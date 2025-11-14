Les actions s'effondrent face aux espoirs déçus d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed

Les marchés boursiers mondiaux ont été malmenés vendredi, le ton hawkish des responsables de la Réserve fédérale ayant réduit les espoirs d'une baisse des taux américains en décembre, tandis qu'un calendrier de données encore incertain et des inquiétudes concernant une bulle d'intelligence artificielle ont ajouté à l'angoisse. Les bourses de Tokyo, de Paris et de Londres étaient dans le rouge, les nouvelles inquiétudes concernant le budget britannique ajoutant à la douleur des marchés britanniques. Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient présager une ouverture morose pour les actions de Wall Street après les fortes baisses enregistrées jeudi. Inquiets de l'inflation et des signes de stabilité relative du marché du travail après deux baisses des taux d'intérêt aux États-Unis cette année, un nombre croissant de responsables politiques de la Réserve fédérale se montrent désormais réticents à l'idée d'un nouvel assouplissement. Les marchés évaluent désormais à 49 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point de la Fed en décembre, contre un peu plus de 60 % en début de semaine. Les inquiétudes concernant le manque de données économiques en raison de la fermeture du gouvernement américain, qui a pris fin cette semaine, et les valorisations technologiques exubérantes dans le contexte d'un boom de l'intelligence artificielle, ont entre-temps contribué à l'ambiance tendue sur les marchés financiers. "Jusqu'à ce que nous recevions les données retardées, nous sommes dans une situation d'attente", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change pour le G10 chez CIBC Markets à Londres. "Nous sommes revenus à 50-50 pour une baisse des taux en décembre, ce qui, avec les inquiétudes concernant une bulle de l'intelligence artificielle, a déstabilisé le sentiment." L'humeur est déjà devenue inconstante ce mois-ci et les chouchous tels que Palantir PLTR.O et Oracle ORCL.N ont enregistré des baisses d'environ 15 % chacun au cours des deux dernières semaines. Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O est en baisse de près de 8 %. La Maison Blanche, quant à elle, a réduit à néant les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche, en déclarant que les données sur le chômage aux États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être disponibles, ce qui renforce le sentiment que la Fed pourrait faire une pause jusqu'à ce qu'elle obtienne plus de clarté. "Il y a des données alternatives qui arrivent, donc les marchés ont l'impression que le marché du travail ralentit. Mais comme la Fed n'a pas suffisamment confiance dans les données alternatives, elle préfère continuer à attendre", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Global Investors à Londres. "Les marchés sont donc préoccupés par les perspectives de croissance", a-t-elle ajouté. "Si les données sont correctes dans la direction qu'elles semblent prendre, l'économie a besoin d'une réduction des taux." L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de près de 2%, tandis que le Nikkei japonais a glissé d'environ 1,8% .N225 et que la Corée du Sud .KS11 a chuté de 3,8%. En Europe, les valeurs technologiques ont atteint leur plus bas niveau en sept semaines. Et alors que le sentiment d'abandon du risque a pris de l'ampleur dans le monde entier, le bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis six mois BTC= et le franc suisse, valeur refuge, a atteint ses plus hauts niveaux depuis 2015 face à l'euro EURCHF= . Les actions chinoises .CSI300 ont chuté après la publication des chiffres d'activité mensuels qui ont montré que la production industrielle et les ventes au détail ont ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes et étouffant un rallye de courte durée sur les marchés boursiers. Les obligations du Trésor ont attiré les offres vendredi, les investisseurs recherchant des valeurs refuges. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR ont légèrement baissé à 3,58%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,4 point de base à 4,12%. Le dollar s'est dirigé vers une baisse hebdomadaire vendredi, les investisseurs réduisant leurs positions, l'indice du dollar étant un peu plus bas à 99,19 =USD . Le yen JPY=EBBS a bénéficié d'un répit bien nécessaire et s'est échangé pour la dernière fois à 154,48 pour un dollar, après avoir atteint son niveau le plus faible en neuf mois mercredi. Le dollar a perdu un tiers de pour cent par rapport au franc suisse CHF= et l'euro a peu changé à environ 1,16 $ EUR= . LES MARCHÉS BRITANNIQUES SOUS LE CHOC La livre sterling a été bousculée par les spéculations sur le budget britannique. La ministre britannique des finances, Rachel Reeves , n'a pas l'intention d'augmenter les taux de l'impôt sur le revenu dans le budget de ce mois-ci en raison de l'amélioration des prévisions budgétaires, a déclaré une source, à la suite d'une augmentation des coûts d'emprunt plus tôt dans la journée sur les rapports qu'elle avait fait marche arrière sur les augmentations d'impôts . Les rendements des obligations d'État britanniques ont également fortement augmenté, les rendements des gilts britanniques à 10 ans ayant augmenté d'environ 10 points de base sur la journée à 4,53% GB10YT=RR . Il s'apprêtait à connaître sa plus forte hausse en une journée depuis le début du mois de juillet. "Il y a eu des fuites et des rumeurs à propos de ce budget depuis des lustres. Il doit s'agir du budget le plus télégraphié de tous les temps", a déclaré Mark Ellis, directeur des investissements de Nutshell Asset Management. Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté en raison des craintes concernant l'offre après que le port de Novorossiysk, sur la mer Noire, ait interrompu les exportations de pétrole à la suite d'une attaque de drone ukrainien qui a touché un dépôt de pétrole dans la principale plaque tournante de l'énergie russe. Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 1,5 % pour atteindre 64 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a progressé de 1,6 % pour atteindre 60 dollars le baril. Le prix de l'or au comptant XAU= était en baisse de 1,3 %. Cependant, le métal jaune n'est pas très loin de son record de 4 381 dollars.