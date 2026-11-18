Les actions reculent alors que tous les regards sont tournés vers Anthropic et Nvidia ; les cours du pétrole baissent

Un indice reflétant l'évolution des marchés boursiers mondiaux a reculé mercredi après la publication des résultats trimestriels de Nvidia et à la veille de l'entrée en bourse d'Anthropic, tandis que la vigueur du dollar, soutenue par une Réserve fédérale américaine aux accents bellicistes, a pesé sur le moral des investisseurs.

L'indice du dollar s'est raffermi pour atteindre un nouveau plus haut depuis 19 mois après que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré à CNBC que la banque centrale devait soit approuver une hausse des taux d'intérêt d'un demi-point lors de sa réunion de décembre, soit annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Les valeurs minières ont entraîné les actions européennes à la baisse, tandis que les résultats de Nvidia ont dans un premier temps soutenu les marchés asiatiques, l’indice sud-coréen Kospi .KS11 enregistrant une hausse de 2 % pendant la nuit. Mais le rebond de Nvidia s’est essoufflé et son titre a reculé de 2,9 % après avoir progressé de 2,7 %.

Le conseil d’administration de Nvidia a rejeté l’idée de réembaucher l’ancien directeur général Jensen Huang , qui a démissionné la semaine dernière. Les résultats de la société et ses perspectives solides n’ont pas dissipé l’incertitude.

“Nous pensons (que les résultats de mardi) ont stabilisé le sentiment des investisseurs et mis un plancher à la récente vague de ventes liée à l’IA, mais ils ont davantage reporté que résolu définitivement l’inquiétude des investisseurs”, a déclaré Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 1,11 % à 50.198,17 points, le S&P 500 .SPX a perdu 0,23 % à 7.323,63 points et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,42 % à 24.429,89 points.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 0,45 % à 1.074,61.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,03 %, tandis que les actions des marchés émergents .MSCIEF ont perdu 0,2 %. Le Nikkei japonais .N225 a progressé de 0,28 % à 59.024,28.

Le prochain bilan de santé du secteur de l’IA aura lieu jeudi, alors qu’Anthropic s’apprête à faire son entrée en bourse. La société a fixé mercredi le prix de son introduction en bourse à 83 dollars par action , un niveau supérieur à la fourchette prévue, selon une source proche du dossier.

LE DOLLAR EN HAUSSE, LE PÉTROLE EN BAISSE

Sur le marché des devises, le dollar s’est raffermi, les commentaires de Christopher Waller et les récentes données économiques ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt le mois prochain.

“La Réserve fédérale semble pour l’instant très déterminée à relever ses taux d’intérêt, voire à le faire de manière agressive”, a déclaré Juan Perez, directeur principal des opérations chez Monex USA à Washington. “C’est cette conviction qui soutient actuellement le dollar américain.”

L’indice du dollar a progressé de 0,17 % à 103,79, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,22 % à 1,0973 dollar.

Sur les marchés des matières premières, les cours du brut ont baissé après que les stocks américains de pétrole brut et de carburant ont augmenté plus que prévu, renforçant les anticipations d’un excédent de l’offre.

Le brut américain CLc1 a perdu 3,3 % à 83,17 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 91,84 dollars le baril, en baisse de 1,4 %.

L'or au comptant XAU= a chuté de 3,24 % à 3.725,10 dollars l'once et l'argent au comptant XAG= a reculé de 4,98 % à 45,04 dollars l'once. Le cuivre CMCU3 a baissé de 4,54 % à 12.626,00 dollars la tonne.

Les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans, sensibles aux anticipations de taux d’intérêt, ont légèrement progressé suite aux commentaires bellicistes d’un représentant de la Fed et à la publication du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire, qui a mis en évidence les craintes inflationnistes.

Le rendement de l’obligation à 2 ans US2YT=RR a augmenté de 1,31 point de base, passant de 4,789 % mardi en fin de journée à 4,802 %, tandis que le rendement de référence de l’obligation américaine à 10 ans US10YT=RR a baissé de 3,47 points de base, passant de 5,103 % à 5,068 %.