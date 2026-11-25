Les actions reculent alors que la reprise du secteur de l'IA marque le pas et que les menaces de droits de douane planent

Les marchés boursiers asiatiques ont plongé mercredi, les nouvelles menaces américaines de droits de douane ayant pesé sur le moral des investisseurs et le rebond mené par le secteur technologique s'étant essoufflé, les marchés de la région, fortement exposés au secteur des semi-conducteurs, ayant été les plus touchés par la vague de ventes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 3,2 %, entraîné par une chute allant jusqu'à 6,4 % des actions sud-coréennes .KS11 et un recul de 8,6 % à son plus bas niveau à Taïwan .TWII .

Au Japon, le Nikkei 225 .N225 a chuté de 3,7 % à son plus bas, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 0,6 %.

« C'est principalement l'impact de la question des droits de douane », a déclaré Kevin Su, analyste chez Hua Nan Securities à Taipei. « Les marchés boursiers de toute l'Asie subissent des ventes massives, et les anticipations de hausses des taux d'intérêt freinent également l'appétit pour le risque. »

Le bureau du représentant américain au commerce (USTR) s’apprête à publier les conclusions d’une enquête qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux droits de douane, ont déclaré mardi à Reuters trois personnes proches du dossier. L’enquête porte sur des allégations de surcapacité industrielle chez 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, dont la Chine et l’Union européenne.

« La réapparition des droits de douane évoquée par l’USTR a suscité un soupir collectif chez les investisseurs », a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne. « Tout comme le plafond de la dette américaine, qui refait également une apparition malvenue sur le devant de la scène, les traders semblent réticents à engager des capitaux importants sur la seule base de ces gros titres. »

Les indices boursiers de Wall Street ont clôturé en ordre dispersé mardi: le S&P 500 .SPX a reculé de 0,5 % et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a perdu 1,5 %, tandis que l’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a progressé de 0,6 % et que le Dow Jones Industrial Average .DJI a rebondi de 0,9 %. L’attention se porte désormais sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelles de base aux États-Unis (PCE), attendues mercredi avant la fête de Thanksgiving prévue plus tard dans la semaine.

« Wall Street a réduit ses gains de lundi, le marché ayant retrouvé sa lucidité et l’attention s’étant recentrée sur les fondamentaux », a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché senior chez Capital.com à Melbourne.

Ces mouvements font suite à la publication de données indiquant que la confiance des consommateurs américains a progressé plus que prévu en novembre, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans, ainsi qu’à des résultats meilleurs que prévu de Dell DELL.K , portés par la forte hausse de la demande de serveurs d’IA. L’action Dell a progressé de 4,1 % dans les échanges après clôture.

Nvidia NVDA.O a cédé une partie de ses gains après le retour de Jensen Huang au poste de directeur général en début de semaine, reculant de 5,9 %, tandis qu’Anthropic ANT.O a chuté de 6,5 %, passant ainsi sous son cours d’introduction en bourse .

Les actions australiennes .AXJO ont reculé de 0,9 % et le dollar australien AUD= s’est raffermi de 0,2 % après la publication de données indiquant que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu en octobre, en raison de la flambée des prix du carburant et des vêtements.

La moyenne tronquée annualisée de 3,8 % signifie que l’inflation reste bien supérieure à l’objectif et accentue la pression sur la Banque centrale d’Australie, qui a déjà relevé ses taux de 125 points de base cette année.

Le rendement des obligations d'État japonaises à très long terme (40 ans) a augmenté de 2,2 points de base pour s'établir à 4,147 %, après une adjudication de ces titres qui a suscité une faible demande.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=TWEB a reculé de 0,2 point de base, à 4,898 %.

Du côté des matières premières, le Brent LCOc1 reculait de 1,2 % à 90,28 dollars en Asie après une séance mouvementée mardi, au cours de laquelle les cours du brut avaient clôturé en hausse de plus de 2 % suite à l’annonce de nouvelles attaques contre des navires dans et aux abords du détroit d’Ormuz. O/R

Les cours du cuivre ont chuté de 4,66 % à Shanghai SCFv1 , le ralentissement du rebond lié à l’IA pesant sur les métaux industriels. Le cuivre au LME CMCU3 a progressé de 0,6 %, se stabilisant après avoir chuté mardi à son plus bas niveau depuis mars. L’aluminium CMAL3 avait auparavant plongé à son plus bas niveau depuis 13 mois. MET/L

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 0,9 % à 59 324,19 dollars, tandis que l’ether ETH= a perdu 1,1 % à 1 659,63 dollars.