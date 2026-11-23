Les actions américaines ont bondi lundi après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général avec effet immédiat, mettant fin à une crise de direction chez le fabricant de puces qui avait contribué à déclencher la chute des marchés mondiaux la semaine dernière.

L'action Nvidia a bondi de 33 %, entraînant une forte remontée des valeurs liées aux semi-conducteurs et aux technologies à Wall Street. Le Nasdaq 100 .NDX a progressé de plus de 6 % à 14 h 34 GMT et le S&P 500 .SPX a gagné plus de 4 %, tandis que l'indice européen STOXX 600 .STOXX a prolongé sa progression, s'appréciant de 1,5 %, tiré par les valeurs des semi-conducteurs et d'autres titres technologiques.

Ce rebond fait suite à l’annonce par Nvidia de la réintégration de Huang au poste de directeur général, un revirement extraordinaire après que son départ eut alimenté les doutes concernant le boom des investissements dans l’IA. Huang avait démissionné à la suite d’allégations de relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.

“C'est mieux qu'un feuilleton”, a déclaré Andrea Scauri, gestionnaire de portefeuille senior chez Lemanik à Milan.

“Blague à part, il est évident que le retour de Huang à la tête de Nvidia dissipe tous les doutes que le marché aurait pu avoir quant au soutien que Nvidia continuera d’apporter aux entreprises qu’elle finance actuellement, tant sur le plan de la dette que par le biais de prises de participation.”

Le président Donald Trump a salué la réintégration de Huang au poste de directeur général, affirmant que son retour ne présentait aucun risque pour la sécurité nationale américaine.

DOUTES SUR LES DÉPENSES EN IA

Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la capacité des sommes colossales injectées dans les centres de données dédiés à l’IA à générer des rendements suffisants pour justifier ces investissements.

La crise de direction chez Nvidia, les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et les craintes d’un ralentissement des dépenses liées à l’IA après les élections de mi-mandat aux États-Unis ont amplifié ces inquiétudes.

La chute de 10 % de l’indice Nasdaq .IXIC la semaine dernière a constitué sa plus forte baisse depuis la vague de ventes massives de mars 2020 provoquée par la pandémie, tandis que la volatilité a poussé l’indice de volatilité de Wall Street, surnommé “l’indice de la peur” ( .VIX ), au-dessus de 40 pour la première fois depuis avril 2025.

Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, a déclaré que les craintes entourant le secteur de l’IA s’étaient transformées en un mouvement plus général d’aversion au risque, incitant les investisseurs du monde entier à rechercher des liquidités.

“Il ne s’agissait plus simplement d’une vague de ventes dans le secteur technologique”, a-t-il écrit.

La chute, la semaine dernière, de l’indice de référence taïwanais, fortement pondéré par les fabricants de puces, a été la plus importante depuis 1990, tandis que les actions européennes, moins exposées aux valeurs technologiques, ont enregistré leur pire performance hebdomadaire depuis près de huit mois.

Lundi, l’indice boursier taïwanais .TWII a progressé de 2,4 % avant l’annonce de Nvidia, le soutien du gouvernement contribuant à stabiliser le marché. La chute s’est accentuée pour le KOSPI sud-coréen .KS11 , bien que l’indice se soit éloigné de ses plus bas niveaux depuis dix mois pour clôturer en baisse de 3,3 %.

Le KOSPI avait été le fleuron des marchés boursiers mondiaux au premier semestre de cette année, les paris sur la demande de puces électroniques ayant plus que doublé la valeur de l’indice en six mois.

Suite à cette vague de ventes, l’indice a perdu la moitié de sa valeur par rapport à son plus haut niveau, et le ministre sud-coréen des Finances a réaffirmé lundi que le gouvernement prévoyait de stabiliser le marché si nécessaire.

L'autorité de régulation financière taïwanaise a ordonné un resserrement des règles relatives à la vente à découvert des actions, tandis qu'en Chine, les bourses ont annoncé une série de mesures de soutien , telles que l'assouplissement des conditions de financement sur marge.

La demande de valeurs refuges vers les obligations américaines s’est quant à elle inversée après la flambée de vendredi, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ayant progressé d’environ 6 points de base pour atteindre 4,97 %.

Le dollar américain a atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois face à un panier de devises, l’indice du dollar =USD progressant de 0,3 % à 104,1.

L’or XAU= a également prolongé sa hausse, s’échangeant en hausse de 4,3 % à 3 683 dollars l’once. Le bitcoin BTC= a progressé de plus de 4 %.

Le pétrole a reculé, l’augmentation de l’offre au Moyen-Orient ayant compensé les inquiétudes liées aux attaques persistantes contre les navires et les raffineries dans la région. Le Brent LCOc1 a reculé de 2 % à 90,7 dollars le baril.