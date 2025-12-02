Les actions progressent grâce à l'optimisme suscité par la réduction des taux d'intérêt de la Fed, Boeing fait un bond en avant

Boeing prévoit une augmentation des livraisons d'avions à réaction en 2026

Le bitcoin se stabilise après des pertes massives

Warner Bros progresse sur les rapports d'offre de Netflix

Indices en hausse: Dow 0,39%, S&P 500 0,25%, Nasdaq 0,59%

par Chuck Mikolajczak

Les actions américaines ont clôturé en hausse pour enregistrer leur sixième gain en sept séances dans des échanges modérés mardi, soutenues par des gains dans les actions technologiques, alors que les attentes de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt la semaine prochaine restent élevées.

Les actions ont baissé lundi en raison de données médiocres sur le secteur manufacturier, d'une hausse des rendements du Trésor américain alors que les rendements des obligations japonaises ont augmenté, et d'une chute du bitcoin et des valeurs liées aux cryptomonnaies. Mais avec une pénurie de données économiques pour la session, la hausse des rendements obligataires s'est atténuée et le bitcoin a rebondi , ce qui a permis aux actions de se redresser quelque peu alors que l'attention se déplaçait vers la Fed.

"Il est possible que ces deux éléments ajoutent un peu de volatilité au marché à un moment où il y a une sorte de vide de catalyseur jusqu'à la Fed", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

"D'un autre côté, il semble que l'on puisse largement tirer des conclusions positives pour les consommateurs de certains points de données du Black Friday et du Cyber Monday. Je suis plus satisfait ou plus heureux de voir la force du consommateur que certaines des choses qui se passent sous la surface avec les rendements et le bitcoin. Ce sont des choses qui passeront".

BOEING SURFE SUR LES PRÉVISIONS

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 185,13 points, soit 0,39%, à 47 474,46, le S&P 500 .SPX a gagné 16,74 points, soit 0,25%, à 6 829,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 137,75 points, soit 0,59%, à 23 413,67. Boeing BA.N a grimpé de 10,1% et a été le plus grand stimulant du Dow Jones, représentant environ 117 points à la hausse, après que le constructeur d'avions ait prévu des livraisons plus élevées pour ses jets 737 et 787 l'année prochaine. Boeing a également fait progresser l'indice S&P 500 des valeurs industrielles .SPLRCI de 0,9%, ce qui en fait le secteur le plus performant des 11 principaux secteurs du S&P.

L'indice technologique .SPLRCT a également progressé de 0,8%, alimenté par des gains dans les mégacaps Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O d'environ 1% chacun, tandis que les actions d'Intel INTC.O ont fait un bond.

Les données récentes ont indiqué un ralentissement progressif de l'économie, et les décideurs politiques ont appelé à la prudence sur les réductions de taux, avertissant que les pressions inflationnistes pourraient être ravivées. Mais les commentaires de plusieurs responsables de la Fed ces derniers jours ont fait monter en flèche les attentes du marché quant à une réduction des taux lors de la réunion de décembre de la banque centrale. Les attentes d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed s'élèvent à 89,2 %, selon l'outil FedWatch du CME , contre 63 % il y a un mois.

La publication vendredi de l'indice des dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed, pourrait renforcer les attentes pour la réunion de politique générale de la banque centrale la semaine prochaine. Les marchés se sont également intéressés à la personne qui pourrait succéder au président de la Fed, Jerome Powell, à la fin de son mandat l'année prochaine, des rapports suggérant que le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est l'un des principaux candidats. Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait son choix au début de l'année prochaine. A la baisse, Procter & Gamble PG.N a reculé de 1,1% après que la société de biens de consommation courante ait signalé un impact de la fermeture du gouvernement américain. Warner Bros Discovery WBD.O a grimpé de 2,8 % après que des rapports aient indiqué qu'elle avait reçu une deuxième série d'offres, y compris une offre de Netflix NFLX.O .

Les valeurs cryptographiques ont progressé, notamment Strategy MSTR.O , en hausse de 5,8%, et Coinbase COIN.O , en hausse de 1,3%, alors que les prix du bitcoin BTC= ont rebondi après sa plus forte perte en dollars depuis mai 2021 lors de la session précédente.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,01 contre 1 sur le NYSE, tandis que sur le Nasdaq, les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en progression dans un rapport de 1,07 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux sommets et 100 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines a été de 15,35 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,42 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.