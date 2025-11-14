Les actions s'effondrent alors que l'espoir d'une baisse imminente des taux de la Fed s'estompe

Les actions asiatiques ont chuté vendredi, se joignant à la chute mondiale, les commentaires restrictifs des responsables de la Réserve fédérale ayant réduit les espoirs d'une réduction des taux américains le mois prochain, tandis qu'un calendrier de données encore confus a ajouté à l'angoisse. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 1,6 % après que les actions de Wall Street aient rompu une série de quatre jours de gains pendant la nuit, enregistrant leur plus forte chute en une journée depuis les troubles tarifaires de la fête de la libération en avril. Les bons du Trésor ont reculé alors que les investisseurs ont réduit les attentes d'une réduction des taux de la Fed en décembre à seulement 51%, contre 63% un jour plus tôt. "La chute des actions américaines a reflété les attentes réduites d'une réduction des taux de la Fed le mois prochain - c'est maintenant autour de 50/50 basé sur les prix du marché monétaire - suite aux commentaires hawkish de certains responsables de la Fed ainsi que les préoccupations continues sur les valorisations de la technologie/AI", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef et chef de la stratégie d'investissement chez AMP à Sydney. "Les actions restent vulnérables à une correction après une forte hausse cette année et avec des valorisations tendues pour les valeurs technologiques, mais avec les vents favorables saisonniers qui se mettent en place, le repli des actions américaines pourrait juste être un test du plus bas de la semaine dernière." Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 STXEc1 étaient en baisse de 0,3 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 augmentaient de 0,1 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 glissaient de 0,4 %. Les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 américain EScv1 ont inversé leurs gains initiaux, l'achat de titres à la baisse dans la matinée en Asie s'étant essoufflé, et se sont négociés en dernier lieu en baisse de 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont chuté de 0,5 %. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 2 %, les actions australiennes .AXJO , riches en ressources, ont glissé de 1,4 %, tandis que les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de 3,6 %, les pertes s'accentuant au fil de la journée. Les actions chinoises .CSI300 ont baissé de 0,9% après la publication des chiffres d'activité mensuels qui ont montré que la production industrielle et les ventes au détail ont ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes et étouffant un rallye de courte durée sur les marchés des actions. " Labaisse observée sur l'ensemble des actifs a été prononcée, et si l'on considère l'ensemble des marchés investissables, il y avait peu d'endroits où se cacher", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone. "Le gouvernement américain étant ouvert, les traders attendent maintenant les données économiques clés du Bureau of Labor Statistics", a déclaré Chris Weston. "Jusqu'à présent, le positionnement a été fixé en grande partie sur les données de niveau 2, et celles-ci devront être réconciliées avec les données principales qui déterminent véritablement le processus de prise de décision de la Fed." La Maison Blanche a toutefois douché les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche, en déclarant que les données sur le chômage aux États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être disponibles. Pour ajouter à la morosité ambiante et aux inquiétudes concernant l'inflation, un nombre croissant de responsables de la Fed se sont montrés prudents quant à de nouvelles baisses de taux. Alberto Musalem, qui dirige la banque centrale de St. Louis, a déclaré que la marge de manœuvre était limitée pour poursuivre l'assouplissement sans devenir trop accommodant, tandis que Beth Hammack, présidente de la banque centrale de Cleveland, a déclaré que la politique des taux d'intérêt devait rester restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur l'inflation. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré à Bloomberg qu'il s'était opposé à une réduction des taux le mois dernier et qu'il n'avait pas encore décidé pour décembre. "L'action commerciale de la nuit dernière est devenue un cas de vente de l'Amérique", ont écrit les analystes de DBS dans une note de recherche. "La rhétorique hawkish actuelle de la Fed reflète probablement un malaise à réduire davantage les taux dans un contexte de données officielles limitées et la nécessité d'une option en décembre." Les obligations du Trésor ont attiré des offres vendredi, les investisseurs cherchant des refuges sûrs dans ce carnage. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR ont reculé de 0,8 point de base à 3,5786%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR est resté stable à 4,1134%, après avoir gagné 3 points de base au cours de la nuit. La hausse des rendements n'a toutefois pas soutenu le dollar américain =USD , qui a perdu 0,1 % par rapport à ses principaux homologues, à 99,15, proche de son niveau le plus bas depuis deux semaines. Le yen JPY=EBS a bénéficié d'un répit bien nécessaire et s'est échangé pour la dernière fois à 154,43 pour un dollar, après avoir atteint mercredi son niveau le plus faible en neuf mois. Le franc suisse CHF= s'est stabilisé après une hausse de 0,6% par rapport au dollar. La livre sterling a toutefois perdu 0,4 % à 1,3145 $ vendredi après que le Financial Times a rapporté que le Premier ministre Keir Starmer et la ministre des Finances Rachel Reeves ont renoncé à leur plan d'augmentation des taux d'imposition sur le revenu, qui était contraire à leur manifeste. Les prix du pétrole ont bondi après qu'une attaque de drone ukrainien ait endommagé un dépôt de pétrole russe, envoyant les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 1,5% plus haut à 63,95 $, devenant positifs pour la semaine. Le prix de l'or au comptant XAU= a augmenté de 0,4 % à 4 186,48 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au cours de la nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de hausse. Cependant, le métal jaune reste loin de son record de 4 381 dollars.