** Les valeurs du secteur du divertissement sud-coréen rebondissent après la conclusion d'un accord commercial entre le pays et la Chine dans le secteur des services
** Cet accord laisse espérer un assouplissement des restrictions non officielles imposées depuis une dizaine d'années par la Chine sur les contenus de divertissement sud-coréens
** L'agence de K-pop HYBE 352820.KS progresse de plus de 5 %, tandis que YG Entertainment 122870.KQ s'envole de plus de 2 % pour atteindre son plus haut niveau depuis cinq mois
** JYP Entertainment 035900.KQ et SM Entertainment 041510.KQ progressent de plus de 6 %, atteignant respectivement leurs plus hauts niveaux depuis quatre et six mois
** « La Chine n’admet pas officiellement l’existence d’une interdiction de la culture coréenne; il ne peut donc y avoir de levée officielle. Néanmoins, la possibilité de reprendre les concerts en Chine est un signe positif, étant donné qu’il s’agit du premier accord conclu », indiquent les analystes de SK Securities dans une note
** Les fabricants de produits de beauté Amorepacific Corp 090430.KS et LG Household & Healthcare 051900.KS progressent respectivement de 7 % et 5 %, portés par l’espoir d’une reprise de la demande touristique
** L'indice de référence KOSPI .KS11 progresse de 0,1 % à 01h15 GMT(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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