Les actions progressent grâce à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine ; le dollar est dopé par les perspectives de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions européennes et les contrats à terme américains augmentent

Le dollar en hausse alors que certains responsables de la Fed expriment leur mécontentement face aux réductions de taux

Les bénéfices se concentrent sur les entreprises technologiques

Pas de chiffres sur les salaires, l'accent est mis sur les emplois dans le secteur privé et l'activité mensuelle des entreprises

(Mises à jour continues) par Amanda Cooper

Les actions mondiales ont augmenté lundi, portées par l'optimisme des investisseurs concernant une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle, tandis que le dollar a atteint son plus haut niveau en trois mois, les attentes de réductions importantes des taux d'intérêt américains commençant à s'estomper.

Les investisseurs se concentrent toujours sur les événements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an , qui correspondait aux attentes générales. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette trêve.

En Europe, l'indice des actions STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,4 % au cours d'une nouvelle semaine riche en bénéfices, tandis que le dollar s'est apprécié et que les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté de 0,3 à 0,5 % ESc NQc1 .

Les investisseurs ne peuvent pas compter sur leur pierre de touche économique habituelle au cours de la première semaine du mois - le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis - et devront plutôt se pencher sur l'emploi dans le secteur privé et sur les composantes "travail" des enquêtes sur l'activité des entreprises qui seront publiées cette semaine.

"S'il n'y avait pas eu le shutdown, nous attendrions avec impatience le rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'octobre, vendredi. Mais étant donné que nous ne recevons pas les données du gouvernement, il est probable que l'attention se porte sur le rapport ADP sur les emplois privés mercredi, en particulier à la lumière de la conférence de presse hawkish du président Powell la semaine dernière", a déclaré Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank.

L'HEURE EST-ELLE À LA PRUDENCE?

La semaine dernière, la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt comme prévu. Toutefois, le président Jerome Powell a déclaré qu'une nouvelle baisse en décembre n'était "pas acquise", contrairement à ce que pensaient les investisseurs, qui croyaient que c'était une affaire réglée.

L'humeur est toujours au beau fixe, comme en témoignent les marchés boursiers robustes, les bénéfices décents et la remontée du dollar, mais certains analystes estiment qu'un certain nombre d'autres éléments positifs, tels que la trêve commerciale entre Washington et Pékin, pourraient déjà se trouver dans le rétroviseur.

En Asie, les données ont montré que les grands centres manufacturiers ont eu du mal à démarrer en octobre, la faible demande américaine et les droits de douane imposés par le président Donald Trump ayant frappé les commandes des usines dans toute la région.

"Nous conseillons aux investisseurs de bloquer certains gains sur les hausses et d'accumuler sur les corrections, et de passer à un positionnement plus défensif vers la fin de l'année", ont déclaré les stratèges de BofA dans une note.

LE DISCOURS HAWKISH DE LA FED

Un groupe de responsables de la Fed a fait part vendredi de son malaise face à la décision de la banque centrale américaine de réduire les taux d'intérêt, même si l'influent gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a plaidé en faveur d'un nouvel assouplissement de la politique pour soutenir un marché de l'emploi en perte de vitesse.

Les opérateurs évaluent désormais à 68 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en décembre, alors qu'ils étaient quasiment certains la semaine dernière, avant la réunion de la Fed, que la banque centrale abaisserait ses taux de 25 points de base.

Le dollar a récupéré ses pertes de l'année au cours des dernières semaines et est maintenant en baisse d'environ 7,9 % par rapport à un panier de six autres devises, alors qu'il avait perdu près de 11 % depuis le début de l'année en septembre. L'indice du dollar =USD a enregistré un gain de 2 % en octobre, sa plus forte hausse mensuelle depuis juillet.

Lundi, l'euro EUR= était en baisse de 0,15 % à 1,1516 $, autour de ses plus bas niveaux depuis trois mois, tandis que la livre sterling GBP= était en baisse de 0,4 % à 1,312 $, en prévision d'une décision cruciale de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt plus tard cette semaine. Le yen s'est affaibli, laissant le dollar JPY= en hausse de 0,1% à 154,13 yens, près de son plus haut niveau depuis la mi-février.

LA SAISON DES RÉSULTATS EN LIGNE DE MIRE

Après des résultats mitigés de la part des grandes capitalisations, qui ont montré que les investisseurs étaient impatients de voir un retour sur les dépenses d'investissement considérables consacrées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle, l'attention se portera sur le secteur de la technologie.

La société de semi-conducteurs Advanced Micro Devices

AMD.O , Qualcomm QCOM.O et la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O publient leurs résultats cette semaine, de même qu'Uber UBER.N et la chaîne de restauration rapide McDonald's MCD.N .

Dans les matières premières, l'or XAU= est repassé au-dessus des 4 000 dollars, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 ont augmenté de 0,32% à 64,98 dollars le baril, après que l'OPEP+ a décidé de s'abstenir d'augmenter la production au cours du premier trimestre de l'année prochaine.