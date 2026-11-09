Les actions remontent malgré la chute de Nvidia et la baisse du prix du pétrole

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(Dernières informations en date de début d'après-midi à New York)

* Les actions américaines progressent de plus de 2 %

* Le pétrole recule alors que Trump minimise le risque de nouvelles frappes contre l'Iran

* Le titre Nvidia s'effondre après l'annonce d'une enquête

par Caroline Valetkevitch et Dhara Ranasinghe

Les principaux indices boursiers ont fortement progressé lundi, malgré la chute de l'action Nvidia NVDA.O , tandis que les cours du pétrole ont prolongé leurs récentes baisses après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il était peu probable qu'il ordonne de nouvelles attaques contre l'Iran.

L'action Nvidia a chuté de plus de 5 % après l'annonce d'une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d'une opération de renseignement étranger, ce qui a remis en question son avenir au sein du fabricant de puces d'IA — la deuxième entreprise la plus valorisée au monde.

Les cours du pétrole ont été pénalisés par les déclarations de Trump dimanche selon lesquelles il était très peu probable qu’il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin à la guerre progressaient, même si les deux pays ont signalé que le trafic maritime avait été perturbé dans le détroit d’Ormuz ou à proximité.

Les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran se sont intensifiés à la suite des élections de mi-mandat américaines de la semaine dernière, au cours desquelles les démocrates ont pris le contrôle du Congrès.

Le Nasdaq .IXIC , le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont chacun progressé de plus de 2 %. Les actions liées à l’IA et aux technologies ont rebondi après la vague de ventes de la semaine dernière, liée aux élections de mi-mandat aux États-Unis et aux craintes d’un renforcement de la réglementation concernant l’IA et les centres de données.

“Il y aura encore quelques ajustements à venir en ce qui concerne le secteur de l’IA”, a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

Les résultats financiers attendus cette semaine de la part d’entreprises technologiques telles que CoreWeave CRWV.O , Applied Materials AMAT.O et Cisco Systems CSCO.O devraient mettre à l’épreuve la rentabilité des ambitions en matière d’IA, compte tenu des coûts colossaux liés à leur déploiement.

CoreWeave est devenu un baromètre de l’inquiétude des investisseurs concernant l’IA , et le coût de l’assurance de sa dette a récemment atteint des niveaux alarmants.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 1.092,95 points, soit 2,13 %, pour atteindre 52.378,20, le S&P 500 .SPX a gagné 173,01 points, soit 2,34 %, à 7.549,79 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 651,06 points, soit 2,65 %, à 25.230,65.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 23,81 points, soit 2,19 %, pour atteindre 1.109,29. L'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a progressé de 1,26 %.

En Europe, les banques ont progressé, le secteur ayant été soutenu par les opérations de fusion impliquant le Crédit Agricole et Banco BPM, ainsi que par les bons résultats de l’italien UniCredit.

LE PRIX DU PÉTROLE RECULE, LES RENDEMENTS AMÉRICAINS SONT MITIGÉS

La flambée des cours du pétrole provoquée par la guerre en Iran a pesé sur les économies du monde entier cette année.

Le prix du brut américain CLc1 a reculé de 3,63 % à 87,53 dollars le baril et celui du Brent LCOc1 a chuté à 93,50 dollars le baril, en baisse de 4,9 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain ont affiché une évolution mitigée, les opérateurs mettant en balance la récente volatilité des marchés boursiers, qui a stimulé la demande d’obligations refuges, et les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale continuera à relever ses taux d’intérêt le mois prochain. Le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1,69 point de base, à 4,876 %.

Les chiffres de l'inflation aux États-Unis seront publiés mardi, et les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en décembre se renforcent après la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi exceptionnellement positif , qui a révélé que les employeurs américains avaient créé 165.000 emplois le mois dernier.

Les opérateurs tablent sur une probabilité d’environ 80 % d’une hausse des taux de la Fed d’un quart de point en décembre.

Le dollar s'est affaibli. L'euro EUR= a progressé de 0,53 % à 1,1203 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar a reculé de 0,27 % à 158,03.