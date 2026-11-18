Les actions reculent alors que les investisseurs analysent les résultats de Nvidia ; l'introduction en bourse d'Anthropic mettra à l'épreuve l'essor de l'IA

Les marchés boursiers mondiaux ont connu une journée difficile mercredi , les investisseurs digérant les prévisions de ventes de Nvidia meilleures que prévu, et se préparant à l'entrée en bourse d'Anthropic, considérée comme un test majeur pour le boom des investissements dans l'IA.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,1 %, tandis que les actions européennes .STOXX perdaient 0,2 % et que les Bourses de Francfort .GDAXI , Paris .FCHI et Londres .FTSE affichaient toutes une baisse, cette dernière étant plombée par la hausse de l'inflation au Royaume-Uni .

Cela a néanmoins représenté un semblant de stabilité pour les actions européennes après qu’elles eurent subi mardi leur plus forte baisse journalière en huit mois. Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont progressé de 1 , 3 % , le géant des équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS enregistrant une hausse de 3,6 %.

La société de puces d’IA Nvidia était au centre de l’attention des investisseurs: mardi, elle a publié des prévisions de ventes supérieures aux attentes, malgré les incertitudes quant à la future direction de l’entreprise. Son président a déclaré aux investisseurs que la société ne réengagerait pas son cofondateur Jensen Huang, largement considéré comme le visage du boom de l’IA, au poste de directeur général.

Wall Street s’apprêtait également à enregistrer des gains, les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 progressant de 0 ,4 %. Les contrats à terme e-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 0,9 %. Mardi, les actions américaines avaient subi une correction, le S&P 500 .SPX reculant de 1 % pour enregistrer une quatrième baisse consécutive avant la publication des résultats de Nvidia.

“Nvidia est un indicateur clé du secteur de l’IA et beaucoup de gens sont attentifs à ses prévisions et à ce qu’elle dit concernant la demande”, a déclaré Fleura Shiyanova, analyste actions chez Kepler Unigestion en Suisse. “Tout changement qu’elle décidera d’apporter se répercutera sur diverses chaînes de valeur au sein du secteur de l’IA.”

Sur pétrole marchés , les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont réduit leurs pertes pour s’établir en baisse de 0,7 % à 92,70 dollars le baril, après la publication de données faisant état d’une hausse des stocks américains de pétrole brut et de carburant la semaine dernière, bien que le conflit en cours au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz aient limité ces baisses.

“ RÉFÉRENDUM SUR L'IA ”

Les résultats de Nvidia ont permis aux actions asiatiques hors Japon .MISX00000PUS d'enregistrer une légère hausse de 0,1 %, mettant ainsi fin à une série de quatre jours de baisse. L'indice japonais Nikkei 225 .N225 a progressé de 0,3 % après plusieurs revirements.

Le prochain test de santé du secteur de l’IA aura lieu alors qu’Anthropic s’apprête à fixer le prix de ses actions plus tard dans la journée de mercredi, en vue de son introduction en bourse , qui pourrait valoriser la société à hauteur de 1 400 milliards de dollars. La société a orienté le prix de son introduction en bourse vers le haut de sa fourchette, voire au-delà, selon Bloomberg News.

“J’ai considéré toute cette semaine comme un référendum sur l’IA”, a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion à New York. “Nvidia nous a donné un aperçu de la dynamique de croissance, et Anthropic est sur le point de nous donner un aperçu de l’appétit des investisseurs pour la prochaine génération d’entreprises d’IA.”

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar américain =USD , qui mesure la vigueur du billet vert par rapport à un panier de six devises, a progressé de 0,2 % à 103 , 78 , après avoir atteint plus tôt mardi son plus haut niveau depuis l’annonce des droits de douane par le président Donald Trump en avril 2025.

L’euro a atteint son plus bas niveau depuis avril 2025 et s’établissait en dernière heure en baisse de 0,3 % à 1,096 dollar.

Dans un marché agité, le yen JPY= restait inchangé face au dollar américain, à 159,30 yens. Les données ont montré que les exportations japonaises avaient augmenté pour le 14e mois consécutif en octobre, portées par la demande de livraisons liées aux semi-conducteurs.

Le rendement de l’obligation d’État américaine à 10 ans US10YT=TWEB a reculé de 0,6 point de base, à 5,095 %. Mardi, le président de la Fed de Saint-Louis , Alberto Musalem, qui ne dispose pas de droit de vote sur les taux d’intérêt cette année, a déclaré que la Réserve fédérale pourrait avoir besoin de plusieurs hausses de taux pour maîtriser l’inflation et qu’elle devrait agir rapidement afin d’éviter que le problème ne s’aggrave.

Les rendements des obligations d’État britanniques ont baissé après la publication de données sur l’inflation présentant une situation légèrement moins tendue que ce qu’avaient prévu les économistes et la Banque d’Angleterre, ce qui a incité les investisseurs à réduire légèrement leurs paris sur une hausse des taux en décembre.