Les actions rebondissent grâce aux déclarations rassurantes de CoreWeave

par Stella Qiu

Les marchés boursiers asiatiques ont rebondi mercredi, les résultats de CoreWeave ayant dissipé les craintes d'une bulle liée à l'IA, tandis que les rendements obligataires mondiaux ont bondi et que le dollar s'est maintenu à un niveau élevé après la publication de chiffres d'inflation américains élevés, qui ont accru le risque d'une hausse des taux d'un demi-point le mois prochain.

Les places boursières européennes s'apprêtaient à ouvrir en hausse, les contrats à terme sur actions de la région STXEc1 affichant une progression de 0,7 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont gagné 1,4 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,6 % grâce à un bond de 8 % après la clôture de CoreWeave CRWV.O , la société au cœur des craintes liées à la bulle de l'IA.

Cette entreprise spécialisée dans les infrastructures d'IA, soutenue par Nvidia NVDA.O , a déclaré qu'elle serait rentable au premier semestre 2028, alors que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a grimpé en flèche.

Cela a contribué à redonner confiance aux marchés asiatiques. L'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS , a bondi de 1,9 %, enregistrant ainsi une troisième journée consécutive de hausse, soutenu par une progression de 2,6 % en Corée du Sud et de 3 % à Taïwan. L'indice japonais Nikkei .N225 a quant à lui grimpé de 1,5 %.

“Les résultats de CoreWeave ont été publiés après la clôture… les investisseurs retenaient leur souffle dans l'espoir d'un bon résultat. Je pense qu'ils ont été relativement bien récompensés”, a déclaré Jamie Hannah, directeur adjoint des investissements chez VanEck.

“À terme, la hausse des coûts d'emprunt constituera évidemment un problème pour les entreprises… Cependant, l'actualité est très riche en ce moment. Nous venons d'avoir les élections de mi-mandat. L'introduction en bourse d'Anthropic est imminente. Tout cela fait la une des journaux.”

L'action Nvidia s'est également stabilisée après deux jours de fortes baisses qui ont fait perdre 430 milliards de dollars à sa capitalisation boursière. Son directeur général, Jensen Huang , fait l'objet d'une enquête suite à des informations selon lesquelles il aurait été la cible d'une opération de renseignement étrangère liée à un espion chinois présumé.

Anthropic poursuit son introduction en bourse avec une valorisation de 1 400 milliards de dollars, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l'IA qu'elle a contribué à déclencher.

Les actions de SoftBank Group 9984.T ont récupéré leurs pertes antérieures pour terminer la journée à un niveau stable, après que la société a enregistré une perte nette de 7 milliards de dollars au deuxième trimestre, durement touchée par les coûts élevés de déploiement de ses centres de données aux États-Unis.

UNE HAUSSE DE 50 POINTS DE BASE EN PERSPECTIVE

Les données ont montré que l'inflation sous-jacente aux États-Unis s'est établie à un taux mensuel de 0,3 % en octobre, soit un niveau supérieur aux prévisions de 0,2 %. Avant la publication de ces chiffres, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait déclaré qu'un taux sous-jacent de 0,3 % l'inciterait à envisager une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion en décembre.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que deux nouvelles hausses de taux étaient nécessaires, éventuellement dans un délai court, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a mis en garde contre un “véritable problème d'inflation” imminent. De son côté, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a appelé à des hausses de taux progressives.

Ce concert de discours bellicistes a fait chuter les contrats à terme sur les fonds fédéraux, une hausse d'un quart de point en décembre étant désormais pratiquement acquise et le risque d'une hausse de 50 points de base s'élevant à 10 %. Au total, trois hausses d'un quart de point sont déjà entièrement anticipées d'ici le milieu de l'année prochaine. 0#USDIRPR

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont bondi de 18 points de base pendant la nuit. Les obligations ont été vendues en masse en Asie, le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans progressant de 11 points de base à 2,795 % et celui des obligations australiennes de 6 points de base à 5,05 %.

Les contrats à terme sur les bons du Trésor sont restés stables en Asie à la veille d'un jour férié aux États-Unis.

“Cette Fed fait enfin ce que n'importe quelle autre Fed aurait fait dans cette situation, à savoir relever les taux, et rapidement”, a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey.

“Je dirais qu'il y aura au moins quatre ou cinq personnes qui voudront procéder à cette hausse de 50 points de base… on ne peut pas l'exclure.”

La réévaluation des anticipations de taux d'intérêt a soutenu le dollar, qui a progressé de 0,5 % pendant la nuit face à ses principales devises de référence =USD . Il a encore légèrement progressé de 0,1 % mercredi, à 102,29.

Le dollar australien, sensible au risque AUD=D3 , a été la principale victime sur les marchés des changes, plongeant de près de 0,9 % pendant la nuit, les traders pariant que sa banque centrale avait achevé son cycle de resserrement après cinq hausses de taux cette année et que des baisses de taux étaient attendues l'année prochaine.

Le raffermissement du dollar américain a durement frappé l'or, le cours du métal précieux XAU= ayant chuté de 2,6 % pendant la nuit avant de remonter légèrement de 0,8 % mercredi, à 4 061,56 dollars l'once.

Les cours du pétrole ont rebondi mercredi après deux jours de baisse, portés par l'espoir d'un dénouement rapide du conflit avec l'Iran suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,8 % à 92,26 dollars le baril, après avoir chuté jusqu'à 89,16 dollars pendant la nuit.

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