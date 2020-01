Les actions suisses en progression

De nature discrète, le segment dédié aux actions suisses a progressé de 1,12% sur la journée de vendredi 17 janvier.

De nature discrète, le segment dédié aux actions suisses a progressé de 1,12% sur la journée de vendredi 17 janvier. Depuis le début de l'année, ce segment a gagné 3,13%, alors que la performance cumulée sur un an glissant pointe désormais à 32,14%. Les 41 ETFs exposés aux indices actions suisses profitent d'une orientation favorable des marchés, dopés par les derniers chiffres économiques chinois et l'optimisme de Wall Street. Le segment a enregistré une collecte nette de $ 515 millions sur 1 an et il représente désormais 17,5 milliards d'actifs sous gestion.

