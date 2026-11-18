Les actions reculent dans le sillage de Nvidia, tandis que le dollar progresse légèrement

Un indice boursier mondial a reculé mercredi dans un marché agité, après la publication des résultats trimestriels de Nvidia et à la veille de l’entrée en bourse d’Anthropic, tandis que la vigueur du dollar a également pesé sur le moral des investisseurs.

Le dollar s'est raffermi pour atteindre un nouveau plus haut depuis 19 mois après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré à CNBC que la banque centrale devait soit approuver une hausse des taux d'intérêt d'un demi-point lors de sa réunion de décembre, soit annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Les valeurs minières ont entraîné les actions européennes à la baisse, tandis que les résultats de Nvidia ont dans un premier temps soutenu les marchés asiatiques, l’indice coréen Kospi .KS11 affichant une hausse de 2 % pendant la nuit. Mais le rebond de Nvidia s’est essoufflé et le titre a clôturé en baisse de 2,4 % après avoir progressé de 2,7 % dans la journée.

Le conseil d’administration de Nvidia a rejeté l’idée de réembaucher l’ancien directeur général Jensen Huang , qui a démissionné la semaine dernière. Mardi, la société a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires supérieures aux objectifs de Wall Street.

“La question centrale à laquelle Nvidia est confrontée n’est pas liée à ce rapport sur les résultats… elle concerne davantage ce à quoi pourrait ressembler l’entreprise dans 3 à 5 ans sans un dirigeant visionnaire comme Jensen, alors que la concurrence des autres fabricants de puces prend de l’ampleur”, a déclaré Jay Peters, gestionnaire de portefeuille chez NewEdge Wealth.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 0,84 % à 50 334,82, le S&P 500 .SPX a légèrement baissé de 0,07 % à 7 335,43 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,46 % à 24 439,22.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,34 % à 1 075,82 et l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a perdu 1,03 %. L'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a légèrement baissé de 0,13 % tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,28 %.

Le prochain bilan de santé du secteur de l’IA aura lieu mercredi, alors qu’Anthropic s’apprête à fixer le prix de ses actions avant son entrée en bourse.

LE DOLLAR EN HAUSSE, LE PÉTROLE EN BAISSE

Sur le marché des devises, le dollar s’est raffermi, les commentaires de Waller et les récentes données économiques ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt le mois prochain.

“La Réserve fédérale semble pour l’instant très déterminée à relever ses taux d’intérêt, voire à le faire de manière agressive”, a déclaré Juan Perez, directeur principal des opérations chez Monex USA à Washington. “C’est cette conviction qui soutient actuellement le dollar américain.”

L’indice du dollar a progressé de 0,19 % à 103,81, tandis que l’euro EUR= reculait de 0,24 % à 1,0971 dollar.

Sur les marchés des matières premières, les cours du brut ont baissé après que les stocks américains de pétrole brut et de carburants ont augmenté plus que prévu, renforçant les anticipations d'un excédent d'offre.

Le prix du brut américain CLc1 a chuté de 4,39 % à 82,23 dollars le baril et celui du Brent LCOc1 a reculé de 2,37 % à 90,93 dollars le baril.

L'or au comptant XAU= a chuté de 2,86 % à 3 739,66 dollars l'once et l'argent au comptant XAG= a perdu 4,72 % à 45,16 dollars l'once. Le cuivre CMCU3 a reculé de 4,69 % à 12 606,00 dollars la tonne.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé, les cours du pétrole ayant chuté, ce qui a entraîné une révision à la baisse des anticipations d’inflation.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 3,87 points de base, passant de 5,103 % mardi en fin de journée à 5,064 %, tandis que celui des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 4,49 points de base, passant de 5,459 % à 5,414 %.