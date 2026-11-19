Les actions reculent alors qu'Anthropic s'envole lors de son entrée en bourse et que les cours du pétrole progressent

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé jeudi, les investisseurs américains se concentrant sur l’introduction en bourse d’Anthropic , tandis que les cours du pétrole ont augmenté, les attaques persistantes contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ayant retenu l’attention des marchés.

Les investisseurs ont indiqué que l’évolution du cours de l’action du premier grand développeur d’IA à entrer en bourse au cours des prochains jours et des prochaines semaines serait scrutée de près afin d’évaluer le sentiment général à l’égard de l’IA.

L’introduction en bourse du développeur de Claude a été fixée à 83 dollars par action, valorisant Anthropic à environ 1 500 milliards de dollars, avant que le titre ne progresse de 39 % pour s’échanger à 115,10 dollars lors de son premier jour de cotation.

«Nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance de cette introduction en bourse. Elle sert en quelque sorte de référence pour évaluer l’écosystème plus large de l’IA», a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 1 011,97 points, soit 2,02 %, pour clôturer à 49 186,20, le S&P 500 .SPX a perdu 110,35 points, soit 1,51 %, à 7 213,28 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 351,21 points, soit 1,44 %, à 24 078,68.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 14,30 points, soit 1,33 %, pour s'établir à 1 060,26. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,88 %, tandis que l'indice des marchés émergents .MSCIEF a perdu 20,34 points, soit 1,37 %, pour s'établir à 1 463,94. Au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de 419,93 points, soit 0,71 %, à 59 444,21.

L'indice du dollar est resté stable après que sa récente remontée vers des plus hauts sur 19 mois a perdu de son élan.

« Les partisans du dollar vont avoir besoin de plus de conviction ou de nouvelles plus optimistes pour soutenir la hausse du dollar à court terme », a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des devises chez Scotiabank, soulignant une amélioration de l’appétit pour le risque liée à Anthropic.

L'indice est resté pratiquement inchangé à 103,81, tandis que l'euro EUR= a progressé de 0,06 % à 1,098 $.

LE PÉTROLE EN LÉGÈRE HAUSSE

Du côté des matières premières, les cours du pétrole ont légèrement progressé, les nouvelles attaques dans le détroit d’Ormuz ayant contrebalancé l’opinion de plus en plus répandue selon laquelle le marché pétrolier serait bientôt de nouveau en excédent .

La marine iranienne a déclaré dans un communiqué relayé par les médias d'État que deux pétroliers avaient heurté des mines navales dans le détroit et avaient « explosé » jeudi. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Le brut américain CLc1 a progressé de 1,24 % à 84,29 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 92,83 dollars le baril, en hausse de 0,96 % sur la journée.

L'or au comptant XAU= a reculé de 1,34 % à 3 672,67 dollars l'once et l'argent au comptant XAG= a baissé de 1,74 % à 44,24 dollars l'once. Le cuivre CMCU3 a reculé de 0,3 % à 12 433,00 dollars la tonne.