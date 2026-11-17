Les actions reculent alors que Nvidia est au centre de l'attention ; le pétrole progresse légèrement

Les marchés boursiers ont reculé mardi dans le monde entier, plombés par les valeurs technologiques, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des premiers résultats de Nvidia, figure de proue de l’IA, sans Jensen Huang à sa tête.

Le dollar a légèrement reculé face à un panier de devises, mais restait proche de son plus haut niveau depuis 19 mois, tandis que le prix du pétrole brut a légèrement progressé, les traders se montrant nerveux face à la poursuite des attaques contre des pétroliers.

Les marchés boursiers européens ont clôturé en baisse, la Deutsche Bank DBKGn.DE ayant chuté de 6% à la suite d’articles parus dans la presse , fondés sur des documents internes divulgués qui ont ravivé l’attention sur les relations passées de la banque avec certains clients, notamment des oligarques russes, le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et le président américain Donald Trump.

Les opérateurs se préparaient également à la publication des résultats de Nvidia après la clôture du marché américain, considérés comme cruciaux pour l’avenir du marché haussier alimenté par l’intelligence artificielle, ainsi qu’à l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic jeudi.

La démission de Huang de son poste de directeur général , suite à des informations faisant état d’une liaison avec une personne soupçonnée d’être un informateur de la Chine, a pesé sur les valeurs technologiques, de Tokyo à New York, pendant plus d’une semaine. Washington a annoncé dans la nuit qu’il allait restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe produites par les entreprises, ce qui a encore alourdi le poids sur le secteur.

« Je ne peux pas imaginer (que Nvidia) vienne faire des déclarations extrêmement positives concernant ses prévisions. Je serais vraiment surpris si cela arrivait », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth. L'action Nvidia a reculé de 1,6%.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 1,62%, à 50.770,74 points, le S&P 500 .SPX a perdu 1,39%, à 7.312,79 points, et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 1,50%, à 24.141,64 points.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 15,59 points, soit 1,43%, pour s'établir à 1.077,10. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,68%, tandis que l'indice des marchés émergents .MSCIEF a perdu 19,85 points, soit 1,32%, pour s'établir à 1.487,66. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en baisse de 1,48%, tandis que le Nikkei japonais .N225 a reculé de 1,34%.

LE DOLLAR EN BAISSE MAIS TOUJOURS FORT

L'indice du dollar américain =USD a atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois avant de reculer en fin de séance; il a atteint mardi son plus haut niveau depuis avril 2025, soutenu par des anticipations croissantes de hausses de taux plus agressives de la part de la Réserve fédérale, alors que les pressions inflationnistes persistent dans la première économie mondiale.

L'indice du dollar =USD a reculé de 0,16% à 103,41, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,18% à 1,1016 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,09% à 159,26.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont légèrement progressé , les opérateurs s’inquiétant de la poursuite des attaques contre des pétroliers dans la région.

Le brut américain CLc1 a progressé de 0,96% à 86,51 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 93,26 dollars le baril, en hausse de 0,89% sur la journée.

« Le Brent évolue dans une fourchette », a déclaré Tamas Vargas, analyste pétrolier chez PVM, une société de courtage. « Pour l’instant, deux forces opposées s’affrontent »: d’un côté, un groupe d’opérateurs estime que l’offre en provenance du Moyen-Orient devrait augmenter, tandis que de l’autre, un second groupe se concentre sur les risques de perturbations liées à la guerre.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,19% à 3.863,76 dollars l'once et les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,52% à 3.867,50 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a gagné 1,02% à 47,50 dollars l'once. Le cuivre CMCU3 a reculé de 0,27% à 13.220,00 dollars la tonne.