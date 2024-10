Les actions sont mises à mal par la réalité des bénéfices ; le dollar reste ferme

Les actions mondiales ont chuté mercredi après que les résultats sombres des poids lourds européens LVMH LVMH.PA et de la société technologique ASML ASML.AS aient entamé le sentiment, tandis que le dollar a gagné, les investisseurs misant sur une baisse plus modérée des taux d'intérêt américains . Les investisseurs sont de plus en plus enclins à sanctionner les actions dont les résultats ne sont pas à la hauteur, et la journée de mercredi n'a pas fait exception à la règle en Europe. ASML, qui compte parmi ses clients TSMC 2330.TW et Samsung 005930.KS , a publié mardi de sombres prévisions de ventes pour 2025, affirmant que le marché des semi-conducteurs au-delà de l'IA était plus faible depuis plus longtemps que prévu. Ses actions ont connu leur plus forte baisse depuis près de 30 ans en fin de séance et ont encore chuté de 2,5 % mercredi. Dans le même temps, les actions de LVMH, considérées comme un jeu sur le consommateur chinois presque plus qu'autre chose, ont chuté comme jamais en un an après avoir annoncé des ventes plus faibles que prévu au troisième trimestre. L'optimisme suscité par les récentes mesures de relance de la Chine s'étant rapidement estompé, les résultats n'étaient pas ceux que les investisseurs souhaitaient voir, laissant le CAC 40 .FCHI de Paris en baisse de 0,5 % et le STOXX 600 .STOXX en baisse de 0,2 %. Un rapport de Bloomberg News indiquant que les autorités américaines ont envisagé de plafonner les licences d'exportation de puces d'intelligence artificielle vers certains pays a ajouté à la pression sur le secteur des puces. Les indices au Japon .N225 , à Taiwan .TWII et en Corée du Sud .KS11 - qui abritent tous d'importantes entreprises de puces - ont perdu respectivement 1,7 %, 1,2 % et 0,6 %. Les actions de Nvidia NVDA.O étaient en hausse d'environ 0,5 % sur le marché préliminaire, après avoir chuté de plus de 5 % après les heures d'ouverture. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ESc1 NQc1 sont restés stables, laissant présager une ouverture plus stable à Wall Street plus tard, après les baisses de mardi dans les principaux indices .SPX .IXIC . Michael Brown, stratège de marché chez Pepperstone, a déclaré que les baisses pourraient s'avérer être de bonnes opportunités d'achat. "Si les banques s'avèrent être un baromètre fiable pour la saison des bénéfices en général, une croissance solide des bénéfices, associée à une croissance économique résiliente, devrait continuer à tirer le marché vers le haut. C'est d'autant plus vrai que l'intervention énergique de la Fed apporte une confiance supplémentaire qui permet aux participants de rester plus éloignés de la courbe de risque", a-t-il déclaré. Les actions étant à deux doigts d'atteindre des niveaux record et les valorisations semblant élevées, les analystes ont déclaré qu'il y avait beaucoup de place pour la volatilité, notamment en raison de la toile de fond politique. Matt Simpson, analyste principal de marché chez City Index, a déclaré que les investisseurs s'interrogent probablement sur le degré d'exposition au risque qu'ils souhaitent réellement avoir, étant donné les événements à risque et les élections américaines qui se profilent à l'horizon du 5 novembre. ) "Je m'attends à ce que les investisseurs deviennent de plus en plus nerveux à mesure que nous approchons du 5 novembre, et à ce que (soit très enthousiaste à l'idée d'enregistrer des profits à des niveaux élevés." HAUSSE DU DOLLAR Sur le plan macroéconomique, les données publiées plus tôt dans la journée de mercredi ont montré que l'inflation britannique avait ralenti plus que prévu le mois dernier, renforçant les attentes de la Banque d'Angleterre qui devrait réduire ses taux au moins une fois, voire deux, cette année. La livre GBP=D3 est tombée en dessous de 1,30 $ pour la première fois en deux mois, à 1,3032 $, tandis que les actions britanniques ont été stimulées, poussant le FTSE 100 .FTSE en hausse de 0,7 % sur la journée. Les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale sont au cœur de la force du dollar en ce moment. Les traders tablent sur une baisse des taux d'environ 46 points de base (bps) cette année. Il y a moins d'un mois, après que la Fed a abaissé ses taux d'un demi-point, on s'attendait à des réductions de près de 80 points de base. En conséquence, le dollar s'est envolé ces dernières semaines, l'indice du dollar américain =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres, s'établissant à 103,23, près de son plus haut niveau depuis le début du mois d'août. L'euro EUR=EBS s'est échangé autour de ses plus bas niveaux depuis deux mois et s'est maintenu à 1,08945 $ avant la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne de jeudi, au cours de laquelle on s'attend à ce que la banque centrale réduise à nouveau ses taux d'intérêt. Les prix du pétrole ont prolongé la chute de 5% de la veille, les investisseurs étant confrontés à l'incertitude concernant le conflit au Moyen-Orient et ce qu'il signifie pour l'approvisionnement mondial. O/R Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont baissé de 0,6% à 73,78 dollars le baril, tandis que les contrats à terme américains CLc1 ont perdu 0,7% pour s'échanger à 70,12 dollars.