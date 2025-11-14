 Aller au contenu principal
Les actions s'effondrent face aux espoirs déçus d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:52

Les marchés boursiers
mondiaux ont été malmenés vendredi, le ton hawkish des
responsables de la Réserve fédérale ayant réduit les espoirs
d'une baisse des taux américains en décembre, tandis qu'un
calendrier de données encore incertain et des inquiétudes
concernant une bulle d'intelligence artificielle ont ajouté à
l'angoisse.
    Les bourses de Tokyo, de Paris et de Londres étaient dans le
rouge, les nouvelles inquiétudes concernant le budget
britannique  ajoutant à la douleur des marchés
britanniques.
    Les contrats à terme sur les actions américaines laissaient
présager une ouverture morose pour les actions de Wall Street
 après les fortes baisses enregistrées jeudi.
    Inquiets de l'inflation et des signes de stabilité relative
du marché du travail après deux baisses des taux d'intérêt aux
États-Unis cette année, un nombre croissant de responsables
politiques de la Réserve fédérale se montrent désormais
réticents à l'idée d'un nouvel assouplissement.  
    Les marchés évaluent désormais à 49 % la probabilité d'une
réduction d'un quart de point de la Fed en décembre, contre un
peu plus de 60 % en début de semaine. 
    Les inquiétudes concernant le manque de données économiques
en raison de la fermeture du gouvernement américain, qui a pris
fin cette semaine, et les valorisations technologiques
exubérantes dans le contexte d'un boom de l'intelligence
artificielle, ont entre-temps contribué à l'ambiance tendue sur
les marchés financiers. 
    "Jusqu'à ce que nous
    recevions les données retardées, nous sommes dans une
situation d'attente", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de
la stratégie de change pour le G10 chez CIBC Markets à Londres.
    "Nous sommes revenus à 50-50 pour une baisse des taux en
décembre, ce qui, avec les inquiétudes concernant une bulle de
l'intelligence artificielle, a déstabilisé le sentiment."
    L'humeur est déjà devenue inconstante ce mois-ci et les
chouchous tels que Palantir  PLTR.O  et Oracle  ORCL.N  ont
enregistré des baisses d'environ 15 % chacun au cours des deux
dernières semaines. Le fabricant de puces Nvidia  NVDA.O  est en
baisse de près de 8 %.
    La Maison Blanche, quant à elle, a réduit à néant les
espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans
un avenir proche, en déclarant que les données sur le chômage
aux États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être
disponibles, ce qui renforce le sentiment que la Fed pourrait
faire une pause jusqu'à ce qu'elle obtienne plus de clarté.
    "Il y a des données alternatives qui arrivent, donc les
marchés ont l'impression que le marché du travail ralentit. Mais
comme la Fed n'a pas suffisamment confiance dans les données
alternatives, elle préfère continuer à attendre", a déclaré
Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Global
Investors à Londres. 
    "Les marchés sont donc préoccupés par les perspectives de
croissance", a-t-elle ajouté. "Si les données sont correctes
dans la direction qu'elles semblent prendre, l'économie a besoin
d'une réduction des taux."
    L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors
Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de près de 2%, tandis que le
Nikkei japonais a glissé d'environ 1,8%  .N225  et que la Corée
du Sud  .KS11  a chuté de 3,8%. En Europe, les valeurs
technologiques ont atteint leur plus bas niveau en sept
semaines. 
    Et alors que le sentiment d'abandon du risque a pris de
l'ampleur dans le monde entier, le bitcoin est tombé à son plus
bas niveau depuis six mois  BTC=  et le franc suisse, valeur
refuge, a atteint ses plus hauts niveaux depuis 2015 face à
l'euro  EURCHF= .
     Les actions chinoises  .CSI300  ont chuté après la
publication des chiffres d'activité mensuels qui ont montré que
la production industrielle et les ventes au détail  ont
ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes et
étouffant un rallye de courte durée sur les marchés boursiers. 
    Les obligations du Trésor ont attiré les offres vendredi,
les investisseurs recherchant des valeurs refuges. Les
rendements du Trésor à deux ans  US2YT=RR  ont légèrement baissé
à 3,58%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la
nuit, tandis que le rendement à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté de
1,4 point de base à 4,12%.
    Le dollar s'est dirigé vers une baisse hebdomadaire
vendredi, les investisseurs réduisant leurs positions, l'indice
du dollar étant un peu plus bas à 99,19  =USD .
    Le yen  JPY=EBBS  a bénéficié d'un répit bien nécessaire et
s'est échangé pour la dernière fois à 154,48 pour un dollar,
après avoir atteint son niveau le plus faible en neuf mois
mercredi. 
    Le dollar a perdu un tiers de pour cent par rapport au franc
suisse  CHF=  et l'euro a peu changé à environ 1,16 $  EUR= . 
    
    LES MARCHÉS BRITANNIQUES SOUS LE CHOC 
    La livre sterling a été bousculée par les spéculations sur
le budget britannique.
     La ministre britannique des finances, Rachel Reeves , n'a
pas l'intention d'augmenter les taux de  l'impôt sur le revenu
  dans le budget de ce mois-ci en raison de l'amélioration
des prévisions budgétaires, a déclaré une source, à la suite
d'une augmentation des coûts d'emprunt plus tôt dans la journée
sur les rapports qu'elle avait fait marche arrière sur les
augmentations d'impôts . 
     Les rendements des obligations d'État britanniques ont
également fortement augmenté, les rendements des gilts
britanniques à 10 ans ayant augmenté d'environ 10 points de base
sur la journée à 4,53%  GB10YT=RR .
  
     Il s'apprêtait à connaître sa plus forte hausse en une
journée depuis le début du mois de juillet. 
  
    "Il y a eu des fuites et des rumeurs à propos de ce budget
depuis des lustres. Il doit s'agir du budget le plus télégraphié
de tous les temps", a déclaré Mark Ellis, directeur des
investissements de Nutshell Asset Management.
    Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté en raison des
craintes concernant l'offre après que le port de Novorossiysk,
sur la mer Noire, ait interrompu les exportations de pétrole à
la suite d'une attaque de drone ukrainien qui a touché un dépôt
de pétrole dans la principale plaque tournante de l'énergie
russe.
    Le prix à terme du Brent  LCOc1  a augmenté de 1,5 % pour
atteindre 64 dollars le baril, tandis que le pétrole brut
américain West Texas Intermediate  CLc1  a progressé de 1,6 %
pour atteindre 60 dollars le baril.
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  était en baisse de 1,3 %.
Cependant, le métal jaune n'est pas très loin de son record de 4
381 dollars.

Valeurs associées

BTC/USD
95 465,8975 USD CryptoCompare -4,28%
CSI 300 INDEX
4 628,14 Pts Six - Forex 1 -1,57%
EUR/CHF SPOT
0,9190 Six - Forex 1 -0,39%
EUR/USD SPOT
1,1630 USD Six - Forex 1 -0,06%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,8600 USD NASDAQ 0,00%
Nikkei 225
50 376,53 Pts Six - Forex 1 -1,77%
ORACLE
217,580 USD NYSE 0,00%
Or
4 049,84 USD Six - Forex 1 -2,92%
PALANTIR TECHNOLOGIES
172,1400 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
64,00 USD Ice Europ +1,41%
Pétrole WTI
59,83 USD Ice Europ +1,65%
USA BENCHMARK 10A
4,146 Rates +1,23%
USA BENCHMARK 2A
3,593 Rates +0,85%
USD/CHF SPOT
0,7902 Six - Forex 1 -0,32%
USD/JPY SPOT
154,1960 Six - Forex 1 -0,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
