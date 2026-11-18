Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens:
** Les actions sud-coréennes ont rebondi mercredi grâce aux perspectives de ventes de Nvidia, meilleures que prévu, mais la dynamique des échanges est restée faible, car nombreux sont ceux qui doutent encore du « trade IA ». Le won s’est raffermi, tandis que le rendement des obligations de référence a baissé.
** L'indice de référence KOSPI .KS11 gagnait 9,28 points, soit 0,19%, à 4 977,76 à 02h24 GMT.
** Le fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 0,11%, tandis que son concurrent SK Hynix 000660.KS a gagné 2,19%.
** Parmi les autres poids lourds de l’indice, le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a reculé de 1,96%, tandis que Hyundai Motor 005380.KS et son homologue Kia Corp 000270.KS ont respectivement perdu 1,93% et 2,06%.
** Les prévisions de chiffre d’affaires de Nvidia pour le quatrième trimestre s’élèvent à 130 milliards de dollars, à ± 3%, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 125,25 milliards de dollars.
** Le sidérurgiste POSCO Holdings 005490.KS a perdu 0,96%, tandis que le laboratoire pharmaceutique Samsung BioLogics 207940.KS a reculé de 2,05%.
** Sur les 909 titres négociés au total, 234 ont progressé, tandis que 646 ont reculé.
** Les investisseurs étrangers ont été acheteurs nets d’actions pour un montant de 45 milliards de wons (soit 33,7 millions de dollars).
** Le won s’échangeait à 1 330,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore KRW=KFTC , soit une hausse de 0,39% par rapport à sa clôture précédente à 1 335,4.
** Sur le marché offshore, le won KRW= s'échangeait à 1 328,3 pour un dollar, en hausse de 0,5% sur la journée, tandis que sur le marché des contrats à terme non livrables, son contrat à un mois KRW1MNDFOR= s'échangeait à 1 327,0.
** Le KOSPI a progressé de 18,12% depuis le début de l’année.
** Le won s'est apprécié de 8,2% face au dollar depuis le début de l'année.
** Sur les marchés monétaires et obligataires, les contrats à terme de décembre sur les obligations d'État à trois ans KTBc1 sont restés inchangés à 103,54.
** Le rendement de l'obligation d'État coréenne à trois ans la plus liquide KR3YT=RR a baissé de 0,4 point de base à 3,723%, tandis que le rendement de référence à 10 ans KR10YT=RR a reculé de 2,7 points de base à 3,958 %.
(1 $ = 1 334,0300 wons)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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