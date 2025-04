Les actions se redressent, l'électronique bénéficiant d'un allègement tarifaire

Les actions américaines étaient prêtes à rejoindre un rallye en Europe et en Asie lundi après que la Maison Blanche a exempté les smartphones et les ordinateurs des droits de douane américains, bien que les gains aient été limités car le président Donald Trump a averti que des prélèvements étaient toujours possibles. En effet, dimanche, M. Trump a déclaré aux journalistes que les droits de douane sur les semi-conducteurs seraient annoncés au cours de la semaine prochaine et qu'une décision sur les téléphones serait prise "bientôt". À première vue, l'exemption de 20 types de produits représentant 23 % des importations américaines en provenance de Chine est une aubaine pour les fabricants. Mais les nouvelles n'ont apporté qu'un minimum d'aide aux obligations d'État américaines qui tentent de se remettre de l'épreuve subie la semaine dernière, et le dollar s'est à nouveau affaibli alors que les fluctuations de la politique commerciale ont laissé les investisseurs perplexes et les analystes pessimistes sur le long terme. "Je pense que la probabilité que des accords soient conclus et conduisent à une baisse des droits de douane s'est un peu accrue, et je suis relativement satisfait du flux de nouvelles", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier. "Nous sommes toujours préoccupés par le niveau global des droits de douane et par la durée de l'incertitude, qui est elle-même préjudiciable "Si vous êtes une entreprise américaine, vous avez reporté des embauches et des dépenses d'investissement, et je crains que les entreprises ne doivent commencer à réduire leurs coûts, c'est le point que vous ne voulez pas atteindre Néanmoins, la seule perspective d'une pause a suffi à faire grimper les contrats à terme du S&P 500 ESc1 de 1,6 % , tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont progressé de 1,8 %. Le S&P 500 a progressé de 5,7 % la semaine dernière, mais se situe toujours à plus de 5 % en dessous du niveau où il se trouvait avant l'annonce, début avril, de ce que M. Trump appelle lestarifs douaniers "réciproques". .N L'optimisme a également été ressenti en Europe et en Asie, qui ont surperformé parce qu'ils ont manqué la fin du rebond de Wall Street vendredi. L'indice européen STOXX 600 a augmenté de 2,2%, .STOXX ayant perdu 2% la semaine dernière, et l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a gagné 1,5% après avoir perdu plus de 4% la semaine dernière. [LES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES ET L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ONT ÉTÉ TRÈS DYNAMIQUES.] Les entreprises technologiques et la chaîne d'approvisionnement au sens large ont été les principaux gagnants, en hausse de 2,8 % en Europe , après que les géants de la chaîne d'approvisionnement d'Apple aient fait un bond en Asie . Les actions d'Apple ont bondi de près de 5 % dans les transactions de pré-marché. AAPL.O Le marché doit également faire face à d'autres bénéfices cette semaine. Goldman Sachs, GS.N a déclaré lundi que ses bénéfices avaient augmenté de 15 % au premier trimestre, grâce aux traders qui ont profité de la volatilité des marchés, tandis que Bank of America et Citigroup sont en hausse plus tard dans la semaine. Les chiffres du fabricant de puces TSMC 2330.TW seront un point fort étant donné le plan de Trump d'enquêter sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. En ce qui concerne les données économiques, les chiffres de mars ont montré un bond de 12,4 % des exportations chinoises , les entreprises s'étant empressées de passer des commandes avant les droits de douane de Trump. Cette semaine, les ventes au détail américaines et le produit intérieur brut chinois sont au programme, tandis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera sur les perspectives économiques mercredi, date à laquelle il sera presque certainement interrogé sur la perspective d'une baisse des taux et sur les tensions récentes sur le marché du Trésor. PAS SI SÛR Les bons du Trésor américain ont tenté de se redresser avec un rendement à 10 ans en baisse de 6 points de base à 4,43 % US10YT=RR , mais comme il a augmenté de 50 points de base la semaine dernière, la plus forte hausse hebdomadaire des coûts d'emprunt depuis des décennies, l'excitation suscitée par les nouvelles a été assez limitée. La hausse des rendements de la semaine dernière s'est accompagnée d'une baisse du dollar, des valeurs refuges comme le yen et le franc suisse, mais aussi de l'euro . Cette baisse peut s'expliquer par l'afflux d'investisseurs étrangers qui délaissent les actifs américains pour rentrer chez eux, mais certains posent des questions plus générales. "Il n'est plus exagéré de dire que le statut de réserve du dollar et son rôle dominant au sens large sont au moins quelque peu remis en question, même si l'inertie et les effets de réseau qui ont maintenu le dollar au sommet pendant des décennies ne sont pas près de disparaître", a déclaré Jonas Goltermann, économiste en chef adjoint pour les marchés chez Capital Economics. "Les questions clés concernent les dommages indirects causés par l'incertitude extrême qui entoure les perspectives politiques et économiques, les bouleversements en cours sur le marché du Trésor et, en fin de compte, l'ébranlement de la confiance dans les institutions et les marchés d'actifs américains Les autorités japonaises se préparent à des négociations commerciales avec les États-Unis () qui porteront probablement sur la politique monétaire, certains d'entre eux s'attendant en privé à ce que Washington demande à Tokyo de soutenir le yen. Ils n'auront peut-être pas besoin de travailler trop dur étant donné que le dollar a été mis à mal par les inquiétudes concernant la nature erratique de la politique commerciale de Trump, qui ébranle la confiance des investisseurs dans les actifs américains. Lundi, ledollar a de nouveau baissé un peu sur le yen JPY=EBS après avoir atteint un plus bas de six mois à 142,05 la semaine dernière , et a réussi à arracher un gain d'environ 0,4% sur le franc suisse à 0,8195 CHF=EBS , après avoir perdu plus de 5% la semaine dernière pour atteindre le niveau le plus bas depuis une décennie. L'euro était un peu plus ferme à 1,1382 EUR=EBS , juste à côté d'un sommet de trois ans de 1,1474 $, également atteint la semaine dernière. La Banque centrale européenne se réunit jeudi et est considérée comme certaine de réduire les taux d'un quart de point à 2,25 %. 0#EURIRPR La banque centrale du Canada se réunit également cette semaine et les marchés estiment qu'il y a environ une chance sur trois qu'elle réduise ses taux de 2,75 %. 0#CADIRPR Sur les marchés des matières premières, l'incertitude mondiale s'est avérée une aubaine pour les prix de l'or qui ont atteint des sommets historiques à 3 245 dollars l'once XAU= lundi. GOL/ Le pétrole a connu une période beaucoup plus difficile en raison des craintes d'un ralentissement économique mondial et d'une augmentation de l'offre de l'OPEP, bien qu'il ait trouvé un certain soutien dans le risque d'un arrêt des exportations de l'Iran. O/R Le Brent LCOc1 a gagné 80 cents à 65,6 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a gagné 80 cents à 62,32 dollars le baril.