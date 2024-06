Les actions restent stables, les données américaines laissant la porte ouverte à une baisse des taux en septembre

Les actions mondiales sont restées stables vendredi après que les données aient montré que l'inflation américaine est restée stable en mai, contribuant à renforcer les espoirs des investisseurs que la Réserve fédérale commencera à réduire les taux d'intérêt en septembre. Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 et du Nasdaq NQc1 étaient plus fermes avant la cloche d'ouverture de Wall Street. La mesure de l'inflation préférée de la Fed, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), a montré que la croissance annuelle des prix était de 2,6 % en mai, comme les économistes l'avaient prévu, en baisse par rapport aux 2,7 % d'avril. Ces chiffres soulageront la Fed, mais ne suffiront probablement pas à eux seuls à déclencher une baisse des taux, a déclaré Michael Brown, stratège principal chez Pepperstone. "Si l'inflation continue à bien se comporter et que les données entrantes sont conformes aux prévisions du Comité fédéral de l'open market pendant l'été, la première baisse de 25 points de base reste envisageable dès le mois de septembre", a déclaré M. Brown. Entre-temps, la chute du yen à son plus bas niveau depuis 38 ans a alimenté les attentes d'une intervention des autorités japonaises pour endiguer la faiblesse après la nomination d'un nouveau diplomate des changes . Les prix du pétrole LCOc1 étaient en passe d'enregistrer un troisième bond hebdomadaire consécutif, dans l'espoir que les chiffres de l'inflation soient favorables à la baisse des coûts d'emprunt par la Fed. Le dernier jour de transactions du premier semestre de l'année, les actions ont oscillé près de leurs récents records. Le boom de l'IA à Wall Street a permis à l'indice S&P 500 de grimper de près de 15 % au cours des six derniers mois, avec des gains considérables en Europe et en Asie également. Toutefois, les inquiétudes concernant l'issue des élections législatives françaises à deux tours qui débutent dimanche ont poussé la prime de risque sur les obligations d'État françaises par rapport aux obligations allemandes à son niveau le plus élevé depuis la crise de la dette de la zone euro en 2012. L'incertitude politique en France, où l'extrême droite est en tête, a mis l'euro EUR=EBS sur la voie de sa plus forte baisse mensuelle depuis janvier. L'indice MSCI All Country Stock Index .MIWD00000PUS s'est raffermi à 804 points, proche de son plus haut historique du 20 juin (807,17), et en hausse d'environ 10,5 % sur l'année. En Europe, l'indice STOXX .STOXX des 600 sociétés a peu changé, consolidant son gain de 7% pour l'année, bien qu'en baisse ce mois-ci en raison de l'incertitude politique en France. Eren Osman, directeur de la gestion de patrimoine chez Arbuthnot Latham, a déclaré que la progression du marché boursier, soutenue par les grandes entreprises technologiques et les actions liées à l'intelligence artificielle, devrait continuer à stimuler les actions au cours du second semestre. "Ce que nous voyons, c'est un discours très clair selon lequel l'investissement dans cet espace ne va pas ralentir à court terme, donc parier contre ce thème et la forte performance probable du marché des actions n'est probablement pas une décision judicieuse", a déclaré M. Osman. FRAGMENTATION Le dollar et les indices boursiers américains ont réagi en sourdine au débat présidentiel américain , au cours duquel le président démocrate Joe Biden a parfois trébuché dans un face-à-face avec son rival républicain Donald Trump en vue de l'élection de novembre. "Nous considérons une potentielle administration Trump comme plus positive pour le dollar, à la fois via une politique budgétaire plus souple et aussi via un environnement commercial/tarifaire plus agressif", ont déclaré les analystes d'ING après le débat. Paul Bloxham, économiste chez HSBC, a déclaré que les marchés des matières premières seraient confrontés à une plus grande fragmentation et à des perturbations de l'approvisionnement si Trump gagnait en novembre, car cela devrait entraîner une hausse du protectionnisme commercial. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique .MIAPJ0000PUS a augmenté de 0,2 % et était en passe de gagner plus de 3 % pour le mois - sa meilleure performance depuis février. Les marchés chinois, quant à eux, ont inversé les pertes initiales pour s'échanger à la hausse, avec l'indice de référence chinois CSI300 .CSI300 en hausse de 0,2% et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI en hausse de 0,56%. Les investisseurs craignaient que Biden et Trump n'adoptent une position plus dure à l'égard de la Chine lors de leur débat. Sur les marchés des devises, le dollar se dirigeait vers un gain mensuel de près de 1,4% contre un panier de devises =USD . Le yen JPY=EBS a chuté à 161,27 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 1986, et s'est échangé pour la dernière fois à 160,555. La monnaie japonaise a chuté de 2,3 % ce mois-ci et de plus de 12 % cette année par rapport à un dollar résistant et continue d'être pénalisée par les écarts de taux d'intérêt importants entre les États-Unis et le Japon. La faiblesse du yen, entre-temps, a été un atout pour le Nikkei .N225 , qui était en hausse de 0,6% et se dirigeait vers un gain mensuel d'environ 3%. Sur les marchés des matières premières, l'or XAU= s'est légèrement raffermi à 2 336 dollars l'once. GOL/ Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 0,4 % à 86,77 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 ont gagné 0,38 % à 82,05 $.