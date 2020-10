Les actions restent une classe d'actifs attractive, estime Matignon Finances

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - Les actions restent une classe d'actifs attractive pour plusieurs raisons, écrit Matignon Finances dans sa première "newsletter". Tout d'abord explique la société de gestion, elles offrent des perspectives à long terme qui nous semblent plus intéressantes que les obligations d'état qui offrent à 10 ans un rendement négatif. Par ailleurs, l'environnement économique s'améliore, après l'effort massif de relance monétaire et budgétaire opérée par les Banques Centrales et les Etats.

Les résultats des entreprises, après avoir vu leurs résultats révisés en forte baisse pendant la pandémie, infléchissent leurs perspectives.

Les valorisations, tendues dans certains secteurs technologiques, sont encore loin des niveaux de la bulle de l'an 2000, et des pans entiers de la côte (cycliques) sont extrêmement décotés.

Enfin, en termes de flux et sentiment, on note l'absence de tension en termes de positionnement (beaucoup d'investisseurs restent sous-pondérés), et le facteur de soutien des fusions-acquisitions.