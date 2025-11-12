Les actions progressent tandis que les rendements obligataires américains baissent en raison de l'attention portée à la Fed

L'indice mondial des actions MSCI a légèrement augmenté mercredi, tandis que les rendements du Trésor américain ont chuté et que les indices de Wall Street ont été mitigés, les investisseurs attendant que le Congrès américain mette fin à la fermeture du gouvernement fédéral, , ce qui apportera une plus grande clarté économique avec la reprise de la publication des données gouvernementales. En ce qui concerne les devises, le yen était également sous les feux de la rampe, sa chute à son plus bas niveau depuis neuf mois par rapport au dollar ayant suscité de nouveaux commentaires de la part des responsables au Japon. Quant aux bons du Trésor américain, les rendements ont baissé, les investisseurs se préparant à de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale en raison de la faiblesse des données et des commentaires des banquiers centraux. Par ailleurs, la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, doit voter mercredi sur un compromis que le Sénat a approuvé lundi, afin de rétablir le financement des agences gouvernementales et de mettre fin à la fermeture du gouvernement qui a débuté le 1er octobre. La fermeture du gouvernement a perturbé les prestations alimentaires de millions de personnes, laissé des centaines de milliers d'employés fédéraux sans salaire, entravé le trafic aérien et interrompu la publication de données économiques. Alors que le Dow Jones a augmenté, le Nasdaq et le S&P 500 ont baissé, les investisseurs ayant vendu les valeurs technologiques les plus importantes au profit des valeurs de rendement. "Les gens se sentent plus à l'aise pour prendre un peu plus de risques. L'argent afflue vers certaines parties du marché qui ont été moins performantes", a déclaré Irene Tunkel, stratège en chef pour les actions américaines chez BCA Research. BOSTIC ANNONCE SA RETRAITE A Wall Street , à 11:28 a.m. (1628 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 320,57 points, ou 0,67%, à 48 248,53, le S&P 500 .SPX a perdu 5,30 points, soit 0,08%, à 6 841,31 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 126,72 points, soit 0,54%, à 23 341,58. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 1,64 point, soit 0,16%, à 1 010,83. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,72%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a augmenté de 18,00 points, soit 0,78%, les deux indices atteignant des niveaux record, tirés par les banques. Sur le marché des bons du Trésor américain, qui était fermé mardi pour la Journée des anciens combattants, les prix ont augmenté, entraînant une baisse des rendements mercredi, les investisseurs pariant sur de nouvelles réductions des taux de la Fed après les données hebdomadaires sur l'emploi publiées mardi par ADP , qui ont montré que les employeurs privés américains ont supprimé des emplois au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 25 octobre. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic , a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin du mois de février. Étant donné qu'il a exprimé des inquiétudes concernant l'inflation élevée et qu'il s'est montré prudent quant aux réductions de taux dans ses récents commentaires publics, Mme Tunkel de BCA a déclaré que les investisseurs pariaient probablement sur le fait qu'il serait remplacé par un responsable plus dovish, étant donné que la Maison Blanche est favorable à des taux plus bas. Elle a également souligné que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams , a réaffirmé mercredi que le moment se rapprochait pour la banque centrale américaine de relancer ses achats d'obligations dans le cadre de ses efforts pour maintenir le contrôle sur les taux à court terme. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a baissé de 4,5 points de base à 4,065%, contre 4,11% lundi. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 4,2 points de base à 4,6598%, contre 4,702%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 2,7 points de base à 3,564%, contre 3,591% lundi en fin de journée. En ce qui concerne les devises, le dollar américain a gagné sur l'euro et le yen alors que les traders évaluent ce qu'un flux de publications économiques signifiera pour la politique de taux de la Fed si le gouvernement vote pour la réouverture, comme cela est prévu. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,03% à 99,48, avec l'euro EUR= en hausse de 0,09% à 1,1591 $. Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,37% à 154,72. La baisse du yen à son plus bas niveau depuis neuf mois a provoqué de nouveaux signes d'angoisse à Tokyo, la ministre des Finances Satsuki Katayama ayant déclaré qu'elle ne nierait pas que les aspects négatifs de la faiblesse du yen sur l'économie sont devenus plus prononcés que les aspects positifs. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,17% à 1,3128 $, la politique étant au centre de l'attention. Le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, a nié mercredi qu'il complotait pour faire tomber Keir Starmer , après que des alliés anonymes du premier ministre ont informé les journaux qu'ils craignaient une tentative de coup d'État après le budget du 26 novembre. Les prix du pétrole ont chuté de plus de 3 % en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire, l'OPEP ayant déclaré que l'offre mondiale de pétrole correspondrait à la demande en 2026, marquant un nouveau changement par rapport à ses projections antérieures d'un déficit de l'offre. Le brut américain CLc1 a chuté de 3,72% à 58,77 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 62,99 dollars le baril, en baisse de 3,33% sur la journée. Les prix de l'or ont augmenté avant le vote de la Chambre des représentants sur la réouverture du gouvernement, dans l'attente de données économiques qui pourraient ouvrir la voie à une réduction des taux en décembre. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,41% à 4 184,48 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 1,71% à 4 177,00 dollars l'once.