Les actions rebondissent après un mois difficile, le dollar en passe d'enregistrer son troisième mois de hausse consécutif

Les marchés boursiers asiatiques se sont stabilisés vendredi alors qu'ils approchaient de la fin d'un mois difficile, l'accalmie liée aux jours fériés offrant un répit face aux inquiétudes liées à l'IA, tandis que le dollar, porté par une vague de demande de valeur refuge et les anticipations de hausse des taux, s'apprêtait à enregistrer un troisième mois de hausse consécutif.

Wall Street était fermé jeudi pour la fête de Thanksgiving, mais les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont progressé de 2,4 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 1,7 %. Les places boursières européennes devraient prolonger leur rebond, les contrats à terme sur indices de référence STXEc1 affichant une hausse de 0,7 %.

Au Japon, le Nikkei .N225 a bondi de 2,1 %, portant à 4 % ses gains hebdomadaires, après avoir récupéré une partie de la perte de 7,2 % enregistrée au cours du mois.

Les données publiées vendredi ont montré que l’inflation sous-jacente à Tokyo avait atteint en novembre son plus haut niveau depuis 16 mois, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon dès le mois prochain.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a bondi de 1,7 % pour terminer la semaine en hausse de 1,6 %, mais affichait tout de même une baisse de 7,2 % sur le mois.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont bondi de 4 % et les valeurs phares chinoises .CSI300 ont gagné 3,8 % au lendemain de leur plus bas niveau depuis juin 2025, alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de soutien aux marchés financiers.

“Il est tout à fait possible que le rebond se poursuive”, a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP.

Il a cité des facteurs tels que le retour de Jensen Huang chez le fabricant de puces Nvidia, la résilience de l’économie américaine, la forte croissance des bénéfices des entreprises et le fait que le mois de décembre soit une période saisonnièrement favorable pour les actions.

“Toutefois, le risque d’une correction plus profonde à un moment donné au cours des six prochains mois reste élevé.”

Toutefois, Nvidia NVDA.O est restée une source d’inquiétude après que S&P a placé sa notation de crédit sous surveillance en vue d’un éventuel déclassement.

La société a demandé à ses partenaires industriels de cesser d’expédier des serveurs équipés de ses puces vers l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, selon le Financial Times.

Par ailleurs, dans le secteur technologique, Elon Musk a promis à chaque enfant américain deux actions de sa société spatiale et d’intelligence artificielle SpaceX SPCX.O , soit un don d’une valeur totale d’environ 18 milliards de dollars.

Les cours du pétrole s’apprêtaient à enregistrer leur première hausse hebdomadaire en quatre semaines, en raison de nouvelles inquiétudes concernant des perturbations de l’approvisionnement. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,3 % vendredi, à 96,85 dollars le baril, et affichaient une hausse de 4,6 % sur la semaine. Sur le mois, ils ont reculé de près de 18 %.

LE DOLLAR DOMINE

Le dollar américain =USD s’apprêtait vendredi à enregistrer sa troisième hausse mensuelle, en progression de 1,7 % face à ses principaux homologues à 103,8, soutenu par les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera presque certainement ses taux d’intérêt en décembre, ainsi que par les flux vers les valeurs refuges liés à la correction boursière.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 99 % que la Fed relève ses taux de 25 points de base en décembre, mais les spéculations sur une hausse d’un demi-point se sont estompées. 0#USDIRPR

L’euro a progressé de 0,1 % à 1,0980 dollar EUR=EBS après l’annonce de la nomination de Pablo Hernández de Cos, vétéran de la banque centrale espagnole , au poste de prochain président de la Banque centrale européenne, une décision largement anticipée qui laisse entrevoir une continuité de la politique monétaire.

Le kiwi a légèrement progressé de 0,4 % à 0,5482 $ NZD=D3 après que la coalition de centre-droit au pouvoir en Nouvelle-Zélande n’a pas obtenu la majorité parlementaire, ce qui l’obligera à entamer des négociations avec le Parti de l’Opportunité, centriste, pour conserver le pouvoir.

Les investisseurs obligataires se demandent si les pertes généralisées enregistrées ce mois-ci sur les marchés boursiers mondiaux, associées aux doutes quant à la pérennité des investissements des entreprises tirés par l’IA, pourraient inciter les banques centrales à adopter une position moins restrictive.

“La Fed pourrait, bien sûr, encore céder”, a déclaré David Rees, économiste en chef chez Schroders. “Mais un “Fed put” ne serait pas nécessairement un facteur positif sans ambiguïté pour les marchés.”

“Si les données sur la croissance et l’inflation restent solides, dans un jeu du chat et de la souris, les marchés pourraient bientôt recommencer à anticiper un resserrement de la politique monétaire de la Fed, ce qui risquerait de déclencher à nouveau la même série d’événements.”

La remontée des actions a fait baisser les bons du Trésor, les rendements à deux ans US2YT=RR progressant de 5 points de base à 4,6891 % à la réouverture du marché au comptant après le jour férié américain. Ils ont gagné 8 points de base cette semaine.

Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont progressé de 7 points de base à 4,9156 %, mais sont restés stables à 2 points de base sur la semaine.