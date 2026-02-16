Les actions sont en légère hausse sur des marchés des jours fériés peu actifs, mais les données japonaises déçoivent

Les contrats à terme de Wall St sont en hausse dans un contexte de faibles échanges

Le PIB japonais n'a augmenté que de 0,2% au 4ème trimestre, bien en deçà des prévisions

Le dollar est au ralenti avant le PIB américain et les PMI mondiaux

(Ajout d'un graphique au paragraphe 19, mise à jour des prix dans l'ensemble du document) par Nell Mackenzie et Naomi Rovnick

Les actions mondiales se sont stabilisées lundi après la chute de vendredi déclenchée par les inquiétudes liées à l'IA, alors que les vacances du Nouvel An lunaire en Asie et le Presidents Day aux États-Unis ont rendu les échanges peu animés.

La Chine, la Corée du Sud et Taïwan étaient parmi les marchés fermés, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions mondiales s'est stabilisé .MIWD00000PUS , tout comme les devises et les obligations.

Les marchés boursiers et obligataires américains restent également fermés, à l'exception des contrats à terme sur actions, qui continuent à être négociés.

Les actions européennes ont réduit leurs gains vers la fin de la journée après avoir été soutenues par un rebond du grand secteur bancaire .SX7P , qui a été touché la semaine dernière lorsque les inquiétudes liées à l'intelligence artificielle se sont propagées à l'ensemble du secteur financier.

L'indice pan-régional STOXX 600 .STOXX était en hausse d'environ 0,3%.

FAIBLESSE DU PIB AU JAPON, ESPOIRS DE REFLATION

Plus tôt, le Japon a annoncé que son économie avait progressé de 0,2 % en rythme annuel au quatrième trimestre, ce qui est bien inférieur à la hausse de 1,6 % prévue, les dépenses publiques ayant pesé sur l'activité.

Les chiffres décevants soulignent la difficulté de la tâche qui attend la Première ministre Sanae Takaichi et devraient soutenir ses efforts en faveur d'une relance budgétaire plus agressive.

Le Nikkei .N225 a clôturé en baisse de 0,2%, après avoir grimpé de 5% la semaine dernière.

Malgré cela, certains investisseurs sont restés optimistes compte tenu des résultats électoraux de Takaichi.

"Au Japon, la victoire écrasante du LDP aux élections générales a donné à la Première ministre Sanae Takaichi les pleins pouvoirs pour poursuivre son programme de reflation. Nous continuons à surpondérer les actions japonaises", indique une note de Benjamin Melman, Global CIO chez Edmond de Rothschild Asset Management, lundi.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 , qui se négociaient lundi, ont gagné 0,1 % et 0,2 %, respectivement.

Une série de données économiques est attendue cette semaine, y compris les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, au Canada et au Japon, ainsi que les indicateurs préliminaires de l'activité commerciale mondiale et du produit intérieur brut américain pour le quatrième trimestre vendredi.

"Nos économistes s'attendent à ce que la croissance du PIBréel américain () ralentisse à 2,5 % au quatrième trimestre, ce qui représente une baisse significative par rapport au rythme de 4,4 % du trimestre précédent", a déclaré Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, dans une note.

PLUS D'INVESTISSEMENTS SIGNIFIE MOINS DE RACHATS

La saison des résultats se poursuit aux États-Unis, avec en vedette Walmart WMT.O , qui donnera une indication sur les tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes au détail.

L'action du distributeur a bondi de 20 % cette année, portant sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars et en faisant de loin la plus grande entreprise en termes de valeur de marché dans le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS , qui est en hausse de plus de 15 % en 2026.

Les valeurs défensives ont bénéficié d'une rotation des valeurs technologiques dans un contexte d'inquiétude concernant le coût élevé des investissements dans l'IA et l'effet perturbateur de la concurrence de l'IA sur des secteurs tels que celui des logiciels, qui a perdu 24 % de sa valeur de marché au cours des trois derniers mois.

Les plans d'investissement dans l'hyperscalaire ont atteint 660 milliards de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus qu'au début de la saison des résultats. Les analystes de Goldman Sachs ont noté qu'avec l'augmentation des dépenses d'investissement, les rachats d'actions du S&P 500 ont chuté de 7 % en glissement annuel.

"Nous nous sommes davantage concentrés sur les petites capitalisations américaines", a déclaré Oliver Blackbourn, gestionnaire de portefeuille multi-actifs chez Janus Henderson Investors, qui a fait remarquer que les mesures de relance budgétaire mises en œuvre actuellement aux États-Unis, en Allemagne et au Japon profiteraient en fin de compte au secteur bancaire.

Les liquidités affluent sur les marchés obligataires, car l'argent a quitté les actions et les données économiques américaines ont étayé les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme impliquent une probabilité de 68 % que la Fed réduise ses taux en juin et que 62 points de base d'assouplissement soient prévus pour l'année. 0#USDIRPR

La baisse des rendements a fait baisser l'indice du dollar de 0,8 % la semaine dernière, à 96,890 =USD , la plupart des pertes ayant été enregistrées face à un yen japonais qui a rebondi.

Le dollar s'est raffermi de 0,4% lundi à 153,31 yens

JPY=EBS , après avoir chuté de 2,9% la semaine dernière, tandis que l'euro a baissé de 0,1% à 1,1854 $ EUR=EBS .

Sur les marchés des matières premières, l'or a chuté d'environ 1,25 % à 4 976 dollars l'once XAU= , après avoir connu des fluctuations importantes ces dernières semaines, certains investisseurs ayant été évincés de leurs positions à effet de levier. L'argent XAG= a perdu plus de 1,6% à 76,18 dollars l'once. GOL/

Les prix du pétrole Brent ont augmenté de 46 cents à 68,21 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a augmenté de 48 cents à 63,37 dollars le baril, les investisseurs ayant digéré un rapport de Reuters selon lequel l'OPEP penche en faveur d'une reprise des augmentations de la production de pétrole à partir d'avril. O/R