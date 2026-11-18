Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens:

** Les actions sud-coréennes ont rebondi mercredi grâce aux perspectives de ventes de Nvidia, meilleures que prévu, mais la dynamique des échanges est restée faible, car nombreux sont ceux qui doutent encore du « trade IA ». Le won s’est raffermi, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.

** L'indice de référence KOSPI .KS11 gagnait 9,28 points, soit 0,19%, à 4 977,76 à 02h24 GMT.

** Le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 0,11%, tandis que son concurrent SK Hynix 000660.KS a gagné 2,19%.

** Parmi les autres poids lourds de l’indice, le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a reculé de 1,96%, tandis que Hyundai Motor 005380.KS et son homologue Kia Corp 000270.KS ont respectivement perdu 1,93% et 2,06%.

** Les prévisions de chiffre d’affaires de Nvidia pour le quatrième trimestre s’élèvent à 130 milliards de dollars, à ± 3%, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 125,25 milliards de dollars.

** Le sidérurgiste POSCO Holdings 005490.KS a perdu 0,96%, tandis que le laboratoire pharmaceutique Samsung BioLogics 207940.KS a reculé de 2,05%.

** Sur les 909 titres négociés au total, 234 ont progressé, tandis que 646 ont reculé.

** Les investisseurs étrangers ont été acheteurs nets d’actions pour un montant de 45 milliards de wons (soit 33,7 millions de dollars).

** Le won s’échangeait à 1 330,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore KRW=KFTC , soit une hausse de 0,39% par rapport à sa clôture précédente à 1 335,4.

** Sur le marché offshore, le won KRW= s'échangeait à 1 328,3 pour un dollar, en hausse de 0,5% sur la journée, tandis que sur le marché des contrats à terme non livrables, son contrat à un mois KRW1MNDFOR= s'échangeait à 1 327,0.

** Le KOSPI a progressé de 18,12% depuis le début de l’année.

** Le won s'est apprécié de 8,2% face au dollar depuis le début de l'année.

** Sur les marchés monétaires et obligataires, les contrats à terme de décembre sur les obligations d'État à trois ans KTBc1 sont restés inchangés à 103,54.

** Le rendement de l'obligation d'État coréenne à trois ans la plus liquide KR3YT=RR a baissé de 0,4 point de base à 3,723%, tandis que le rendement de référence à 10 ans KR10YT=RR a reculé de 2,7 points de base à 3,958 %.

(1 $ = 1 334,0300 wons)