Les actions progressent légèrement, mais les difficultés de Nvidia constituent un nouveau défi ; le pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un calme tendu après la remontée de Wall Street vendredi

* Le pétrole recule alors que Trump minimise le risque de nouvelles frappes contre l'Iran

* L'action Nvidia chute fortement en pré-ouverture

(Changement de lieu de rédaction: Londres; mises à jour tout au long de l'article)

par Dhara Ranasinghe et Jiaxing Li

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement rebondi lundi après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis six mois, mais le climat restait fragile, la chute des actions Nvidia venant s'ajouter à l'inquiétude qui pèse sur le secteur de l'IA après la chute mondiale des valeurs technologiques de la semaine dernière.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté d’un peu plus de 4% lors des échanges avant l’ouverture, après qu’une enquête interne visant à déterminer si le directeur général Jensen Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère a remis en question son avenir au sein du fabricant de puces d’IA.

À l’ouverture des marchés européens, les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 étaient stables, après avoir évolué en baisse plus tôt dans la journée. Les actions européennes ont enregistré de modestes gains .STOXX , tandis que les marchés asiatiques se redressaient et que l’indice Nikkei des valeurs vedettes japonaises progressait de plus de 2% .N225 , la baisse des cours du pétrole apportant un certain réconfort aux marchés mondiaux.

Les marchés boursiers mondiaux ont été sous pression ces dernières semaines, le secteur de l’IA s’effondrant dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, tandis que la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a renforcé les craintes d’un durcissement de la réglementation concernant l’IA et les centres de données.

Selon les analystes, les perspectives restent prudentes, la chute des actions Nvidia constituant le dernier test en date du sentiment des investisseurs.

« Pour l’instant, les répercussions sur l’ensemble du secteur des semi-conducteurs semblent relativement limitées, même si ce scandale pourrait perturber la reprise du secteur technologique », a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez la plateforme d’investissement The Wealth Club.

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a progressé de 1,25% après avoir chuté de 4,6% la semaine dernière. L’indice de référence taïwanais .TWII a grimpé de près de 5% après avoir enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis deux décennies.

Au final, l’indice boursier mondial MSCI .MIWD00000PUS a progressé de 0,4%, se maintenant au-dessus des plus bas niveaux enregistrés depuis six mois la semaine dernière.

Les résultats financiers attendus cette semaine de la part d’entreprises technologiques telles que CoreWeave CRWV.O , Applied Materials AMAT.O et Cisco Systems CSCO.O devraient mettre à l’épreuve la rentabilité des ambitions en matière d’IA, compte tenu des coûts colossaux liés à leur déploiement.

CoreWeave est devenu un baromètre de l’inquiétude des investisseurs concernant l’IA , et le coût de l’assurance de sa dette a récemment atteint des niveaux caractéristiques des entreprises en difficulté.

« Le seul facteur fondamental qui compte cette semaine, c’est le cours », a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

« On pourrait facilement voir beaucoup de gens se dire: “Vous savez quoi, c’est le moment d’acheter — c’est la panique. Ce n’est pas aussi grave que tout le monde le pense” », a-t-il ajouté. « Ce sera les flux qui dicteront le marché, et les fondamentaux n’auront que très peu d’importance. »

LES PRIX DU PÉTROLE RECULENT

Le Brent LCOc1 a reculé de 2% à 96,29 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il était très peu probable qu’il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin au conflit progressaient.

Néanmoins, la hausse des cours du pétrole a continué de peser sur l’économie mondiale.

L’inflation à la sortie d’usine en Chine s’est accélérée pour atteindre son rythme le plus élevé depuis plus de quatre ans, tandis que l’inflation à la consommation s’est modérée en octobre, reflétant des pressions persistantes sur les coûts liées à la hausse des prix du pétrole malgré une demande intérieure faible.

L'attention des marchés s'est tournée mardi vers les chiffres de l'IPC américain, les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre s'étant renforcées après la publication vendredi d'un rapport sur l'emploi particulièrement positif, indiquant que les employeurs américains avaient créé 165 000 emplois le mois dernier.

Les marchés monétaires anticipent une probabilité d’environ 80% d’une hausse des taux de la Fed d’un quart de point en décembre. Ces anticipations avaient brièvement reculé la semaine dernière, la chute des valeurs technologiques ayant ravivé les craintes concernant la croissance économique.

Le dollar s'est globalement affaibli après les forts gains enregistrés vendredi.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, a reculé de 0,3% à 101,88, après avoir enregistré vendredi sa plus forte hausse journalière depuis juin.

L’euro a progressé de 0,4% à 1,11 dollar EUR=EBS , se maintenant au-dessus de son plus bas niveau depuis environ un an et demi, atteint le mois dernier.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a progressé de 0,5% à 74 397 dollars, après avoir touché ses plus bas niveaux depuis plus de deux mois, les investisseurs craignant qu’un Congrès américain à majorité démocrate ne durcisse la réglementation sur les actifs numériques.

Par ailleurs, plusieurs banques chinoises augmentent fortement les taux d’intérêt sur les dépôts en dollars, parfois au-delà des taux de référence américains , dans le cadre de mesures inhabituellement rapides qui, selon les banquiers, attirent des liquidités et pourraient tempérer la hausse du yuan chinois, d’après un article de Reuters.