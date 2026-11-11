Les actions progressent alors que CoreWeave relance l'engouement pour l'IA

Les actions ont progressé mercredi, les investisseurs faisant abstraction des anticipations croissantes de nouvelles hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine pour se concentrer sur un regain d’optimisme autour de l’intelligence artificielle (IA), alimenté par les solides résultats de la société d’infrastructures d’IA CoreWeave.

Les actions européennes ont progressé, entraînant l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX en hausse de 0,4 % à 09h24 GMT, le plaçant à deux doigts de son plus haut historique atteint en août, tandis que les valeurs technologiques ont mené la hausse en Asie.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi de 1,6 % et ceux sur le S&P 500 ont progressé de 0,7 % après que CoreWeave CRWV.O a déclaré s'attendre à devenir rentable en 2028, apaisant ainsi les craintes selon lesquelles la demande ne serait pas suffisamment forte pour soutenir l'expansion de l'entreprise, financée par l'endettement.

Son action a progressé de 16 % lors des échanges avant l’ouverture du marché américain.

"Ces résultats confirment que la demande en matière d’IA reste très forte", a déclaré Alberto Conca, directeur des investissements chez le gestionnaire de fortune suisse LFG+ZEST. "Cependant, CoreWeave reste confrontée à d’importantes interrogations quant à la viabilité de son endettement."

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a bondi de 1,5 %, enregistrant ainsi une troisième journée consécutive de hausse, soutenu par une progression de 2,6 % en Corée du Sud .KS11 et de 3,6 % à Taïwan .TWII . L’indice japonais Nikkei .N225 a grimpé de 1,3 %.

M. Conca a déclaré que la reprise boursière s’étendait au-delà des titres liés à l’IA qui avaient tiré les marchés vers le haut ces dernières années, les secteurs de valeur et l’Europe suscitant un regain d’intérêt. Il a ajouté que la croissance des bénéfices restait suffisamment solide pour soutenir les actions malgré la pression sur les valorisations dans certaines parties du secteur de l’IA.

Les investisseurs suivaient également de près Anthropic , qui poursuit son introduction en bourse avec une valorisation de 1 400 milliards de dollars, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l’IA.

L’action Nvidia NVDA.O a progressé en pré-ouverture après deux jours de fortes baisses qui ont fait disparaître 430 milliards de dollars de capitalisation boursière. Son directeur général, Jensen Huang , fait l’objet d’une enquête suite à des informations selon lesquelles il aurait été la cible d’une opération de renseignement étranger liée à un espion chinois présumé.

HAUSSE DE 50 POINTS DE BASE EN PERSPECTIVE

Les données publiées mardi ont montré que l’inflation sous-jacente aux États-Unis s’est établie à un taux mensuel de 0,3 % en octobre, soit un niveau supérieur aux prévisions de 0,2 %. Avant la publication de ces chiffres, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré qu’un taux d’inflation sous-jacente de 0,3 % l’inciterait à envisager une hausse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion en décembre.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que deux nouvelles hausses de taux étaient nécessaires, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a mis en garde contre un "véritable problème d’inflation" imminent, et que la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a appelé à des hausses de taux progressives.

Ce concert de discours bellicistes a fait chuter les contrats à terme sur les fonds fédéraux, une hausse d’un quart de point en décembre étant désormais pratiquement acquise et le risque d’une hausse de 50 points de base s’élevant à 10 %. Au total, trois hausses d’un quart de point sont déjà entièrement anticipées d’ici le milieu de l’année prochaine. 0#USDIRPR

Les marchés des bons du Trésor américain étaient fermés pour la fête des Anciens Combattants, après une forte vague de ventes mardi, jour où les rendements à 2 ans US2YT=RR avaient bondi de 18 points de base.

Les obligations asiatiques ont été sous pression, poussant le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans JP10YT=RR à la hausse de 10 points de base, à 2,793 %, tandis que la dette de la zone euro s’est stabilisée , le rendement de référence allemand à 10 ans DE10YT=RR restant pratiquement inchangé, autour de 3,3 %.

"Cette Fed fait enfin ce que n'importe quelle autre Fed aurait fait dans cette situation, à savoir relever les taux, et rapidement", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey.

"Je dirais qu’il y aura au moins quatre ou cinq personnes qui voudront procéder à cette hausse de (50 points de base) … on ne peut pas l’exclure."

La réévaluation des anticipations de taux d’intérêt a fait remonter le dollar =USD , qui a gagné 0,5 % mardi et a encore progressé de 0,2 % pour s’établir à 102,45 face à ses principales devises homologues.

Le dollar australien, sensible au risque AUD=D3 , s’est stabilisé après avoir chuté de près de 0,9 %, les traders pariant que la Banque centrale australienne a achevé son cycle de resserrement après cinq hausses de taux cette année et qu’elle commencera à baisser ses taux en 2027.

L'or XAU= a progressé de 0,4 % à 4 049 dollars l'once, regagnant un peu de terrain après une baisse de 2,6 % lors de la séance précédente, le renforcement du dollar américain ayant pesé sur le métal précieux.

Les cours du pétrole ont rebondi après avoir atteint leur plus bas niveau depuis deux mois, le marché oscillant entre l'espoir d'une désescalade de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran et les craintes d'attaques contre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Le Brent LCOc1 a progressé de 0,15 % à 91,6 dollars le baril.