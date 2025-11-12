 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 258,50
+1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions progressent tandis que les rendements obligataires américains baissent en raison de l'attention portée à la Fed
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 18:12

L'indice mondial
des actions MSCI a légèrement augmenté mercredi, tandis que les
rendements du Trésor américain ont chuté et que les indices de
Wall Street ont été mitigés, les investisseurs attendant que le
Congrès américain mette fin à la fermeture du gouvernement
fédéral, , ce qui apportera une plus grande clarté
économique avec la reprise de la publication des données
gouvernementales. 
En ce qui concerne les devises, le yen était également sous les
feux de la rampe, sa chute à son plus bas niveau depuis neuf
mois par rapport au dollar ayant suscité de nouveaux
commentaires de la part des responsables  au Japon. Quant
aux bons du Trésor américain, les rendements ont baissé, les
investisseurs se préparant à de nouvelles baisses de taux de la
Réserve fédérale en raison de la faiblesse des données et des
commentaires des banquiers centraux. 
Par ailleurs, la Chambre des représentants, contrôlée par les
Républicains, doit voter mercredi sur un compromis  que le
Sénat a approuvé lundi, afin de rétablir le financement des
agences gouvernementales et de mettre fin à la fermeture du
gouvernement qui a débuté le 1er octobre. La fermeture du
gouvernement a perturbé les prestations alimentaires de millions
de personnes, laissé des centaines de milliers d'employés
fédéraux sans salaire, entravé le trafic aérien et interrompu la
publication de données économiques. 
Alors que le Dow Jones a augmenté, le Nasdaq et le S&P 500 ont
baissé, les investisseurs ayant vendu les valeurs technologiques
les plus importantes au profit des valeurs de rendement. 
"Les gens se sentent plus à l'aise pour prendre un peu plus de
risques. L'argent afflue vers certaines parties du marché qui
ont été moins performantes", a déclaré Irene Tunkel, stratège en
chef pour les actions américaines chez BCA Research.
    
    BOSTIC ANNONCE SA RETRAITE
A Wall Street , à 11:28 a.m. (1628 GMT), le Dow Jones
Industrial Average  .DJI  a augmenté de 320,57 points, ou 0,67%,
à 48 248,53, le S&P 500  .SPX  a perdu 5,30 points, soit 0,08%,
à 6 841,31 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 126,72 points,
soit 0,54%, à 23 341,58. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a progressé
de 1,64 point, soit 0,16%, à 1 010,83.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,72%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a
augmenté de 18,00 points, soit 0,78%, les deux indices
atteignant des niveaux record, tirés par les banques.  
Sur le marché des bons du Trésor américain, qui était fermé
mardi pour la Journée des anciens combattants, les prix ont
augmenté, entraînant une baisse des rendements mercredi, les
investisseurs pariant sur de nouvelles réductions des taux de la
Fed après les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi
par ADP , qui ont montré que les employeurs privés
américains ont supprimé des emplois au cours des quatre semaines
qui se sont terminées le 25 octobre. 
Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic
, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin du mois
de février. Étant donné qu'il a exprimé des inquiétudes
concernant l'inflation élevée et qu'il s'est montré prudent
quant aux réductions de taux dans ses récents commentaires
publics, Mme Tunkel de BCA a déclaré que les investisseurs
pariaient probablement sur le fait qu'il serait remplacé par un
responsable plus dovish, étant donné que la Maison Blanche est
favorable à des taux plus bas. 
Elle a également souligné que le président de la Réserve
fédérale de New York, John Williams , a réaffirmé mercredi
que le moment se rapprochait pour la banque centrale américaine
de relancer ses achats d'obligations dans le cadre de ses
efforts pour maintenir le contrôle sur les taux à court terme. 
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a baissé de 4,5 points de base à 4,065%, contre
4,11% lundi. Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a
baissé de 4,2 points de base à 4,6598%, contre 4,702%.
Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a baissé de 2,7 points de base à 3,564%,
contre 3,591% lundi en fin de journée.
    En ce qui concerne les devises, le dollar américain a gagné
sur l'euro et le yen alors que les traders évaluent ce qu'un
flux de publications économiques signifiera pour la politique de
taux de la Fed si le gouvernement vote pour la réouverture,
comme cela est prévu.
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté
de 0,03% à 99,48, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,09% à 1,1591
$.
Contre le yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,37%
à 154,72.
La baisse du yen à son plus bas niveau depuis neuf mois a
provoqué de nouveaux signes d'angoisse à Tokyo, la ministre des
Finances Satsuki Katayama ayant déclaré  qu'elle ne
nierait pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur
l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs.
La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,17% à 1,3128 $, la
politique étant au centre de l'attention. Le ministre
britannique de la Santé, Wes Streeting, a nié mercredi qu'il
complotait pour faire tomber Keir Starmer , après que des
alliés anonymes du premier ministre ont informé les journaux
qu'ils craignaient une tentative de coup d'État après le budget
du 26 novembre. 
    Les prix du pétrole  ont chuté de plus de 3 % en
raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire, l'OPEP
ayant déclaré que l'offre mondiale de pétrole correspondrait à
la demande en 2026, marquant un nouveau changement par rapport à
ses projections antérieures d'un déficit de l'offre.
Le brut américain  CLc1  a chuté de 3,72% à 58,77 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a chuté à 62,99 dollars le baril, en
baisse de 3,33% sur la journée.
    Les prix de l'or  ont augmenté avant le vote de la
Chambre des représentants sur la réouverture du gouvernement,
dans l'attente de données économiques qui pourraient ouvrir la
voie à une réduction des taux en décembre.
L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,41% à 4 184,48 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  ont
augmenté de 1,71% à 4 177,00 dollars l'once.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 310,44 Pts Index Ex +0,80%
EUR/USD SPOT
1,1596 USD Six - Forex 1 +0,07%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3139 Six - Forex 1 -0,10%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 338,16 Pts Index Ex -0,55%
NVIDIA
192,0736 USD NASDAQ -0,56%
Nikkei 225
51 063,31 Pts Six - Forex 1 +0,43%
Or
4 204,82 USD Six - Forex 1 +1,89%
Pétrole Brent
62,75 USD Ice Europ -3,60%
Pétrole WTI
58,55 USD Ice Europ -4,05%
S&P 500 INDEX
6 844,61 Pts CBOE -0,03%
SOFTBANK GROUP
123,340 EUR Tradegate -4,92%
STOXX Europe 600
584,23 Pts DJ STOXX +0,71%
USA BENCHMARK 10A
4,116 Rates -0,56%
USA BENCHMARK 2A
3,594 Rates +0,26%
USD/JPY SPOT
154,6160 Six - Forex 1 +0,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

