Les actions s'effondrent alors que l'espoir d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed s'estompe

Les actions asiatiques ont chuté vendredi, rejoignant le mouvement de repli mondial, les commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale ayant réduit les espoirs d'une baisse des taux américains le mois prochain, tandis qu'un calendrier de données encore incertain a ajouté à l'angoisse. L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 1,1% après que les actions de Wall Street aient mis fin à une série de quatre jours de hausse pendant la nuit, enregistrant leur plus forte baisse en un jour depuis un mois. Les bons du Trésor ont reculé alors que les investisseurs ont réduit les attentes d'une réduction des taux de la Fed en décembre à seulement 51%, en baisse par rapport aux 63% de la veille. "La chute des actions américaines a reflété les attentes réduites d'une réduction des taux de la Fed le mois prochain - c'est maintenant autour de 50/50 basé sur les prix du marché monétaire - suite aux commentaires hawkish de certains responsables de la Fed ainsi que les préoccupations continues sur les valorisations de la technologie/AI," a déclaré Shane Oliver, économiste en chef et chef de la stratégie d'investissement chez AMP à Sydney. "Les actions restent vulnérables à une correction après une forte hausse cette année et avec des valorisations tendues pour les valeurs technologiques, mais avec les vents contraires saisonniers qui se mettent en place, le repli des actions américaines pourrait juste être un test du plus bas de la semaine dernière" Les contrats à terme du S&P 500 e-mini EScv1 ont augmenté de 0,1% dans les échanges asiatiques, certains investisseurs étant intervenus pour acheter la baisse. Le dollar n'a pas bénéficié de la hausse des rendements, perdant du terrain face au yen et au franc suisse, alors que la confiance des investisseurs s'est effondrée dans la région. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,5 %, les actions australiennes .AXJO , fortement axées sur les ressources, ont perdu 1,4 %, tandis que la Corée du Sud .KS11 a chuté de 2,8 %. Les actions chinoises .CSI300 ont baissé de 0,7% après la publication des chiffres mensuels de l'activité qui ont montré que la production industrielle et les ventes au détail ont ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes et étouffant un rallye de courte durée sur les marchés des actions. " Labaisse observée sur l'ensemble des actifs a été prononcée, et si l'on considère l'ensemble des marchés investissables, il y avait peu d'endroits où se cacher", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone. "Le gouvernement américain étant ouvert, les traders attendent maintenant les données économiques clés du Bureau of Labor Statistics", a déclaré M. Weston . "Jusqu'à présent, le positionnement a été fixé en grande partie sur les données de niveau 2, et celles-ci devront être réconciliées avec les données principales qui déterminent véritablement le processus de prise de décision de la Fed." La Maison Blanche a toutefois douché les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche, en déclarant que les données sur le chômage aux États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être disponibles. Pour ajouter à la morosité ambiante et aux inquiétudes concernant l'inflation, un nombre croissant de responsables de la Fed ont fait preuve de prudence quant à de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Alberto Musalem, qui dirige la banque centrale de Saint-Louis, a déclaré que la marge de manœuvre était limitée pour poursuivre l'assouplissement sans devenir trop accommodant, tandis que Beth Hammack, présidente de la banque centrale de Cleveland, a déclaré que la politique des taux d'intérêt devait rester restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur l'inflation. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré à Bloomberg qu'il s'était opposé à une réduction des taux le mois dernier et qu'il n'avait pas encore décidé pour décembre. Les bons du Trésor ont prolongé leurs baisses, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur une réduction des taux de la Fed le mois prochain. Les rendements du Trésor à deux ans US2YT=RR se sont maintenus à 3,591%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,8 point de base à 4,1173%, après avoir gagné 3 points de base au cours de la nuit. La hausse des rendements n'a toutefois pas soutenu le dollar américain =USD , qui a reculé de 0,1 % par rapport à ses principaux homologues, à 99,191, proche de son plus bas niveau en deux semaines. Le yen JPY=EBS a bénéficié d'un répit bien nécessaire et s'est échangé pour la dernière fois à 154,55 pour un dollar, après avoir atteint mercredi son niveau le plus faible en neuf mois. Le franc suisse CHF= s'est stabilisé après une hausse de 0,6% par rapport au dollar. La livre sterling a toutefois perdu 0,3 % à 1,31485 $ vendredi, après que le Financial Times a rapporté que le premier ministre Keir Starmer et le ministre des finances Rachel Reeves ont abandonné leur plan d'augmentation des taux d'imposition sur le revenu, qui était contraire à leur manifeste. Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges, mais étaient prêts pour une troisième semaine consécutive de baisse. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont gagné 1,6% à 64,07 dollars, devenant positifs pour la semaine. Le prix de l'or au comptant XAU= a augmenté de 0,6 % pour atteindre 4 196,19 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au cours de la nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de hausse. Cependant, le métal jaune reste loin de son record de 4 381 dollars.