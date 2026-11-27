Les actions se stabilisent après un mois difficile, le dollar s'apprête à enregistrer son troisième mois de hausse consécutif

Les marchés boursiers asiatiques s'apprêtaient à clôturer un mois difficile sur une note plus stable, l'accalmie liée aux jours fériés offrant un répit face aux inquiétudes liées à l'IA, tandis que le dollar régnait en maître, porté par une vague de demande de valeurs refuges et par les anticipations de hausse des taux d'intérêt, s'orientant vers un troisième mois de hausse consécutif.

Les cours du pétrole s'orientaient vers leur première hausse hebdomadaire en quatre semaines, sur fond de regain d'inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,4 % vendredi, à 96,14 dollars le baril, mais affichaient tout de même une hausse de 3,9 % sur la semaine. Sur le mois, ils ont reculé de 18 %.

Wall Street était fermé jeudi pour la fête de Thanksgiving, mais en Asie, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,8 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 de 1 %.

Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 0,7 %, portant ses gains hebdomadaires à 2,7 %, ne récupérant qu'une fraction de sa perte mensuelle de 8,4 %. Des données publiées vendredi ont montré que l'inflation sous-jacente à Tokyo avait atteint en novembre son plus haut niveau depuis 16 mois, renforçant ainsi les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon dès le mois prochain.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a légèrement progressé de 0,5 %, terminant la semaine en hausse de 1,9 %. Il affichait toutefois une baisse de 8,2 % sur le mois.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont rebondi de 2 %, tandis que les valeurs phares chinoises .CSI300 ont reculé de 0,2 %, après avoir atteint la veille leur plus bas niveau depuis juin 2025.

« À moins d’ un choc majeur qui ébranlerait gravement un marché peu liquide, le mois de novembre est pratiquement terminé et les marchés entament péniblement le mois de décembre, où le traditionnel “Santa Rally” semble pour l’instant difficile à envisager », a déclaré Kyle Rodda, analyste senior chez Capital.com.

« Tant que les marchés resteront dans l’incertitude quant à la trajectoire de croissance de l’IA et qu’ils manqueront de visibilité sur le niveau maximal que pourraient atteindre les taux américains, l’incertitude, et par conséquent la volatilité, risquent de rester élevées. »

Le géant technologique Nvidia NVDA.O est resté une source d’inquiétude après que S&P a placé sa notation de crédit sous surveillance en vue d’une éventuelle dégradation. Le fabricant de puces a demandé à ses partenaires industriels de cesser d’expédier des serveurs contenant ses puces vers la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et l’Indonésie, a rapporté le Financial Times.

Par ailleurs, dans le secteur technologique, Elon Musk a déclaré que chaque enfant aux États-Unis recevrait deux actions de sa société spatiale et d’intelligence artificielle SpaceX SPCX.O , s’engageant ainsi à offrir un don d’une valeur d’environ 18 milliards de dollars.

LE DOLLAR DOMINE

Vendredi, le dollar américain =USD s'apprêtait à enregistrer sa troisième hausse mensuelle, en progression de 1,8 % par rapport à ses principales devises de référence, à 103,8. Il a été soutenu par les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale devrait presque certainement relever ses taux d'intérêt en décembre, ainsi que par les flux vers les valeurs refuges liés à la correction boursière.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 99 % que la Fed relève ses taux de 25 points de base en décembre, mais les spéculations sur une hausse d’un demi-point se sont estompées. 0#USDIRPR

L’euro restait inchangé à 1,0964 dollar EUR=EBS , après l’annonce selon laquelle Pablo Hernández de Cos, un vétéran de la banque centrale espagnole , deviendrait le prochain président de la Banque centrale européenne, une nomination largement anticipée qui laisse entrevoir une continuité de la politique monétaire.

Le kiwi a légèrement progressé de 0,2 % à 0,5482 dollar NZD=D3 après que la coalition de centre-droit au pouvoir en Nouvelle-Zélande n’a pas obtenu la majorité parlementaire, ce qui l’oblige à mener des négociations avec le Parti de l’Opportunité, centriste, pour rester au pouvoir.

Les investisseurs obligataires se demandent si les pertes généralisées subies ce mois-ci par les marchés boursiers mondiaux, associées aux doutes quant à la pérennité des investissements des entreprises liés à l’intelligence artificielle, pourraient tempérer le ton belliciste des banques centrales.

« La Fed pourrait, bien sûr, encore céder », a déclaré David Rees, économiste en chef chez Schroders. « Mais un “Fed put” ne serait pas nécessairement un facteur positif sans ambiguïté pour les marchés. »

« Si les données sur la croissance et l’inflation restent solides, dans un jeu du chat et de la souris, les marchés pourraient bientôt recommencer à anticiper une Fed plus restrictive, ce qui risquerait de déclencher à nouveau la même série d’événements. »

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont progressé de 3 points de base à 4,6705 % à la réouverture du marché au comptant après le jour férié américain. Ils ont gagné 6 points de base cette semaine.

Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont progressé de 4 points de base à 4,8918 %, mais ont reculé de 2 points de base sur la semaine.