Les actions reculent alors que la reprise du secteur de l'IA marque le pas et que les menaces de droits de douane planent

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté mercredi matin, les nouvelles menaces américaines de droits de douane ayant pesé sur le moral des investisseurs et le rebond mené par le secteur technologique s'étant essoufflé, les marchés de la région, fortement exposés au secteur des semi-conducteurs, ayant été les plus touchés par la vague de ventes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a reculé de 2,3 %, entraîné par une chute allant jusqu'à 5,3 % des actions sud-coréennes .KS11 et un recul de 5,1 % à son plus bas niveau à Taïwan .TWII .

L'indice japonais Nikkei 225 .N225 a chuté de 2,9 %, tandis que les contrats à terme e-mini sur le S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,3 %.

L'appétit pour le risque s'est affaibli après que les médias ont rapporté que l'administration Trump s'apprêtait à publier les conclusions d'une enquête commerciale susceptible d'ouvrir la voie à de nouvelles mesures tarifaires.

Le bureau du représentant américain au commerce (USTR) s'apprête à publier les conclusions de l'enquête sur les capacités industrielles excédentaires présumées de 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, dont la Chine et l'Union européenne, ont déclaré mardi à Reuters trois personnes proches du dossier.

“La réapparition des droits de douane évoquée par l’USTR a suscité un soupir collectif chez les investisseurs”, a déclaré Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone Group Ltd à Melbourne. “Tout comme le plafond de la dette américaine, qui fait lui aussi un retour indésirable sur le devant de la scène, les traders semblent réticents à engager des capitaux importants sur la seule base de ces gros titres.”

Dans la nuit, les cours à Wall Street ont affiché des résultats mitigés: le S&P 500 .SPX a reculé de 0,5 % et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a perdu 1,5 %, tandis que l’indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a progressé de 0,6 % et que le Dow Jones Industrial Average .DJI a rebondi de 0,9 %. L’attention se tourne désormais vers les données sur l’indice PCE de base américain attendues mercredi, avant la fête de Thanksgiving prévue plus tard dans la semaine.

“Wall Street a vu ses gains de lundi s’amenuiser à mesure que le marché retrouvait sa lucidité et que l’attention se recentrait sur les fondamentaux”, a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché senior chez Capital.com à Melbourne.

Ces mouvements font suite à la publication de données indiquant que la confiance des consommateurs américains a progressé plus que prévu en novembre, atteignant son plus haut niveau depuis près de deux ans, ainsi qu’à la publication de résultats supérieurs aux attentes de Dell DELL.K , portés par la forte hausse de la demande de serveurs dédiés à l’IA. L’action a progressé de 4,1 % dans les échanges après clôture.

Nvidia NVDA.O a cédé une partie de ses gains après le retour de Jensen Huang au poste de directeur général en début de semaine, reculant de 5,9 %, tandis qu'Anthropic ANT.O a chuté de 6,5 %, passant sous son cours d'introduction en bourse .

Les actions australiennes .AXJO ont reculé de 0,9 % et le dollar australien AUD= s’est raffermi de 0,2 % après la publication de données indiquant que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu en octobre, en raison de la flambée des prix du carburant et des vêtements.

La moyenne tronquée annualisée de 3,8 % signifie que l’inflation reste bien supérieure à l’objectif et accentue la pression sur la Banque centrale australienne , qui a déjà relevé ses taux de 125 points de base cette année.

Du côté des matières premières, le Brent LCOc1 a ouvert en baisse de 0,5 % à 90,97 dollars en Asie, après une séance mouvementée mardi, au cours de laquelle les cours du brut avaient clôturé en hausse de plus de 2 % suite à l’annonce de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz et aux alentours.

Les cours du cuivre CMCU3 et de l’étain CMSN3 ont fortement chuté mardi, effaçant tous les gains de la séance précédente, alors que le ralentissement du rebond lié à l’IA pesait sur les métaux industriels , tandis que l’aluminium CMAL3 a chuté à son plus bas niveau depuis 13 mois.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a reculé de 1 % à 59 257,71 dollars, tandis que l'ether ETH= a glissé de 1,1 % à 1 660,52 dollars.