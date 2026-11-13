Les actions reculent sous l'effet des inquiétudes liées au secteur technologique et à Nvidia ; le dollar américain s'apprécie

Les indices boursiers étaient pour la plupart en baisse vendredi, les valeurs technologiques ayant subi une vague de ventes sur fond de nouvelles inquiétudes concernant le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O , tandis que le dollar atteignait un nouveau plus haut depuis 19 mois.

Le Nasdaq a chuté de plus de 1 %, entraînant la baisse de Wall Street, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX reculant de 4 % et les actions d’Advanced Micro Devices AMD.O et de Broadcom AVGO.O enregistrant de fortes baisses. L’action Nvidia a reculé de 3 %.

La démission jeudi de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia pourrait avoir des conséquences considérables sur la politique américaine d’exportation de puces électroniques, ainsi que sur l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle et sa chaîne d’approvisionnement, compte tenu de ses efforts pour préserver l’accès au marché chinois et de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump.

Le ministère américain de la Justice a déclaré ne pas savoir si la femme d’affaires chinoise au cœur du scandale était une espionne.

Les craintes liées à l’inflation sont restées au centre de l’attention. Les investisseurs ont pris acte d’un rapport indiquant que l’indice des prix à la production américain d’octobre pour la demande finale était légèrement inférieur aux prévisions, mais qu’il avait tout de même bondi de 6,5 % en glissement annuel. Cette publication faisait suite à des chiffres de l’inflation des prix à la consommation américains plus élevés que prévu, publiés plus tôt dans la semaine.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 120,15 points, soit 0,23 %, pour s'établir à 52 176,94, le S&P 500 .SPX a perdu 63,99 points, soit 0,84 %, à 7 528,41 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 356,51 points, soit 1,40 %, à 25 009,58.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 7,66 points, soit 0,69 %, pour s'établir à 1 108,61. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,02 %, enregistrant ainsi un gain sur la semaine.

Les actions liées à l’IA en Chine ont chuté après le départ de Huang, mais les indices de Taïwan , du Japon et de la Corée du Sud ont progressé pendant la nuit, les traders minimisant les inquiétudes quant à l’impact de cette décision sur l’essor de l’IA.

Une panne de plus de 12 heures de Microsoft Outlook et Teams continuait vendredi d’affecter les communications des entreprises et des administrations publiques à l’échelle mondiale, obligeant certaines d’entre elles à se rabattre sur les télécopieurs et entraînant l’annulation d’au moins un rachat d’obligations en Europe.

LES TAUX AMÉRICAINS À 2 ANS S'ORIENTENT VERS LEUR PLUS FORTE HAUSSE HEBDOMADAIRE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,13 % à 103,35, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2025. Il était également en passe d'enregistrer une quatrième journée consécutive de hausse.

L’euro EUR= a reculé de 0,17 % à 1,1034 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s’est raffermi de 0,03 % à 159,9.

Les rendements des bons du Trésor ont brièvement baissé après la publication des données de l’IPP, mais les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt, étaient en passe d’enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis plus de deux ans.

Cette semaine, les opérateurs ont multiplié les paris sur une accélération des hausses de taux d’intérêt, dans le sillage des données sur les prix à la consommation et des commentaires bellicistes des responsables de la Réserve fédérale.

"L’inflation reste obstinément élevée et la Fed va devoir agir un peu plus vite et de manière un peu plus agressive", a déclaré Molly Brooks, stratège en taux américains chez TD Securities.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent désormais une probabilité de 11 % d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre, ce qui était considéré comme n’ayant aucune probabilité il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a finalement clôturé en baisse de 0,94 point de base, à 4,855 %. Il avait auparavant atteint 4,892 %, son plus haut niveau depuis le 14 octobre, et s’apprête à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la première semaine d’octobre 2024.

Les cours du pétrole ont légèrement reculé et s’apprêtaient à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, l’accent mis par Washington sur le blocus de l’Iran et le renforcement d’autres pressions économiques ayant apaisé les craintes d’une reprise du conflit direct. Le brut américain CLc1 a reculé de 0,34 % à 88,44 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 95,70 dollars le baril, en baisse de 0,14 % sur la journée.