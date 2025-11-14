 Aller au contenu principal
Les actions s'effondrent alors que l'espoir d'une baisse imminente des taux de la Fed s'estompe
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 06:40

Les actions asiatiques ont
chuté vendredi, se joignant à la chute mondiale, les
commentaires restrictifs des responsables de la Réserve fédérale
ayant réduit les espoirs d'une réduction des taux américains le
mois prochain, tandis qu'un calendrier de données encore confus
a ajouté à l'angoisse.
     L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a chuté de 1,6 % après que les actions de Wall
Street  aient rompu une série de quatre jours de gains
pendant la nuit, enregistrant leur plus forte chute en une
journée depuis les troubles tarifaires de la fête de la
libération en avril.
     Les bons du Trésor ont reculé alors que les investisseurs
ont réduit les attentes d'une réduction des taux de la Fed en
décembre à seulement 51%, contre 63% un jour plus tôt. 
     "La chute des actions américaines a reflété les attentes
réduites d'une réduction des taux de la Fed le mois prochain -
c'est maintenant autour de 50/50 basé sur les prix du marché
monétaire - suite aux commentaires hawkish de certains
responsables de la Fed ainsi que les préoccupations continues
sur les valorisations de la technologie/AI", a déclaré Shane
Oliver, économiste en chef et chef de la stratégie
d'investissement chez AMP à Sydney. 
     "Les actions restent vulnérables à une correction après une
forte hausse cette année et avec des valorisations tendues pour
les valeurs technologiques, mais avec les vents favorables
saisonniers qui se mettent en place, le repli des actions
américaines pourrait juste être un test du plus bas de la
semaine dernière." 
     Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme
sur l'Euro Stoxx 50  STXEc1  étaient en baisse de 0,3 %, les
contrats à terme sur le DAX allemand  FDXc1  augmentaient de 0,1
% et les contrats à terme sur le FTSE  FFIc1  glissaient de 0,4
%.
  
    Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 américain  EScv1 
ont inversé leurs gains initiaux, l'achat de titres à la baisse
dans la matinée en Asie s'étant essoufflé, et se sont négociés
en dernier lieu en baisse de 0,2 %, tandis que les contrats à
terme sur le Nasdaq  NQc1  ont chuté de 0,5 %.
    Le Nikkei japonais  .N225  a chuté de 2 %, les actions
australiennes  .AXJO , riches en ressources, ont glissé de 1,4
%, tandis que les actions sud-coréennes  .KS11  ont chuté de 3,6
%, les pertes s'accentuant au fil de la journée.
     Les actions chinoises  .CSI300  ont baissé de 0,9% après la
publication des chiffres d'activité mensuels qui ont montré que
la production industrielle et les ventes au détail  ont
ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes et
étouffant un rallye de courte durée sur les marchés des actions.
    " Labaisse observée sur l'ensemble des actifs a été
prononcée, et si l'on considère l'ensemble des marchés
investissables, il y avait peu d'endroits où se cacher", a
déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez
Pepperstone.
    "Le gouvernement américain étant ouvert, les traders
attendent maintenant les données économiques clés du Bureau of
Labor Statistics", a déclaré Chris Weston. "Jusqu'à présent, le
positionnement a été fixé en grande partie sur les données de
niveau 2, et celles-ci devront être réconciliées avec les
données principales qui déterminent véritablement le processus
de prise de décision de la Fed."
    La Maison Blanche a toutefois douché les espoirs d'une
vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir
proche, en déclarant que les données sur le chômage aux
États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être
disponibles. Pour ajouter à la morosité ambiante et aux
inquiétudes concernant l'inflation, un nombre croissant de
responsables de la Fed  se sont montrés prudents quant à
de nouvelles baisses de taux.
    Alberto Musalem, qui dirige la banque centrale de St. Louis,
a déclaré que la marge de manœuvre était limitée pour poursuivre
l'assouplissement sans devenir trop accommodant, tandis que Beth
Hammack, présidente de la banque centrale de Cleveland, a
déclaré que la politique des taux d'intérêt devait rester
restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur
l'inflation.
     Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a
déclaré à Bloomberg qu'il s'était opposé à une réduction des
taux le mois dernier et qu'il n'avait pas encore décidé pour
décembre. 
    "L'action commerciale de la nuit dernière est devenue un cas
de vente de l'Amérique", ont écrit les analystes de DBS dans une
note de recherche. "La rhétorique hawkish actuelle de la Fed
reflète probablement un malaise à réduire davantage les taux
dans un contexte de données officielles limitées et la nécessité
d'une option en décembre."
    Les obligations du Trésor ont attiré des offres vendredi,
les investisseurs cherchant des refuges sûrs dans ce carnage.
Les rendements du Trésor à deux ans  US2YT=RR  ont reculé de 0,8
point de base à 3,5786%, après avoir augmenté de 3 points de
base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans
 US10YT=RR  est resté stable à 4,1134%, après avoir gagné 3
points de base au cours de la nuit.
    La hausse des rendements n'a toutefois pas soutenu le dollar
américain  =USD , qui a perdu 0,1 % par rapport à ses principaux
homologues, à 99,15, proche de son niveau le plus bas depuis
deux semaines. 
    Le yen  JPY=EBS  a bénéficié d'un répit bien nécessaire et
s'est échangé pour la dernière fois à 154,43 pour un dollar,
après avoir atteint mercredi son niveau le plus faible en neuf
mois. Le franc suisse  CHF=  s'est stabilisé après une hausse de
0,6% par rapport au dollar. 
    La livre sterling a toutefois perdu 0,4 % à 1,3145 $
vendredi après que le Financial Times a rapporté que  le
Premier ministre Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel
Reeves ont renoncé à leur plan d'augmentation des taux
d'imposition sur le revenu, qui était contraire à leur
manifeste. 
    Les prix du pétrole ont bondi après qu'une attaque de drone
ukrainien ait endommagé un dépôt de pétrole russe, envoyant les
contrats à terme sur le brut Brent  LCOc1  1,5% plus haut à
63,95 $, devenant positifs pour la semaine.
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,4 % à 4
186,48 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au cours de la
nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de hausse.
Cependant, le métal jaune reste loin de son record de 4 381
dollars.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 667,31 Pts Six - Forex 1 -0,74%
EUR/USD SPOT
1,1643 USD Six - Forex 1 +0,05%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,8600 USD NASDAQ -3,58%
Nikkei 225
50 325,21 Pts Six - Forex 1 -1,87%
Or
4 181,28 USD Six - Forex 1 +0,24%
Pétrole Brent
64,03 USD Ice Europ +1,46%
Pétrole WTI
59,71 USD Ice Europ +1,44%
USA BENCHMARK 10A
4,096 Rates -0,48%
USA BENCHMARK 2A
3,563 Rates -0,88%
USD/CHF SPOT
0,7921 Six - Forex 1 -0,08%
USD/JPY SPOT
154,5220 Six - Forex 1 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

