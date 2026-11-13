Les actions sud-coréennes ont bondi de 8 % cette semaine, les investisseurs ne se laissant pas impressionner par la crise chez Nvidia

Les actions sud-coréennes ont connu un rebond vendredi, couronnant une impressionnante remontée hebdomadaire qui a fait fi des inquiétudes liées à la crise de direction chez le géant américain des puces électroniques Nvidia.

L'indice de référence KOSPI gagnait 128,36 points, soit 2,40 %, pour atteindre 5 471,09 points à 01h30 GMT. Fort de cette dynamique, l'indice est en passe de terminer la semaine en hausse, avec un gain de 7,9 %.

En tant que partenaires clés des deux plus grandes sociétés cotées en bourse de Corée du Sud, l’instabilité au sein de Nvidia, leader américain de l’IA, avait menacé de peser sur le moral de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement nationale en semi-conducteurs.

Les fabricants de puces sud-coréens ont toutefois fait fi de ces vents contraires, faisant preuve de résilience et tirant le marché vers le haut. Vendredi, l’action de Samsung Electronics 005930.KS a progressé de 2,64 %, tandis que celle de son concurrent dans le domaine des puces mémoire, SK Hynix 000660.KS , a gagné 2,71 %.

“Jensen Huang étant un pilier essentiel de la confiance dans le cycle de financement au sein de l’écosystème de l’IA, il existe des risques potentiels pour les entités financières concernées”, a déclaré Kang Jin-hyuk, analyste chez Shinhan Investment & Securities.

“Cependant, le marché a su faire la distinction entre le bruit médiatique entourant le directeur général de Nvidia et les incertitudes plus générales pesant sur le secteur de l’IA. Les investisseurs étrangers sont restés acheteurs nets d’actions au comptant du KOSPI pour la quatrième journée consécutive.”

La trajectoire ascendante régulière de ces deux poids lourds de la technologie suggère que les investisseurs restent concentrés sur la demande mondiale sous-jacente en mémoire à large bande passante et en puces de nouvelle génération, considérant que les géants nationaux sont à l’abri des remaniements internes au sein de la direction de Nvidia.

Parmi les autres poids lourds de l’indice, le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a progressé de 1,06 %, tandis que Hyundai Motor 005380.KS et son homologue Kia Corp 000270.KS ont respectivement gagné 4,50 % et 2,46 %.

Les investisseurs étrangers ont été acheteurs nets d’actions pour un montant de 161,0 milliards de wons.

Le won s’échangeait à 1 331,6 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore KRW=KFTC , soit une hausse de 0,29 % par rapport à sa clôture précédente à 1 335,5.

Sur les marchés monétaires et obligataires, les contrats à terme de décembre sur les obligations d’État à trois ans KTBc1 ont perdu 0,13 point pour s’établir à 103,37.

Le rendement de l'obligation d'État coréenne à trois ans la plus liquide KR3YT=RR a progressé de 3,9 points de base à 3,772 %, tandis que le rendement de référence à 10 ans KR10YT=RR a augmenté de 9,3 points de base à 4,016 %.