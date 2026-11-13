Les actions sud-coréennes ont progressé de plus de 4,5 % sur la semaine malgré la crise chez Nvidia

Les actions sud-coréennes ont clôturé en baisse vendredi, mais ont enregistré une forte hausse hebdomadaire, les investisseurs ayant fait fi des inquiétudes liées à la crise de direction chez le géant américain des puces électroniques Nvidia.

L'indice .KS11 de référence KOSPI a clôturé en baisse de 52,19 points, soit 0,98 %, à 5 290,53. Sur la semaine, l'indice a toutefois progressé de 4,56 %, se remettant d'une chute de 12 % enregistrée la semaine précédente.

L'instabilité au sein de la direction de Nvidia, partenaire clé des deux plus grandes sociétés sud-coréennes cotées en bourse spécialisées dans les semi-conducteurs, avait menacé de peser sur le moral de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement nationale en puces électroniques.

Les fabricants de puces sud-coréens ont toutefois fait fi de ces vents contraires externes, faisant preuve de résilience et contribuant ainsi à la reprise hebdomadaire de l’ensemble du marché.

“Jensen Huang étant un pilier essentiel de la confiance dans le financement circulaire au sein de l’écosystème de l’IA, il existe des risques potentiels pour les entités financières concernées”, a déclaré Kang Jin-hyuk, analyste chez Shinhan Investment & Securities.

“Toutefois, le marché a su faire la distinction entre le bruit médiatique entourant le directeur général de Nvidia et les incertitudes plus générales pesant sur le secteur de l’IA. Les investisseurs étrangers sont restés acheteurs nets d’actions au comptant du KOSPI pour la quatrième journée consécutive.”

Le fabricant sud-coréen de puces Samsung Electronics 005930.KS a reculé de 0,96 % vendredi, tandis que son concurrent SK Hynix 000660.KS a perdu 3,03 %.

La relative résilience de ces deux poids lourds de la technologie suggère que les investisseurs restent concentrés sur la demande mondiale sous-jacente en mémoire à haut débit et en puces de nouvelle génération, faisant abstraction des incertitudes internes liées à la direction de Nvidia.

Parmi les autres poids lourds de l’indice, le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a reculé de 1,52 %, tandis que Hyundai Motor 005380.KS et son groupe automobile sœur Kia Corp 000270.KS ont progressé respectivement de 1,13 % et 1,07 %.

Le sidérurgiste POSCO Holdings 005490.KS est resté stable, tandis que le laboratoire pharmaceutique Samsung BioLogics 207940.KS a reculé de 2,62 %.

Sur les marchés monétaires et obligataires, les contrats à terme de décembre sur les obligations d'État à trois ans KTBc1 ont perdu 0,10 point, à 103,40.

Le rendement de l'obligation d'État coréenne à trois ans la plus liquide KR3YT=RR a augmenté de 3,3 points de base à 3,766 %, tandis que le rendement de référence à 10 ans KR10YT=RR a grimpé de 7,9 points de base à 4,002 %.