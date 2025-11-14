 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 434,54
-1,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions s'effondrent alors que l'espoir d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed s'estompe
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 03:40

Les actions asiatiques ont
chuté vendredi, rejoignant le mouvement de repli mondial, les
commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale
ayant réduit les espoirs d'une baisse des taux américains le
mois prochain, tandis qu'un calendrier de données encore
incertain a ajouté à l'angoisse.
     L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon
 .MIAPJ0000PUS  a baissé de 1,1% après que les actions de Wall
Street  aient mis fin à une série de quatre jours de
hausse pendant la nuit, enregistrant leur plus forte baisse en
un jour depuis un mois.
     Les bons du Trésor ont reculé alors que les investisseurs
ont réduit les attentes d'une réduction des taux de la Fed en
décembre à seulement 51%, en baisse par rapport aux 63% de la
veille. 
     "La chute des actions américaines a reflété les attentes
réduites d'une réduction des taux de la Fed le mois prochain -
c'est maintenant autour de 50/50 basé sur les prix du marché
monétaire - suite aux commentaires hawkish de certains
responsables de la Fed ainsi que les préoccupations continues
sur les valorisations de la technologie/AI," a déclaré Shane
Oliver, économiste en chef et chef de la stratégie
d'investissement chez AMP à Sydney. 
     "Les actions restent vulnérables à une correction après une
forte hausse cette année et avec des valorisations tendues pour
les valeurs technologiques, mais avec les vents contraires
saisonniers qui se mettent en place, le repli des actions
américaines pourrait juste être un test du plus bas de la
semaine dernière" 
    Les contrats à terme du S&P 500 e-mini  EScv1  ont augmenté
de 0,1% dans les échanges asiatiques, certains investisseurs
étant intervenus pour acheter la baisse. 
    Le dollar n'a pas bénéficié de la hausse des rendements,
perdant du terrain face au yen et au franc suisse, alors que la
confiance des investisseurs s'est effondrée dans la région.
    Le Nikkei japonais  .N225  a chuté de 1,5 %, les actions
australiennes  .AXJO , fortement axées sur les ressources, ont
perdu 1,4 %, tandis que la Corée du Sud  .KS11  a chuté de 2,8
%.
     Les actions chinoises  .CSI300  ont baissé de 0,7% après la
publication des chiffres mensuels de l'activité qui ont montré
que la production industrielle et les ventes au détail 
ont ralenti en octobre, manquant les estimations des analystes
et étouffant un rallye de courte durée sur les marchés des
actions. 
    " Labaisse observée sur l'ensemble des actifs a été
prononcée, et si l'on considère l'ensemble des marchés
investissables, il y avait peu d'endroits où se cacher", a
déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez
Pepperstone.
    "Le gouvernement américain étant ouvert, les traders
attendent maintenant les données économiques clés du Bureau of
Labor Statistics", a déclaré M. Weston . "Jusqu'à présent, le
positionnement a été fixé en grande partie sur les données de
niveau 2, et celles-ci devront être réconciliées avec les
données principales qui déterminent véritablement le processus
de prise de décision de la Fed."
    La Maison Blanche a toutefois douché les espoirs d'une
vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir
proche, en déclarant que les données sur le chômage aux
États-Unis pour le mois d'octobre pourraient ne jamais être
disponibles. Pour ajouter à la morosité ambiante et aux
inquiétudes concernant l'inflation, un nombre croissant de
responsables de la Fed  ont fait preuve de prudence quant
à de nouvelles baisses des taux d'intérêt.
    Alberto Musalem, qui dirige la banque centrale de
Saint-Louis, a déclaré que la marge de manœuvre était limitée
pour poursuivre l'assouplissement sans devenir trop accommodant,
tandis que Beth Hammack, présidente de la banque centrale de
Cleveland, a déclaré que la politique des taux d'intérêt devait
rester restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur
l'inflation.
     Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a
déclaré à Bloomberg qu'il s'était opposé à une réduction des
taux le mois dernier et qu'il n'avait pas encore décidé pour
décembre. 
    Les bons du Trésor ont prolongé leurs baisses, les
investisseurs ayant réduit leurs paris sur une réduction des
taux de la Fed le mois prochain. Les rendements du Trésor à deux
ans  US2YT=RR  se sont maintenus à 3,591%, après avoir augmenté
de 3 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement
à 10 ans  US10YT=RR  a augmenté de 0,8 point de base à 4,1173%,
après avoir gagné 3 points de base au cours de la nuit.
    La hausse des rendements n'a toutefois pas soutenu le dollar
américain  =USD , qui a reculé de 0,1 % par rapport à ses
principaux homologues, à 99,191, proche de son plus bas niveau
en deux semaines. 
    Le yen  JPY=EBS  a bénéficié d'un répit bien nécessaire et
s'est échangé pour la dernière fois à 154,55 pour un dollar,
après avoir atteint mercredi son niveau le plus faible en neuf
mois. Le franc suisse  CHF=  s'est stabilisé après une hausse de
0,6% par rapport au dollar. 
    La livre sterling a toutefois perdu 0,3 % à 1,31485 $
vendredi, après que le Financial Times a rapporté que  le
premier ministre Keir Starmer et le ministre des finances Rachel
Reeves ont abandonné leur plan d'augmentation des taux
d'imposition sur le revenu, qui était contraire à leur
manifeste. 
    Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges,
mais étaient prêts pour une troisième semaine consécutive de
baisse. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent  LCOc1 
ont gagné 1,6% à 64,07 dollars, devenant positifs pour la
semaine.
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,6 % pour
atteindre 4 196,19 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au
cours de la nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de
hausse. Cependant, le métal jaune reste loin de son record de 4
381 dollars.

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 668,07 Pts Six - Forex 1 -0,72%
EUR/USD SPOT
1,1641 USD Six - Forex 1 +0,03%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,8600 USD NASDAQ -3,58%
Nikkei 225
50 434,54 Pts Six - Forex 1 -1,65%
Or
4 210,44 USD Six - Forex 1 +0,93%
Pétrole Brent
64,24 USD Ice Europ +1,79%
Pétrole WTI
59,95 USD Ice Europ +1,85%
USA BENCHMARK 10A
4,096 Rates -0,48%
USA BENCHMARK 2A
3,563 Rates -0,88%
USD/CHF SPOT
0,7924 Six - Forex 1 -0,04%
USD/JPY SPOT
154,4470 Six - Forex 1 -0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

