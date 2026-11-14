Les actions reculent pour la plupart sous l'effet des inquiétudes liées au secteur technologique et à Nvidia ; les titres des compagnies aériennes chutent en fin de séance

Les indices boursiers ont pour la plupart reculé vendredi, les valeurs technologiques ayant subi une vague de ventes sur fond d’inquiétudes concernant le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O , tandis que le dollar atteignait son plus haut niveau depuis 19 mois.

Les actions des compagnies aériennes ont chuté dans les dernières minutes de la séance régulière aux États-Unis après que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a ordonné l’immobilisation au sol de tous les vols au départ du territoire américain. L’agence a déclaré que cette mesure était « due à des circonstances exceptionnelles et à des raisons de sécurité », après avoir signalé plus tôt de graves problèmes de communication avec le contrôle aérien. L’indice NYSE Arca des compagnies aériennes .XAL a clôturé en baisse de 1,4 %.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont terminé en baisse, mais les trois principaux indices boursiers américains ainsi que l’indice paneuropéen STOXX 600 ont enregistré des gains sur la semaine.

La démission jeudi de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia pourrait avoir des conséquences de grande envergure sur la politique américaine d’exportation de puces électroniques, ainsi que sur l’ensemble du secteur de l’IA et sa chaîne d’approvisionnement, compte tenu de ses efforts pour préserver l’accès au marché chinois et de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump. M. Huang a démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, notamment une liaison avec une femme d’affaires soupçonnée par les États-Unis d’espionnage au profit de la Chine.

Le Financial Times a rapporté que le conseil d’administration de Nvidia avait pris contact avec René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings ARM.O , dans le cadre de sa recherche d’un successeur potentiel à M. Huang.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a reculé de 3,4 % et les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O et de Broadcom AVGO.O ont fortement chuté. L'action Nvidia a clôturé en baisse de 2 %.

« Les traders n’étaient probablement pas très enthousiastes à l’idée de conserver leurs positions jusqu’au week-end », a déclaré Chuck Carlson, directeur général d’Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana.

« Nvidia continuera de retenir l’attention la semaine prochaine », a-t-il ajouté. La société doit publier ses résultats trimestriels mardi après la clôture de la Bourse.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 50,46 points, soit 0,10 %, à 52 347,55, le S&P 500 .SPX a reculé de 30,73 points, soit 0,40 %, à 7 561,67 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 229,82 points, soit 0,91 %, à 25 136,27. Le Nasdaq et le S&P 500 ont tous deux mis fin à une série de quatre semaines de baisse.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 4,15 points, soit 0,37 %, pour s'établir à 1 112,12.

L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en légère hausse de 0 , 02 %, mais a enregistré sa meilleure semaine depuis fin juin, les bons résultats d’entreprise et une rotation hors du secteur technologique à l’échelle mondiale ayant aidé les investisseurs à faire abstraction des risques géopolitiques et de la volatilité touchant les valeurs liées à l’IA.

La panne mondiale des services Microsoft Outlook et Teams s’atténuait vendredi après plus de 24 heures de perturbation qui ont paralysé les communications en ligne des entreprises et des administrations, bien que la société ait indiqué ne pas encore disposer d’un calendrier pour le rétablissement complet des services.

LES TAUX AMÉRICAINS À 2 ANS ENREGISTRENT LEUR PLUS FORTE HAUSSE HEBDOMADAIRE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS

L’indice du dollar américain a progressé pour la quatrième journée consécutive. Cette semaine, les traders ont multiplié les paris sur une accélération des hausses de taux d’intérêt à la suite de la publication des données sur les prix à la consommation et des commentaires bellicistes des responsables de la Réserve fédérale.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,17 % pour atteindre 103,40. Il a ainsi atteint son plus haut niveau depuis avril 2025. L'euro EUR= a reculé de 0,29 % à 1,1021 $.

Les investisseurs ont pris connaissance d’un rapport indiquant que l’indice des prix à la production américain d’octobre pour la demande finale était légèrement inférieur aux prévisions, mais qu’il avait tout de même bondi de 6,5 % en glissement annuel. Cette publication faisait suite à des chiffres de l’inflation des prix à la consommation américains plus élevés que prévu, publiés plus tôt dans la semaine.

Les opérateurs estiment qu'il y a de plus en plus de chances que la banque centrale américaine procède à une hausse des taux de 50 points de base en décembre, soit une augmentation plus importante que d'habitude, ou qu'elle relève les taux de 25 points de base lors de chacune de ses trois prochaines réunions.

« L’inflation reste obstinément élevée et la Fed va devoir agir un peu plus vite et de manière un peu plus agressive », a déclaré Molly Brooks, stratège en taux américains chez TD Securities.

Les opérateurs sur les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux anticipent une probabilité de 11 % d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre, alors que cette probabilité était jugée nulle il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les rendements des bons du Trésor ont brièvement baissé après la publication des données de l’IPP, mais les rendements des bons du Trésor à 2 ans, sensibles aux taux d’intérêt, ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis plus de deux ans.

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a finalement clôturé en hausse de 0,34 point de base, à 4,867 %. Il avait auparavant atteint 4,892 %, son plus haut niveau depuis le 14 octobre. Il a enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la première semaine d’octobre 2024.

Les cours du pétrole sont restés pratiquement inchangés vendredi, mais ont reculé pour la deuxième semaine consécutive. L’accent mis par Washington sur le blocus de l’Iran et le renforcement d’autres pressions économiques a apaisé les craintes d’une reprise du conflit direct dans la guerre en Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé à 95,84 dollars le baril, en hausse de 2 cents, soit 0,02 %. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont clôturé à 88,56 dollars le baril, en baisse de 18 cents, soit 0,20 %. Le Brent et le brut américain ont tous deux reculé sur la semaine.