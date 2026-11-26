Les actions progressent alors que les investisseurs ne se laissent pas impressionner par la dernière salve de droits de douane américains

Les marchés boursiers européens et asiatiques ont enregistré de solides hausses jeudi, la dernière salve de droits de douane américains s'avérant moins préjudiciable que ce que l'on craignait initialement, tandis que la fête de Thanksgiving a offert une pause bienvenue face aux inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

Les propositions de la Maison Blanche, , concernant de nouveaux droits de douane sur 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne, n’ont réservé aucune mauvaise surprise et, surtout, ne s’ajouteront pas à ceux imposés en juillet. Les nouveaux taux ne devraient d’ailleurs pas être appliqués avant février ou mars.

« L’impact macroéconomique de cette hausse devrait être modeste, d’autant plus que ces enquêtes avaient été annoncées bien à l’avance », ont déclaré les analystes de JPMorgan.

« Plusieurs importations clés restent exemptées de droits de douane, notamment les produits technologiques, et l’administration s’est montrée sensible aux perturbations du marché », ont-ils ajouté. « Cette sensibilité devrait limiter l’ampleur des hausses tarifaires à l’avenir. »

Les actions européennes ont progressé de 1,6 % en début de séance .STOXX , dans le sillage des hausses enregistrées en Asie, faisant grimper l’indice mondial MSCI de 0,4 %. .MIWD00000PUS

Wall Street est fermé ce jeudi à l’occasion de la fête de Thanksgiving, mais les contrats à terme sont négociés. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et ceux sur le Nasdaq NQc1 ont progressé d’environ 0,5 % chacun, après avoir rattrapé les fortes pertes enregistrées en début de séance la veille.

La Chine a déclaré jeudi qu’elle se réservait le droit de prendre les mesures nécessaires en réponse aux derniers droits de douane américains.

LA CRAINTE LIÉE AU COMMERCE EN MATIÈRE D’IA EST « PALPABLE »

« Je pense que le marché, à moins de chiffres vraiment extrêmes, va en réalité intégrer en partie ces nouvelles concernant les droits de douane () », a déclaré Tristan Hanson, gérant de fonds multi-actifs chez M&G, ajoutant que le rebond s’était inspiré de la stabilisation des marchés américains pendant la nuit, même si les inquiétudes concernant le commerce lié à l’IA et les dépenses colossales en infrastructures pour développer cette technologie persistaient.

« Ces derniers jours, le climat de crainte était bien palpable », a-t-il déclaré.

Le géant technologique Nvidia NVDA.O est resté une source d’inquiétude après que S&P a placé sa note de crédit sous surveillance en vue d’une éventuelle dégradation, invoquant des faiblesses au sein de la direction et du conseil d’administration du fabricant de puces.

Mercredi, l’action Nvidia a clôturé en baisse de 3,9 % à 149,30 dollars, soit un écart stupéfiant de 2 300 milliards de dollars par rapport à son plus haut niveau d’octobre, à 243,37 dollars.

Par ailleurs dans le secteur technologique, Elon Musk a déclaré cette nuit que chaque enfant aux États-Unis recevrait deux actions de SpaceX SPCX.O , la société spécialisée dans l’espace et l’IA qu’il dirige, s’engageant ainsi à faire un don d’une valeur d’environ 18 milliards de dollars.

LA DÉCISION DE LA FED AMÉRICAINE AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les investisseurs obligataires se demandent si les pertes généralisées subies ce mois-ci par les marchés boursiers mondiaux, associées aux doutes quant à la pérennité des investissements des entreprises liés à l’IA, pourraient tempérer le ton belliciste des banques centrales.

Alors que les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 98 % que la Fed relève ses taux de 25 points de base en décembre, les spéculations concernant une hausse d’un demi-point se sont estompées. 0#USDIRPR

Pour autant, la perspective de droits de douane supplémentaires n’a pas vraiment contribué à améliorer les perspectives d’inflation.

« Le poids des droits de douane supplémentaires devrait être faible, mais il contribuera tout de même à une légère hausse des prix et maintiendra l’inflation sous-jacente des biens à un niveau élevé jusqu’à l’année prochaine », a déclaré Stephen Brown, économiste en chef pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar est resté globalement stable à 103,71 =USD .

L’euro s’est stabilisé à 1,0973 $ EUR=EBS après avoir atteint son plus bas niveau récent à 1,0881 $, tandis que le dollar est resté stable face au yen à 159,17 JPY=EBS , le risque d’intervention maintenant intacte la résistance à 160,00.

La Banque du Japon doit réagir rapidement aux signes d’un dépassement de l’inflation, notamment en accélérant le rythme des hausses de taux d’intérêt, a déclaré jeudi Naoki Tamura , membre du conseil d’administration partisan d’une politique monétaire restrictive, entretenant ainsi l’espoir d’une hausse des taux dès décembre.

Sur les marchés des matières premières, les cours du pétrole se sont maintenus après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué la plus grande raffinerie de pétrole d’Arabie saoudite, suscitant des craintes de perturbations imprévues de l’approvisionnement au Moyen-Orient. O/R

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,9 % à 93,8 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain CLc1 ont gagné 0,2 % à 83,32 dollars le baril.

L'or a reculé de 0,2 % à 3 572 dollars l'once XAU= , après avoir chuté de près de 8 % depuis le début du mois pour atteindre son plus bas niveau depuis un an. GOL/