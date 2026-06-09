Les actions remontent alors que les investisseurs se ruent à nouveau sur le secteur technologique ; le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours)

* Les valeurs technologiques rebondissent grâce à des achats sur repli, emmenées par ASML, Infineon et Nvidia

* La hausse des rendements obligataires et la persistance de l'inflation incitent les investisseurs à la prudence, notent les analystes de BofA

* Les cours du pétrole reculent alors qu'Israël et l'Iran conviennent de mettre fin aux attaques; le Brent perd 1,75 %

par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi mardi, les investisseurs se précipitant pour acheter les valeurs technologiques lors de leur dernière baisse, tandis que les cours du pétrole ont chuté après qu’Israël et l’Iran se sont mis d’accord pour suspendre leurs attaques mutuelles pour le moment. En Europe, l'indice STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,7 %, emmené par les poids lourds de la technologie ASML ASML.AS et Infineon IFXGn.DE . Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQC1 ont progressé de 0,5 % à 0,8 %, un large éventail de titres ayant progressé en pré-ouverture, notamment Meta META.O , Eli Lilly LLY.N et Goldman Sachs

GS.N , qui ont gagné environ 1 %.

L'engouement pour l'intelligence artificielle était au centre de l'attention, le créateur de ChatGPT, OpenAI , ayant déposé en toute confidentialité lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, quelques jours avant les débuts très attendus de SpaceX sur le marché cette semaine. “Les banquiers et les directeurs généraux de Wall Street sont fous de joie à l’idée de ces introductions en bourse de méga-capitalisation. Cependant, dans la rue, une certaine prudence s’installe,” a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

“Même si nous nous attendons pleinement à ce que l’introduction en bourse de SpaceX soit un succès, l’introduction en bourse en elle-même est probablement l’événement le moins intéressant; ce qui sera bien plus intéressant, ce sont les futurs rapports sur les résultats de SpaceX, qui devront être impressionnants pour justifier une valorisation correspondant à 56 fois les bénéfices prévisionnels.”

Le prochain grand test pour le secteur technologique sera la publication des résultats d'Oracle ORCL.N mercredi.

COÛTS D'EMPRUNT

Les investisseurs se méfient également des risques liés à la hausse des coûts d’emprunt. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR sont supérieurs à 4,5 % et, surtout, les rendements à 30 ans US30YT=RR ont passé plus de jours au-dessus de 5 % cette année que durant n’importe quelle autre année depuis 2007, selon les données de LSEG.

Au Moyen-Orient, les tensions sont vives et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est bien inférieur aux niveaux habituels, ce qui maintient les prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril.

“L'inflation reste suffisamment tenace pour que 46 des 68 banques centrales mondiales dépassent leurs objectifs, ce qui explique en partie pourquoi les marchés obligataires réévaluent leurs prix en prévision d'un resserrement de la politique monétaire, et pourquoi les actifs à longue durée, le crédit privé et plusieurs devises des marchés émergents sont en difficulté,” ont déclaré les analystes de Bank of America dans une note.

“Notre indicateur Global Breadth Rule montre que près de la moitié des marchés boursiers sont déjà surachetés, notamment en Corée, à Taïwan et en Finlande.”

La perspective d'une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année pour freiner une accélération indésirable de l'inflation a pesé sur les obligations et soutenu le dollar

=USD , qui a gagné environ 2 % au cours des quatre dernières semaines. Le rapport sur l'emploi de mai publié vendredi a contribué à renforcer l'idée qu'au moins une hausse cette année est envisageable. Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que la flambée des coûts de l'énergie a continué de faire grimper l'inflation globale en mai.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité d'environ 60 % d'une hausse des taux de la Fed dès octobre, et une hausse d'un quart de point est presque entièrement anticipée pour décembre. 0#USDIRPR Les marchés anticipent également pleinement une hausse d'un quart de point à 2,25 % par la Banque centrale européenne lors de sa réunion de jeudi, et tablent sur un taux directeur de 2,5 % ou 2,75 % d'ici la fin de l'année. 0#EURIRPR

La vigueur surprenante de l'emploi américain a maintenu le dollar à 160,2 yens JPY= , au-dessus de la barre des 160 que beaucoup estiment susceptible de déclencher davantage d'achats de la part des autorités japonaises.

La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mardi que les responsables étaient “toujours prêts à prendre des mesures décisives”. L'euro a finalement progressé de 0,3 % à 1,157 dollar EUR= , juste au-dessus de son plus bas niveau en neuf semaines à 1,15 dollar, tandis que la livre sterling GBP= a gagné près de 0,5 % pour atteindre près de 1,34 dollar, après s'être remise d'un creux de trois semaines atteint plus tôt.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 2,1 % à 92,3 dollars. Le prix du pétrole a reculé par rapport au plus haut niveau atteint depuis quatre ans, à 126 dollars, fin avril, mais il reste tout de même près de 30 % plus élevé qu'à la fin du mois de février, tandis que les contrats à terme pour une livraison de brut dans six mois sont 21 % au-dessus de ces niveaux LCOc6 .