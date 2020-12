Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les actions reculent, l'aversion au risque s'accentue Reuters • 11/12/2020 à 14:04









LES BOURSES EUROPÉENNES S'ENFONCENT DANS LE ROUGE À MI-SÉANCE PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse vendredi et les Bourses européennes s'enfoncent dans le rouge à mi-séance, le climat sur les marchés étant assombri par les inquiétudes sur l'impact économique de la pandémie comme par le blocage des discussions sur l'après-Brexit et sur de nouvelles mesures de relance américaines. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli d'environ 0,7%. À Paris, le CAC 40 perd 1,09% à 5.488,99 vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax cède 1,74% et à Londres, le FTSE est en baisse de 0,95%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 1,24%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 1,36% et le Stoxx 600 de 1,21%, au plus bas depuis le 20 novembre. La perspective d'un échec des discussions entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs relations commerciales continue de se préciser après que Boris Johnson a admis une "forte possibilité" que les deux camps ne parviennent pas à un accord au-delà du 31 décembre. En cas d'une rupture sans accord, la banque d'investissements Morgan Stanley table sur une baisse de 6% à 10% de l'indice large Footsie 250 et d'une chute de 10% à 20% des actions des banques britanniques, la Banque d'Angleterre étant plus susceptible alors d'abaisser son taux directeur en territoire négatif. Les négociations sur le plan de relance américain sont elles aussi dans une impasse. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que les élus du Congrès pourrait travailler à résoudre leurs divergences jusqu'au 26 décembre, date à laquelle doit expirer une série de programmes d'aide d'urgence. La séance est également plombée par le revers subi par les laboratoires Sanofi et GSK dans le développement de leur vaccin contre le COVID-19: celui-ci ne sera pas disponible avant la dernier trimestre de l'année prochaine compte tenu de résultats insatisfaisants chez l'adulte. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Du côté des bonnes nouvelles, Pfizer et BioNTech ont obtenu le feu vert d'un comité d'experts indépendants de la Food and Drug Administration (FDA) sur leur candidat vaccin, ce qui devrait amener les Etats-Unis à en approuver l'utilisation. Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, Pfizer gagne près de 2%. VALEURS EN EUROPE L'ensemble des compartiments européens sont en baisse, du secteur des services industriels dont l'indice Stoxx perd 0,6%, à celui des télécoms, qui cède 3,08%. Ericsson recule de 6,09% après avoir porté plainte contre Samsung aux Etats-Unis pour non-respect d'engagements contractuels sur le paiement de redevances et violation de brevets. Egalement parmi les plus fortes baisses du Stoxx 600, Rolls-Royce lâche 7,72% après avoir abaissé son objectif de consommation de trésorerie pour cette année et averti que ses perspectives restaient incertaines. Sanofi recule de 1,92% après le décalage du calendrier de son vaccin. A Londres, GSK gagne toutefois 0,28%. CHANGES/TAUX L'aversion au risque fait remonter le dollar face à un panier de devises internationales et reculer les rendements obligataires. Celui du Bund perd trois points de base à -0,637% et son équivalent américain près de deux points à 0,8882%. L'euro baisse de 0,15% face au dollar après les gains de jeudi, lorsque la BCE a annoncé un nouveau cycle de relance jugé insuffisant par une partie des investisseurs. La livre sterling recule de 0,84% contre le dollar, à un creux de plus de trois semaines, et de 0,68% contre l'euro, les cambistes réévaluant le risque d'un "no deal" entre Londres et Bruxelles à la fin de la période de transition. PÉTROLE Les cours du pétrole baissent légèrement mais devraient enchaîner une sixième semaine de gains, le déploiement des programmes de vaccination contre le coronavirus ayant alimenté l'espoir d'un rebond de la demande l'année prochaine. Le Brent perd 0,5% à 50 dollars le baril et le brut léger américain 0,3% à 46,64 dollars. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -3.96% SANOFI Euronext Paris -1.79% GLAXOSMITHKLINE LSE +0.41% ERICSSON-B XETRA -5.14% PFIZER NYSE -0.19%