Les actions restent stables : la baisse de Nvidia compense la hausse des titres du secteur de l'énergie

Les actions américaines ont peu évolué jeudi, après que le S&P 500 et le Nasdaq ont effacé leurs baisses initiales grâce à la hausse des cours du pétrole qui a stimulé les valeurs énergétiques, même si le recul de Nvidia, suite au départ de son directeur général Jensen Huang, a pesé sur le marché.

L'action du fabricant de puces NVDA.O affichait en fin de séance une baisse d'environ 5 %, après avoir chuté de près de 12 % plus tôt dans la journée. Les investisseurs particuliers ont acheté pour environ 111 millions de dollars d'actions Nvidia au cours de la première demi-heure de cotation, ce qui représente le plus gros volume d'achat à l'ouverture jamais enregistré pour ce titre, selon les données de Vanda Analytics.

L’indice S&P 500 du secteur de l’énergie .SPNY a progressé d’environ 2 %, affichant ainsi la meilleure performance parmi les 11 principaux secteurs du S&P. Les cours du brut ont grimpé après que le président Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis n’avaient pas besoin d’un accord avec l’Iran.

Les valeurs mondiales liées à l’IA étaient en baisse, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, ayant été nommée au poste de directrice générale par intérim, tandis que la société de cloud IA Nebius NBIS.O a chuté de près de 18 % après avoir publié ses résultats trimestriels et ses perspectives. En revanche, les concurrents de Nvidia, tels que Broadcom AVGO.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , ont progressé, constituant les principaux moteurs de la hausse du S&P 500.

Les actions ont connu une forte volatilité ces derniers jours. Les victoires écrasantes des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ont suscité chez les investisseurs des craintes quant à un renforcement de la réglementation en matière d’IA. Les inquiétudes concernant le leadership de Nvidia ont également pesé sur l’un des piliers du marché haussier actuel.

« À l’heure actuelle, le marché vend les valeurs liées à l’IA et les valeurs technologiques pour se tourner vers des valeurs refuges, exactement comme lors du premier "halo trade" en janvier et février de cette année, mais la tendance va s’inverser », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis.

« C’est le bras de fer auquel le marché est actuellement confronté. D’un côté, les craintes d’un ralentissement; de l’autre, le constat que les valorisations absolues et les taux de croissance restent tout à fait attractifs. »

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 8,64 points, soit 0,02%, à 52.495,13, le S&P 500 .SPX a perdu 10,22 points, soit 0,13%, à 7.609,16 et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 70,03 points, soit 0,27%, à 25.396,16.

LE FINANCEMENT DE NVIDIA SOUS LE FEU DES PROJECTEURS

Même après le départ de Huang, certains investisseurs s’attendent à ce que des interrogations persistent quant à l’avenir des entreprises spécialisées dans l’IA qui entretiennent des liens étroits avec Nvidia.

La société a soutenu plusieurs entreprises, y compris ses propres clients, par le biais d’accords de financement qui font l’objet d’une surveillance accrue depuis le départ de Huang.

« Nvidia est le principal bailleur de fonds en circuit fermé; c’est de loin le plus important à l’heure actuelle, et je suppose que cette activité va se modérer », a déclaré M. Ellerbroek.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 0,5% après avoir progressé de 17,2% au cours des quatre séances précédentes.

À l’instar de Nebius, son concurrent CoreWeave CRWV.O a chuté d’environ 7%.

Les actions des sociétés liées aux centres de données, IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , ont également chuté.

LES INVESTISSEURS ATTENDENT LES CHIFFRES DE L'INFLATION

Les investisseurs attendent la publication vendredi de l’indice des prix à la production, qui fera suite à la publication, en début de semaine, d’un indice des prix à la consommation plus élevé que prévu.

Les marchés anticipent pleinement une hausse des taux d’au moins 25 points de base en décembre par la Réserve fédérale, avec une probabilité de 15% d’une hausse plus importante, de 50 points de base, selon le CME FedWatch .

Les déclarations de plusieurs responsables de la Fed plus tôt cette semaine ont laissé entendre que la banque centrale américaine était ouverte à une trajectoire de hausse des taux plus agressive face à l’aggravation des pressions sur les prix.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré jeudi qu’elle ne pensait pas que la banque centrale doive opter pour des hausses de taux plus agressives pour lutter contre l’inflation, tandis que la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a indiqué qu’elle estimait que la banque centrale devra probablement relever encore ses taux d’intérêt pour faire face à une inflation élevée, sans toutefois évoquer aucune urgence.

Les titres en baisse ont été 2,8 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE), et 2,87 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 40 nouveaux plus hauts et 215 nouveaux plus bas.