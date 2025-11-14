Les actions s'effondrent alors que l'espoir d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed s'estompe

Les actions asiatiques se sont jointes à la chute mondiale vendredi, les commentaires restrictifs des responsables de la Réserve fédérale ayant réduit les espoirs d'une réduction des taux américains le mois prochain, tandis qu'un calendrier de données encore désordonné a ajouté à l'angoisse, affectant les obligations, le dollar et même l'or. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,8% vendredi, les actions australiennes .AXJO , riches en ressources, ont glissé de 1,5%, tandis que la Corée du Sud .KS11 a plongé de 2,3%. La Chine publiera ses chiffres d'activité mensuels plus tard dans la journée, après que les faibles données sur les prêts aient soulevé des préoccupations quant à la capacité des ménages et des entreprises à contracter davantage de dettes dans un contexte d'incertitudes économiques. Au cours de la nuit, Wall Street a chuté avec des pertes importantes pour Nvidia NVDA.O et d'autres poids lourds de l'IA en raison de préoccupations de valorisation, tandis que les bons du Trésor ont reculé alors que les investisseurs ont réduit les attentes d'une réduction des taux de la Fed en décembre à seulement 51%, en baisse par rapport à 63% un jour plus tôt. Le dollar n'a pas bénéficié de la hausse des rendements, perdant du terrain face à des devises comme le yen et le franc suisse. "La baisse observée sur l'ensemble des actifs a été prononcée, et si l'on considère l'ensemble des marchés investissables, il y avait peu d'endroits où se cacher", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone. "Le gouvernement américain étant pleinement opérationnel, les traders attendent maintenant le calendrier du Bureau of Labor Statistics (BLS) pour obtenir des données économiques clés... Jusqu'à présent, le positionnement a été fixé en grande partie sur les données de second rang, et celles-ci devront être réconciliées avec les données principales qui déterminent véritablement le processus de prise de décision de la Fed." La Maison Blanche a toutefois douché les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche, en déclarant que le taux de chômage américain pour le mois d'octobre pourrait ne jamais être disponible. Pour ajouter à la morosité ambiante et aux inquiétudes concernant l'inflation, un nombre croissant de responsables de la Fed se sont montrés prudents quant à de nouvelles baisses de taux. Alberto Musalem, qui dirige la banque centrale de Saint-Louis, a déclaré que la marge de manœuvre était limitée pour poursuivre l'assouplissement sans devenir trop accommodant, tandis que Beth Hammack, présidente de la banque centrale de Cleveland, a déclaré que la politique des taux d'intérêt devait rester restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur l'inflation. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré à Bloomberg qu'il s'était opposé à une réduction des taux le mois dernier et qu'il n'avait pas encore décidé pour décembre. Les bons du Trésor ont chuté dans la nuit, les investisseurs ayant réduit leurs paris sur une réduction des taux de la Fed le mois prochain. Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR se sont maintenus à 3,597%, après avoir augmenté de 3 points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1 pb à 4,125%, après avoir gagné 3 pb au cours de la nuit. La hausse des rendements n'a toutefois pas soutenu le dollar américain =USD , qui a perdu 0,2% par rapport à ses principaux concurrents au cours de la nuit et s'est établi à 99,254, proche de son niveau le plus bas en deux semaines. Le yen JPY=EBS a bénéficié d'un répit bien nécessaire et s'est échangé pour la dernière fois à 154,7 pour un dollar, juste un peu au-dessus d'un plus bas de neuf mois de 155,05 pour un dollar. Le franc suisse CHF= a augmenté de 0,6 % par rapport au dollar. La livre sterling, cependant, a perdu 0,3 % à 1,3153 $ vendredi après que le Financial Times ait rapporté que le Premier ministre Keir Starmer et la ministre des finances Rachel Reeves ont abandonné leur plan d'augmentation des taux d'imposition sur le revenu, qui était contraire à leur manifeste. Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges, mais ils étaient prêts pour une troisième semaine consécutive de baisse.Le brut américainWest Texas Intermediate CLc1 a gagné 0,4% à 58,91 dollars, mais a baissé de 1,4% cette semaine. Le prix de l'or au comptant XAU= a augmenté de 0,3 % pour atteindre 4 183 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au cours de la nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de hausse. Il est resté loin de son record de 4 381 dollars.