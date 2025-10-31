Les actions sont en hausse après les derniers bénéfices, le dollar grimpe après les commentaires de la Fed

Amazon fait un bond de plus de 10 % grâce à une forte croissance de ses revenus de l'informatique dématérialisée

Les commentaires des responsables de la Fed stimulent le dollar et réduisent les attentes de réduction des taux d'intérêt

Septième hausse mensuelle consécutive pour les actions mondiales

Les actions mondiales sont en passe de réaliser leur troisième semaine consécutive de hausse et leur septième progression mensuelle consécutive vendredi, les bénéfices des grandes entreprises Amazon et Apple ayant apaisé les inquiétudes concernant les valorisations élevées, tandis que le dollar a grimpé après les commentaires de certains responsables de la Réserve fédérale.

Amazon AMZN.O a fait un bond de plus de 10 % après avoir annoncé que les revenus de l'informatique dématérialisée ont augmenté à un rythme plus rapide depuis près de trois ans, ce qui a permis à l'entreprise de prévoir des ventes trimestrielles supérieures aux estimations.

Les actions d'Apple, cependant, ont diminué de 0,3 % à 270,52 $ après avoir atteint un record intrajournalier de 277,32 $ après la publication des résultats trimestriels et des prévisions de ventes d'iPhone et de revenus globaux pour les fêtes de fin d'année qui dépassent les attentes de Wall Street grâce à une forte demande pour ses modèles d'iPhone 17.

Ces résultats viennent couronner une série de bénéfices réalisés cette semaine par plusieurs sociétés à forte capitalisation, faisant partie du groupe d'actions appelé "Magnificent Seven", qui ont clairement montré que la construction massive d'infrastructures autour de l'intelligence artificielle ne montre aucun signe d'affaiblissement.

"Le moins que l'on puisse dire, c'est que la semaine a été riche en résultats. Je pense donc que les principales conclusions sont que l'intelligence artificielle est bien vivante, que la demande en informatique dématérialisée est forte et que les capacités sont insuffisantes", a déclaré Jake Seltz, gestionnaire de portefeuille pour l'équipe Empiric LT Equity d'Allspring à Minneapolis.

"Nous l'avons constaté pendant plusieurs trimestres consécutifs, rien qu'en regardant les dépenses d'investissement dans lesquelles elles s'engagent à investir, en construisant une partie de cette capacité de cloud pour les centres de données d'IA dans tous les domaines, nous l'avons tout simplement vu augmenter."

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average <

.DJI

>

a progressé de 75,26 points

, soit

0.16

%, à

47,597.38;

le S&P 500 <

.SPX

>

a progressé de 38,30 points

, soit

0.56

%, pour atteindre

6,860.64;

et le Nasdaq Composite <

.IXIC

>

a progressé de 254,26 points

, soit

1.08

%, pour atteindre

23,835.40

.

Chacun des trois indices était en voie de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif, tandis que le Nasdaq était en passe de réaliser sa septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis janvier 2018.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 2,56 points, soit 0,25%, à 1.007,74, en passe de réaliser une septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis août 2021.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé 0,53 % après une série de résultats trimestriels mitigés et un rapport bénin sur l'inflation dans la zone euro qui a renforcé l'opinion de la Banque centrale européenne selon laquelle les pressions sur les prix restent contenues.

Cette semaine, la Banque du Japon a également maintenu ses taux d'intérêt, alors que de nombreux économistes prévoyaient une hausse.

En ce qui concerne les devises, le dollar s'est renforcé après les commentaires de certains responsables de la Fed qui ont encore réduit les attentes de la banque centrale en matière de réduction des taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre, suite aux commentaires du président Jerome Powell dans le sillage de son annonce de politique qui a jeté le doute sur une autre réduction cette année.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a déclaré qu'il était en désaccord avec la réduction des taux d'intérêt cette semaine, car il craignait que la persistance d'une inflation élevée et les signes de propagation des pressions sur les prix dans l'économie ne suscitent des doutes quant à l'engagement de la banque centrale à atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

En outre, la présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que la Fed n'aurait pas dû réduire ses taux d'intérêt cette semaine et qu'elle ne devrait pas le faire à nouveau en décembre.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,3 % à 99,77, avec l'euro EUR= en baisse de 0,29 % à 1,1531 $. Le billet vert est en passe de réaliser un deuxième gain hebdomadaire consécutif et une hausse mensuelle de 0,8 %.

Le yen japonais JPY= s'est renforcé de 0,08 % contre le billet vert à 153,98 pour un dollar. Le ministre japonais des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que le gouvernement surveillait les mouvements de change avec un grand sens de l'urgence après que le yen ait plongé à environ 154 pour un dollar américain.

Les données économiques ont montré que l'inflation de base dans la capitale japonaise s'est accélérée en octobre et est restée au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, maintenant intactes les attentes du marché pour une augmentation des taux de la Banque du Japon (BOJ).

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 1,2 point de base à 4,081 %, tandis que le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 2 points de base à 3,594 %.

Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,28 % à 60,74 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 65,05 dollars le baril, en hausse de 0,08 % sur la journée.