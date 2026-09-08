Les actions reculent alors que le yen se raffermit ; les attaques dans le Golfe font grimper le prix du pétrole vers les 100 dollars le baril

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* Le yen s'est apprécié de près de 4 % la semaine dernière, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet 2024

* Le cuivre atteint un niveau record de 14 694 dollars la tonne, les flux vers les États-Unis resserrant l'offre

* Les actions reculent alors que les craintes d'inflation s'intensifient

(Mise à jour des cours)

par Amanda Cooper

Mardi, le yen s'échangeait à des niveaux proches de ses plus hauts depuis sept mois et les actions ont chuté après qu'une série d'attaques contre des installations énergétiques dans le golfe du Persique a propulsé le prix du pétrole à près de 100 dollars le baril, tandis que les cours du cuivre atteignaient des sommets historiques.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau en six semaines, frôlant les 100 dollars le baril, après que les Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont attaqué des installations énergétiques et des villes en Arabie saoudite , soulignant le risque d’une propagation du conflit dans toute la région et compliquant encore davantage l’approvisionnement en carburant des marchés mondiaux.

Le prix du diesel a atteint des niveaux records et a presque doublé par rapport à son niveau d’avant le début du conflit, tout comme celui de l’essence; même les prix du brut physique pour livraison immédiate sont bien supérieurs aux prix à terme, ce qui illustre clairement l’impact du conflit sur le marché mondial de l’énergie.

Une recrudescence de l’inflation a secoué le marché boursier ces dernières semaines, en grande partie en raison de la flambée des rendements obligataires, qui ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, ce qui pousse les banques centrales à relever leurs taux d’intérêt.

La Banque centrale européenne devrait très certainement relever les taux de la zone euro d’un quart de point ce jeudi, tandis que les chances que la Banque du Japon fasse de même la semaine prochaine s’intensifient, ce qui a propulsé le yen vers sa plus forte hausse depuis deux ans.

Les marchés boursiers européens ont reculé, l’ .STOXX STOXX 600 clôturant en baisse de 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 reculaient de 0,4 % et ceux sur le Nasdaq NQc1 de 0,1 %, ce qui laisse présager des pertes moins importantes pour les valeurs technologiques à la réouverture de Wall Street, plus tard dans la journée, après un long week-end.

DÉGAGEMENT DES OPÉRATIONS DE CARRY TRADE SUR LE YEN

Les données sur l’inflation américaine publiées vendredi pourraient s’avérer décisives pour définir les anticipations concernant l’issue de la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. À l’heure actuelle, les marchés monétaires indiquent que les traders attribuent une probabilité d’environ 58 % à une hausse des taux 0#USDIRPR .

Le pétrole a volé la vedette mardi, mais la flambée du yen pourrait s’avérer être l’événement le plus marquant pour les marchés mondiaux. En raison de son statut de devise à faible rendement, les traders ont emprunté massivement des yens pour financer l’achat d’actifs plus rémunérateurs, qu’il s’agisse de devises, d’obligations ou d’actions, une stratégie connue sous le nom de « carry trade ».

Mais alors que la Banque du Japon s’apprête à relever ses taux, que les rendements obligataires japonais atteignent ou frôlent des niveaux records et que les capitaux commencent à revenir au Japon, cette stratégie commence à se dénouer. En 2024, la dernière fois que le yen s’était apprécié aussi rapidement et que les « carry trades » s’étaient inversés, une forte hausse de la volatilité avait malmené les marchés boursiers mondiaux.

Rien que la semaine dernière, l’ JPY= du yen a progressé de près de 4 %, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis juillet 2024. Mardi, il s’échangeait autour de 154,4, laissant le dollar pratiquement inchangé sur la journée.

« Bien que les fondamentaux à court terme suggèrent que ce mouvement est exagéré, il reste risqué de s'y opposer, compte tenu notamment de la marge de manœuvre pour un dénouement plus important des opérations de carry trade », a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

Sur le plan économique plus général, les données ont montré que l’ des salaires réels au Japon avait augmenté de 2,4 % en juillet par rapport à l’année précédente, soit la plus forte hausse depuis mai 2021.

« La croissance des salaires ne cessant de s’accélérer, les arguments en faveur d’un resserrement plus rapide de la politique monétaire par la Banque du Japon deviennent de plus en plus convaincants », ont écrit les analystes de Capital Economics dans un rapport de recherche.

Du côté des matières premières autres que le pétrole, le prix du cuivre CMCU3 a atteint un niveau record mardi , l’offre mondiale s’étant resserrée alors que le métal continue d’affluer vers les États-Unis en prévision d’éventuels droits de douane.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a progressé de 1,1 % à 14 673 dollars la tonne, après avoir atteint un plus haut à 14 694 dollars.

Sur le marché obligataire, les bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR affichaient un rendement de 4,8 %, en hausse de 2 points de base sur la journée et proche de leur plus haut niveau depuis novembre 2023.