Les actions se maintiennent près de leurs plus hauts historiques, le pétrole recule alors que les marchés évaluent les progrès de la paix entre les États-Unis et l'Iran

Les actions de Wall Street ont affiché peu de conviction mercredi, évoluant près de leurs plus hauts historiques, tandis que les prix du pétrole brut reculaient alors que les investisseurs guettaient d'éventuels progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué en début de séance, le recul des valeurs technologiques pesant sur le Nasdaq, tandis que les rendements des bons du Trésor se sont adoucis grâce à l'espoir que le blocus du détroit d'Ormuz, en place depuis des mois, puisse bientôt être levé, apaisant les craintes que la hausse des prix de l'énergie qui en résulte ne se transforme en une inflation plus forte et, par conséquent, en un resserrement de la politique monétaire. La télévision d'État iranienne a déclaré avoir obtenu une ébauche d'un accord-cadre non officiel entre Washington et Téhéran visant à mettre fin au conflit, qui impliquerait que l'Iran rétablisse d'ici un mois les expéditions via cette voie navigable cruciale à leur niveau d'avant-guerre. La Maison Blanche a déclaré que cette information était fausse . « Concernant les informations selon lesquelles l'Iran pourrait rouvrir le détroit dans un mois, je ne suis pas sûr que cela suscite beaucoup d'enthousiasme », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. « Comme nous l'avons vu, beaucoup de choses peuvent se passer en un mois. » Cette déclaration fait suite aux accusations lancées mardi par l’Iran, selon lesquelles les États-Unis auraient violé le cessez-le-feu, ce qui pourrait compliquer les efforts de paix. De son côté, Washington a insisté sur le fait que ses récentes frappes étaient de nature défensive. Mercredi, cependant, la trêve fragile tenait toujours, laissant espérer qu'un accord pourrait être imminent. Les marchés financiers tablent actuellement sur une probabilité de 38,1 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt en décembre, selon l'outil FedWatch de CME, qui indiquait il y a un mois une probabilité nulle de hausse des taux en décembre. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 365,54 points, soit 0,72 %, à 50 827,22, le S&P 500 .SPX a gagné 0,02 point, soit 0,01 %, à 7 519,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 75,16 points, soit 0,27 %, à 26 585,03. Les actions européennes , soutenues par les valeurs automobiles et chimiques, ont oscillé près de leurs plus hauts historiques, même si les acteurs du marché restaient vigilants face aux tensions au Moyen-Orient. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 1,32 point, soit 0,12 %, à 1 122,74. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,05 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 0,73 point, soit 0,03 %. L'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a gagné 20,17 points, soit 1,17 %, à 1 740,58. Les cours du pétrole brut ont baissé en raison des signes de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. « Le pétrole a quitté son plus haut niveau à ce stade; je pense qu’il se rapproche de son niveau normal, étant donné qu’il ne semble pas que (la guerre) va s’intensifier à partir de là et que tout le monde cherche une issue », a ajouté Pursche. Le brut américain CLc1 a chuté de 4,61 % à 89,56 dollars le baril et le Brent LCOc1 a reculé à 95,54 dollars le baril, en baisse de 4,06 % sur la journée. Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé, dans un contexte de signes persistants de progrès dans les négociations de paix au Moyen-Orient. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2 points de base à 4,471 %, contre 4,491 % mardi en fin de séance. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a reculé de 1,8 point de base, passant de 5,025 % mardi soir à 5,0059 %. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 1,5 point de base à 4,035 %, contre 4,05 % mardi en fin de séance. Le dollar est resté stable après la légère hausse de mardi, tandis que le yen a chuté à son plus bas niveau face au billet vert depuis fin avril, frôlant les niveaux qui avaient déclenché une intervention officielle du Japon le mois dernier, alors que les investisseurs craignaient une nouvelle flambée de troubles au Moyen-Orient. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,07 % à 99,04, tandis que l'euro EUR= a progressé de 0,19 % à 1,165 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,06 % à 159,38. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 1,48 % à 74 892,70 $. L'ethereum ETH= a baissé de 0,82 % à 2 058,86 $. Les cours de l'or ont atteint leur plus bas niveau depuis deux mois, l'inflation liée à la guerre ayant accru les chances que la Fed relève ses taux d'intérêt cette année. Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 1,31 % à 4 447,05 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 1,35 % à 4 439,70 dollars l'once.