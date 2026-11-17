Les actions reculent alors que Nvidia est au centre de l'attention ; le dollar s'affaiblit

Les marchés boursiers ont reculé mardi dans le monde entier, plombés par les valeurs technologiques, alors que les investisseurs se préparaient à la publication des premiers résultats de Nvidia, figure de proue de l'intelligence artificielle, sans Jensen Huang à sa tête.

Le dollar a reculé face à un panier de devises, mais restait proche de son plus haut niveau depuis 19 mois, tandis que le pétrole brut a légèrement progressé, les traders se montrant nerveux face à la poursuite des attaques contre des pétroliers.

Les marchés boursiers européens ont clôturé en baisse de 1,8 % , la Deutsche Bank DBKGn.DE ayant chuté de 6 % suite à un regain d’attention sur les relations passées de la banque avec certains clients, notamment des oligarques russes, le délinquant sexuel Jeffrey Epstein et le président américain Donald Trump.

Les traders se préparaient également à la publication des résultats de Nvidia après la clôture du marché américain, considérés comme cruciaux pour l’avenir du marché haussier alimenté par l’IA, ainsi qu’à l’introduction en bourse très attendue d’Anthropic jeudi.

La démission de Huang de son poste de directeur général , suite à des informations faisant état d’une liaison avec une espionne chinoise présumée, a pesé sur les valeurs technologiques à l’échelle mondiale pendant plus d’une semaine. Washington a annoncé dans la nuit qu’il allait restreindre davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe produites par certaines entreprises, ce qui a encore alourdi le climat sur le secteur.

La vague de ventes massive sur les actions américaines « reflète la nervosité générale des investisseurs plutôt que d’être liée à un ensemble spécifique de titres, qu’ils soient liés à l’IA ou non », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors à New York.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 1,76 % à 50 698,54 points, le S&P 500 .SPX a perdu 1,32 % à 7 318,67 points et le Nasdaq Composite .IXIC a baissé de 1,19 % à 24 216,97 points.

L'indice de référence mondial MSCI .MIWD00000PUS a reculé de 1,40 % à 1 077,44, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 1,78 %.

Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont reculé de 1,32 % et celles de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS ont clôturé en baisse de 1,47 %. L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 1,34 % à 58 860,43.

LE DOLLAR EN BAISSE MAIS TOUJOURS FORT

L'indice du dollar américain =USD a atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois avant de reculer en fin de séance, après la publication de données économiques mitigées faisant état de dépenses de consommation stables parallèlement à un marché immobilier en perte de vitesse. Les opérateurs continuent d'anticiper une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain , alors que les pressions inflationnistes persistent dans la première économie mondiale.

L'indice du dollar =USD a reculé de 0,11 % à 103,47, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,12 % à 1,1009 $.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont légèrement progressé , les opérateurs s'inquiétant de la poursuite des attaques contre des pétroliers dans la région.

Le brut américain CLc1 a reculé de 0,05 % à 85,68 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 a progressé à 92,85 dollars le baril, en hausse de 0,44 % sur la journée.

“Le Brent évolue dans une fourchette”, a déclaré Tamas Varga, analyste pétrolier chez PVM, une société de courtage. “Pour l’instant, deux forces opposées s’affrontent”: d’un côté, un groupe d’opérateurs estime que l’offre en provenance du Moyen-Orient devrait augmenter, tandis que de l’autre, un second groupe se concentre sur les risques de perturbations liées à la guerre.

L'or au comptant XAU= a reculé de 0,21 % à 3 848,13 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a progressé de 0,48 % à 47,24 dollars l'once. Le cuivre CMCU3 a reculé de 0,21 % à 13 227,50 dollars la tonne.