 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions progressent légèrement, mais les difficultés de Nvidia constituent un nouveau défi ; le pétrole recule
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:39

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un calme tendu après la remontée de Wall Street vendredi

* Le pétrole recule alors que Trump minimise le risque de nouvelles frappes contre l'Iran

* L'action Nvidia chute fortement en pré-ouverture

(Changement de lieu de rédaction: Londres; mises à jour tout au long de l'article)

par Dhara Ranasinghe et Jiaxing Li

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement rebondi lundi après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis six mois, mais le climat restait fragile, la chute des actions Nvidia venant s'ajouter à l'inquiétude qui pèse sur le secteur de l'IA après la chute mondiale des valeurs technologiques de la semaine dernière.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté d’un peu plus de 4% lors des échanges avant l’ouverture, après qu’une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère a remis en question son avenir au sein du fabricant de puces d’IA.

À l’ouverture des marchés européens, les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 étaient stables, après avoir évolué en baisse plus tôt dans la journée. Les actions européennes ont enregistré de modestes gains .STOXX , tandis que les marchés asiatiques se redressaient et que l’indice Nikkei des valeurs vedettes japonaises progressait de plus de 2% .N225 , la baisse des cours du pétrole apportant un certain réconfort aux marchés mondiaux.

Les marchés boursiers mondiaux ont été sous pression ces dernières semaines, le secteur de l’IA s’effondrant dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, tandis que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a renforcé les craintes d’un durcissement de la réglementation concernant l’IA et les centres de données.

Selon les analystes, les perspectives restent prudentes, la chute des actions Nvidia constituant le dernier test en date du sentiment des investisseurs.

« Pour l’instant, les répercussions sur l’ensemble du secteur des semi-conducteurs semblent relativement limitées, même si ce scandale pourrait perturber la reprise du secteur technologique », a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez la plateforme d’investissement The Wealth Club.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,25% après avoir chuté de 4,6% la semaine dernière. L’indice de référence taïwanais .TWII a grimpé de près de 5% après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis deux décennies.

Au final, l’indice boursier mondial MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,4%, se maintenant au-dessus des plus bas niveaux enregistrés depuis six mois la semaine dernière.

Les résultats financiers attendus cette semaine de la part d’entreprises technologiques telles que CoreWeave CRWV.O , Applied Materials AMAT.O et Cisco Systems CSCO.O devraient mettre à l’épreuve la rentabilité des ambitions en matière d’IA, compte tenu des coûts colossaux liés à leur déploiement.

CoreWeave est devenu un baromètre de l’inquiétude des investisseurs concernant l’IA , et le coût de l’assurance de sa dette a récemment atteint des niveaux caractéristiques des entreprises en difficulté.

« Le seul facteur fondamental qui compte cette semaine, c’est le cours », a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

« On pourrait facilement voir beaucoup de gens se dire: “Vous savez quoi, c’est le moment d’acheter — c’est la panique. Ce n’est pas aussi grave que tout le monde le pense” », a-t-il ajouté. « Ce sera les flux qui dicteront le marché, et les fondamentaux n’auront que très peu d’importance. »

LES PRIX DU PÉTROLE RECULENT

Le Brent LCOc1 a reculé de 2% à 96,29 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il était très peu probable qu’il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin au conflit progressaient.

Néanmoins, la hausse des cours du pétrole a continué de peser sur l’économie mondiale.

L’inflation à la sortie d’usine en Chine s’est accélérée pour atteindre son rythme le plus élevé depuis plus de quatre ans, tandis que l’inflation à la consommation s’est modérée en octobre, reflétant des pressions persistantes sur les coûts liées à la hausse des prix du pétrole malgré une demande intérieure faible.

L'attention des marchés s'est tournée mardi vers les chiffres de l'IPC américain, les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre s'étant renforcées après la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi particulièrement positif, indiquant que les employeurs américains avaient créé 165 000 emplois le mois dernier.

Les marchés monétaires anticipent une probabilité d’environ 80% d’une hausse des taux de la Fed d’un quart de point en décembre. Ces anticipations avaient brièvement reculé la semaine dernière, la chute des valeurs technologiques ayant ravivé les craintes concernant la croissance économique.

Le dollar s'est globalement affaibli après les forts gains enregistrés vendredi.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, a reculé de 0,3% à 101,88, après avoir enregistré vendredi sa plus forte hausse journalière depuis juin.

L’euro a progressé de 0,4% à 1,11 dollar EUR=EBS , se maintenant au-dessus de son plus bas niveau depuis environ un an et demi, atteint le mois dernier.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,5% à 74 397 dollars, après avoir touché ses plus bas niveaux depuis plus de deux mois, les investisseurs craignant qu’un Congrès américain à majorité démocrate ne durcisse la réglementation sur les actifs numériques.

Par ailleurs, plusieurs banques chinoises augmentent fortement les taux d’intérêt sur les dépôts en dollars, parfois au-delà des taux de référence américains , dans le cadre de mesures inhabituellement rapides qui, selon les banquiers, attirent des liquidités et pourraient tempérer la hausse du yuan chinois, d’après un article de Reuters.

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
332,7150 USD NASDAQ +4,22%
BTC/USD
74 128,6437 USD CryptoCompare -0,44%
CISCO SYSTEMS
93,8500 USD NASDAQ -1,95%
COREWEAVE
46,4000 USD NASDAQ +6,28%
EUR/USD SPOT
1,1196 USD Six - Forex 1 +0,43%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
186,6400 USD NASDAQ +2,78%
Nikkei 225
58 775,50 Pts Six - Forex 1 +2,33%
Or
4 097,27 USD Six - Forex 1 +0,74%
Pétrole Brent
97,18 USD Ice Europ -2,15%
Pétrole WTI
90,06 USD Ice Europ -0,29%
STOXX Europe 600
652,56 Pts DJ STOXX +0,65%
TAIEX
41 661,70 Pts Six - Forex 1 +4,94%
USD/JPY SPOT
157,9710 Six - Forex 1 -0,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    LAGARDERE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:22 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.11.2026 11:21 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,63% pour le Dow Jones .DJI , de 0,36% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,2% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA NVDA.O ... Lire la suite

  • Michel Picon, le 24 septembre 2025, à Matignon ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Hausse du SMIC : "On attend que le gouvernement nous donne un coup de pouce", assure le président de l'U2P
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.11.2026 11:20 

    Michel Picon, président de l'U2P (union des entreprises et commerces de proximité), attend un allégement de "la facture fiscale et sociale sur les entreprises, pour qu'on ait la capacité de rémunérer un peu mieux", a-t-il déclaré sur TF1 ce lundi 9 novembre. Pas ... Lire la suite

  • ARGAN : Attendre un test du support
    ARGAN : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0488 +15,09%
Pétrole Brent
97,05 -2,29%
CAC 40
8 168,99 +0,37%
2CRSI
16,34 +2,90%
SOITEC
96,12 +1,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank