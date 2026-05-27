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Les actions se maintiennent près de leurs plus hauts historiques, le pétrole recule alors que les marchés évaluent les progrès de la paix entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 17:00

Les actions de Wall Street ont
affiché peu de conviction mercredi, évoluant près de leurs plus
hauts historiques, tandis que les prix du pétrole brut
reculaient alors que les investisseurs guettaient d'éventuels
progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et
l'Iran.
    Les trois principaux indices boursiers américains ont
fluctué en début de séance, le recul des valeurs technologiques
pesant sur le Nasdaq, tandis que les rendements des bons du
Trésor se sont adoucis grâce à l'espoir que le blocus du détroit
d'Ormuz, en place depuis des mois, puisse bientôt être levé,
apaisant les craintes que la hausse des prix de l'énergie qui en
résulte ne se transforme en une inflation plus forte et, par
conséquent, en un resserrement de la politique monétaire.
    La télévision d'État iranienne  a déclaré avoir obtenu
une ébauche d'un accord-cadre non officiel entre Washington et
Téhéran visant à mettre fin au conflit, qui impliquerait que
l'Iran rétablisse d'ici un mois les expéditions via cette voie
navigable cruciale à leur niveau d'avant-guerre. La Maison
Blanche a déclaré que cette information était fausse .
    « Concernant les informations selon lesquelles l'Iran
pourrait rouvrir le détroit dans un mois, je ne suis pas sûr que
cela suscite beaucoup d'enthousiasme », a déclaré Oliver
Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New
York. « Comme nous l'avons vu, beaucoup de choses peuvent se
passer en un mois. »
  
    Cette déclaration fait suite aux accusations lancées mardi
par l’Iran, selon lesquelles les États-Unis auraient violé le
cessez-le-feu, ce qui pourrait compliquer les efforts de paix.
De son côté, Washington a insisté sur le fait que ses récentes
frappes étaient de nature défensive.
    Mercredi, cependant, la trêve fragile tenait toujours,
laissant espérer qu'un accord pourrait être imminent.
    Les marchés financiers tablent actuellement sur une
probabilité de 38,1 % que la Réserve fédérale américaine relève
ses taux d'intérêt en décembre, selon l'outil FedWatch de CME,
qui indiquait il y a un mois une probabilité nulle de hausse des
taux en décembre.
    L'indice Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 365,54
points, soit 0,72 %, à 50 827,22, le S&P 500  .SPX  a gagné 0,02
point, soit 0,01 %, à 7 519,79 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
perdu 75,16 points, soit 0,27 %, à 26 585,03. 
    Les actions européennes , soutenues par les valeurs
automobiles et chimiques, ont oscillé près de leurs plus hauts
historiques, même si les acteurs du marché restaient vigilants
face aux tensions au Moyen-Orient.
    L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à
l'échelle mondiale  .MIWD00000PUS , a progressé de 1,32 point,
soit 0,12 %, à 1 122,74.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,05 %,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a perdu
0,73 point, soit 0,03 %.
    L'indice des actions des marchés émergents  .MSCIEF  a gagné
20,17 points, soit 1,17 %, à 1 740,58.
    Les cours du pétrole brut  ont baissé en raison des
signes de progrès dans les négociations de paix entre les
États-Unis et l'Iran.
    « Le pétrole a quitté son plus haut niveau à ce stade; je
pense qu’il se rapproche de son niveau normal, étant donné qu’il
ne semble pas que (la guerre) va s’intensifier à partir de là et
que tout le monde cherche une issue », a ajouté Pursche.
  
    Le brut américain  CLc1  a chuté de 4,61 % à 89,56 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a reculé à 95,54 dollars le baril,
en baisse de 4,06 % sur la journée.
Les rendements des bons du Trésor américain  ont
légèrement baissé, dans un contexte de signes persistants de
progrès dans les négociations de paix au Moyen-Orient.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a reculé de 2 points de base à 4,471 %, contre
4,491 % mardi en fin de séance.
    Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a reculé
de 1,8 point de base, passant de 5,025 % mardi soir à 5,0059 %.
    Le rendement des obligations à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a baissé de 1,5 point de base à 4,035 %,
contre 4,05 % mardi en fin de séance.
    Le dollar  est resté stable après la légère hausse de
mardi, tandis que le yen a chuté à son plus bas niveau face au
billet vert depuis fin avril, frôlant les niveaux qui avaient
déclenché une intervention officielle du Japon le mois dernier,
alors que les investisseurs craignaient une nouvelle flambée de
troubles au Moyen-Orient.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la valeur du billet
vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le
yen et l'euro, a reculé de 0,07 % à 99,04, tandis que l'euro
 EUR=  a progressé de 0,19 % à 1,165 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est raffermi de
0,06 % à 159,38.
    Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin  BTC=  a reculé de
1,48 % à 74 892,70 $. L'ethereum  ETH=  a baissé de 0,82 % à 2
058,86 $.
    Les cours de l'or ont atteint leur plus bas niveau depuis
deux mois, l'inflation liée à la guerre ayant accru les chances
que la Fed relève ses taux d'intérêt cette année.
    Le cours au comptant de l'or  XAU=  a reculé de 1,31 % à 4
447,05 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain
 GCc1  ont baissé de 1,35 % à 4 439,70 dollars l'once.

Valeurs associées

BTC/USD
72 718,7485 USD CryptoCompare -2,22%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 540,50 USD LME -0,03%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 644,28 Pts Index Ex +0,36%
EUR/USD SPOT
1,1607 USD Six - Forex 1 -0,19%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
26 674,73 Pts Index Ex +0,07%
Nikkei 225
64 711,12 Pts Six - Forex 1 -0,44%
Or
4 383,42 USD Six - Forex 1 -1,68%
Pétrole Brent
97,05 USD Ice Europ +2,18%
Pétrole WTI
91,41 USD Ice Europ +2,26%
S&P 500 INDEX
7 520,36 Pts CBOE +0,02%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
STOXX Europe 600
628,18 Pts DJ STOXX 0,00%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
472,75 Pts DJ STOXX 0,00%
USA BENCHMARK 10A
4,524 Rates -0,64%
USA BENCHMARK 2A
4,087 Rates -1,06%
USD/JPY SPOT
159,4905 Six - Forex 1 0,00%
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