Les actions s'effondrent alors que l'espoir d'une baisse imminente des taux d'intérêt de la Fed s'estompe
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 01:40

Les actions asiatiques se
sont jointes à la chute mondiale vendredi, les commentaires
restrictifs des responsables de la Réserve fédérale ayant réduit
les espoirs d'une réduction des taux américains le mois
prochain, tandis qu'un calendrier de données encore désordonné a
ajouté à l'angoisse, affectant les obligations, le dollar et
même l'or. 
     Le Nikkei japonais  .N225  a chuté de 1,8% vendredi, les
actions australiennes  .AXJO , riches en ressources, ont glissé
de 1,5%, tandis que la Corée du Sud  .KS11  a plongé de 2,3%. 
     La Chine publiera ses chiffres d'activité mensuels plus
tard dans la journée, après que les faibles données sur les
prêts  aient soulevé des préoccupations quant à la
capacité des ménages et des entreprises à contracter davantage
de dettes dans un contexte d'incertitudes économiques. 
     Au cours de la nuit, Wall Street  a chuté avec des
pertes importantes pour Nvidia  NVDA.O  et d'autres poids lourds
de l'IA en raison de préoccupations de valorisation, tandis que
les bons du Trésor ont reculé alors que les investisseurs ont
réduit les attentes d'une réduction des taux de la Fed en
décembre à seulement 51%, en baisse par rapport à 63% un jour
plus tôt. 
    Le dollar n'a pas bénéficié de la hausse des rendements,
perdant du terrain face à des devises comme le yen et le franc
suisse. 
    "La baisse observée sur l'ensemble des actifs a été
prononcée, et si l'on considère l'ensemble des marchés
investissables, il y avait peu d'endroits où se cacher", a
déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez
Pepperstone.
    "Le gouvernement américain étant pleinement opérationnel,
les traders attendent maintenant le calendrier du Bureau of
Labor Statistics (BLS) pour obtenir des données économiques
clés... Jusqu'à présent, le positionnement a été fixé en grande
partie sur les données de second rang, et celles-ci devront être
réconciliées avec les données principales qui déterminent
véritablement le processus de prise de décision de la Fed."
    La Maison Blanche a toutefois douché les espoirs d'une
vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir
proche, en déclarant que le taux de chômage américain pour le
mois d'octobre pourrait ne jamais être disponible. Pour ajouter
à la morosité ambiante et aux inquiétudes concernant
l'inflation, un nombre croissant de responsables de la Fed
 se sont montrés prudents quant à de nouvelles baisses de
taux.
    Alberto Musalem, qui dirige la banque centrale de
Saint-Louis, a déclaré que la marge de manœuvre était limitée
pour poursuivre l'assouplissement sans devenir trop accommodant,
tandis que Beth Hammack, présidente de la banque centrale de
Cleveland, a déclaré que la politique des taux d'intérêt devait
rester restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur
l'inflation.
     Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a
déclaré à Bloomberg qu'il s'était opposé à une réduction des
taux le mois dernier et qu'il n'avait pas encore décidé pour
décembre. 
    Les bons du Trésor ont chuté dans la nuit, les investisseurs
ayant réduit leurs paris sur une réduction des taux de la Fed le
mois prochain. Les rendements des bons du Trésor à deux ans
 US2YT=RR  se sont maintenus à 3,597%, après avoir augmenté de 3
points de base au cours de la nuit, tandis que le rendement à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 1 pb à 4,125%, après avoir gagné 3
pb au cours de la nuit. 
    La hausse des rendements n'a toutefois pas soutenu le dollar
américain  =USD , qui a perdu 0,2% par rapport à ses principaux
concurrents au cours de la nuit et s'est établi à 99,254, proche
de son niveau le plus bas en deux semaines. 
    Le yen  JPY=EBS  a bénéficié d'un répit bien nécessaire et
s'est échangé pour la dernière fois à 154,7 pour un dollar,
juste un peu au-dessus d'un plus bas de neuf mois de 155,05 pour
un dollar. Le franc suisse  CHF=  a augmenté de 0,6 % par
rapport au dollar. 
    La livre sterling, cependant, a perdu 0,3 % à 1,3153 $
vendredi après que le Financial Times ait rapporté  que le
Premier ministre Keir Starmer et la ministre des finances Rachel
Reeves ont abandonné leur plan d'augmentation des taux
d'imposition sur le revenu, qui était contraire à leur
manifeste. 
    Les prix du pétrole ont augmenté dans les premiers échanges,
mais ils étaient prêts pour une troisième semaine consécutive de
baisse.Le brut américainWest Texas Intermediate  CLc1  a gagné
0,4% à 58,91 dollars, mais a baissé de 1,4% cette semaine.
    Le prix de l'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,3 % pour
atteindre 4 183 dollars l'once, après avoir perdu 0,6 % au cours
de la nuit pour mettre fin à une série de quatre jours de
hausse. Il est resté loin de son record de 4 381 dollars.

