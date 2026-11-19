Les actions progressent après l'annonce du prix de l'introduction en Bourse d'Anthropic, qui laisse présager un lancement retentissant

Les actions asiatiques et les contrats à terme sur les actions américaines ont progressé jeudi après que le fabricant du chatbot Claude, Anthropic , a réalisé la plus grande introduction en Bourse de l'histoire avec une offre de 81 milliards de dollars avant son entrée en Bourse, un test pour le secteur de l'IA qui a été sous pression ces dernières semaines.

L'indice japonais Nikkei .N225 a progressé de 1 % en début de séance, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 gagnaient 1 % et ceux sur le S&P EScv1 s'affichaient en hausse de 0,6 %, après qu'Anthropic eut annoncé que le prix de l'introduction en Bourse avait été fixé à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement visée.

Sur une base entièrement diluée, cette introduction en Bourse valorise Anthropic , premier grand développeur de modèles d’IA de pointe à entrer en Bourse, à environ 1 500 milliards de dollars, et son premier jour de cotation sera scruté de près pour évaluer le sentiment des investisseurs à l’égard de cette technologie.

Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com, a déclaré que cela allait constituer un test majeur pour les marchés et que cette introduction en Bourse s’annonçait très optimiste.

“Je ne pense pas que cela va nécessairement apaiser toutes les craintes concernant l’IA. Je pense que cela dépendra en grande partie de la croissance future des investissements… Cependant, si le titre évolue comme prévu, cela pourrait calmer un peu le marché.”

La confiance des investisseurs dans l’IA a été ébranlée ces dernières semaines par des inquiétudes concernant la rentabilité de cette technologie et l’endettement massif nécessaire pour financer et construire les infrastructures d’IA.

Les marchés ont globalement ignoré les prévisions optimistes du fabricant de puces Nvidia cette semaine, l’incertitude provoquée par le départ du directeur général Jensen Huang la semaine dernière ayant déstabilisé les investisseurs. Le conseil d’administration de la société a rejeté l’idée de réembaucher Jensen Huang.

Le climat de marché est resté fragile, l’indice sud-coréen Kospi .KS11 restant stable tandis que les actions taïwanaises .TWII reculaient de 1 %. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a ainsi clôturé en baisse de 0,3 %, s’apprêtant à enregistrer un recul de plus de 4 % sur la semaine.

Sur le marché des devises, le dollar s’est raffermi, les propos bellicistes de Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt en décembre.

L’euro EUR= s’établissait à 1,0978 dollar, oscillant près de son plus bas niveau depuis avril 2025. Le yen japonais JPY= s’échangeait à 157,42 pour un dollar américain et la livre sterling GBP= s’établissait à 1,31515 dollar.

Christopher Waller a déclaré sur CNBC que si la banque centrale souhaitait faire baisser l’inflation, elle devait prendre des “mesures plus énergiques”, soit en procédant à une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit en utilisant le communiqué publié après la réunion pour orienter les anticipations du marché vers de nouvelles hausses.

Ces commentaires font suite à la publication, la semaine dernière, de chiffres de l’inflation plus élevés que prévu, ce qui a conduit les marchés à se préparer à une hausse des taux. Les opérateurs anticipent une probabilité de 90 % d’une hausse de 25 points de base le mois prochain, selon l’outil CME FedWatch.

“Les anticipations d’une Fed plus restrictive ont jusqu’à présent compensé la faiblesse des valeurs technologiques, soutenant ainsi le dollar américain”, ont déclaré les stratèges d’OCBC dans une note. “La persistance de l’inflation, le resserrement monétaire continu de la Fed et les rendements américains élevés suggèrent qu’il est encore trop tôt pour parier contre le dollar américain.”

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont restés sous pression, pénalisés par l’opinion de plus en plus répandue selon laquelle le marché pétrolier s’oriente vers une période d’excédent. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,58 % à 91,47 dollars le baril, s’apprêtant à enregistrer une troisième baisse hebdomadaire consécutive. O/R