Les actions sud-coréennes rebondissent alors que le retour de Huang chez Nvidia stimule les titres liés à l'IA

Les actions sud-coréennes ont rebondi mardi après avoir atteint récemment leur plus bas niveau depuis 10 mois, dans le sillage de la forte hausse des valeurs technologiques à Wall Street, le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia ayant déclenché un rebond de soulagement sur les titres de l'IA, fortement malmenés.

L'indice de référence KOSPI .KS11 gagnait 338,61 points, soit 7,19%, à 5.047,15 à 01h09 GMT, après que ces hausses ont déclenché un gel de cinq minutes des transactions programmées (« sidecar »).

Au cours de la séance de nuit, l’action Nvidia NVDA.O a bondi de plus de 30% suite à la réintégration de Huang au poste de directeur général, un revirement spectaculaire après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, ce qui a entraîné une forte hausse des titres liés à l’IA.

Ce rebond était en passe d’être le plus important du KOSPI depuis le 31 juillet. L’indice avait chuté de plus de 3% lundi, atteignant son plus bas niveau depuis le 13 janvier, malgré les promesses des décideurs politiques de prendre des mesures de stabilisation des marchés afin d’endiguer de nouvelles pertes.

Selon les analystes, des incertitudes subsistaient quant aux enquêtes auxquelles Jensen Huang allait devoir faire face, mais sa réintégration a contribué à apaiser, à court terme, les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le boom de l’IA.

“Le retour de Jensen Huang semble avoir eu un effet allant au-delà de la simple atténuation du risque lié au directeur général et du soulagement des inquiétudes des investisseurs concernant l’écosystème de l’IA”, a déclaré Han Ji-young, analyste chez Kiwoom Securities.

“À ce stade, il semble préférable de se concentrer sur la possibilité d’une amélioration de la résilience des cours boursiers tout en surveillant les problèmes connexes, plutôt que sur le risque d’une nouvelle chute”, a ajouté M. Han.

Le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 8% et son concurrent SK Hynix 000660.KS a gagné 10,9%, entraînant l’indice de référence sud-coréen à la hausse, grâce à la bonne tenue générale de la plupart des titres liés à l’IA.

Les entreprises collaborant avec Nvidia sur diverses technologies d’IA ont également progressé, notamment Hyundai Motor 005380.KS et la société de commerce électronique Naver 035420.KS , qui ont respectivement gagné 7,7% et 5,1%, tandis que LG Electronics 066570.KS a bondi de 16,7%.

Sur les 905 titres négociés au total, 714 ont progressé, tandis que 166 ont reculé.

Les investisseurs étrangers ont été acheteurs nets d’actions pour un montant de 497,3 milliards de wons (soit 370,08 millions de dollars).

Le won s'échangeait à 1.344,8 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore KRW=KFTC , soit une baisse de 0,16% par rapport à sa clôture précédente à 1.342,6.

(1 $ = 1.343,7600 wons)