Les actions profitent des achats sur repli dans le secteur technologique ; les obligations marquent le pas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs technologiques rebondissent grâce à des achats sur repli, emmenées par ASML, Infineon et Nvidia

* La hausse des rendements obligataires et la persistance de l'inflation incitent les investisseurs à la prudence, notent les analystes de BofA

* Les cours du pétrole reculent alors qu'Israël et l'Iran conviennent de suspendre leurs attaques; le Brent perd 1,75 %

(Mises à jour tout au long de l'article) par Amanda Cooper

Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi mardi, les investisseurs se précipitant pour acheter les actions technologiques lors de leur dernière baisse, tandis que les cours du pétrole ont chuté après qu'Israël et l'Iran ont convenu de suspendre leurs attaques mutuelles pour le moment.

En Europe, l'indice STOXX 600 .STOXX a légèrement progressé de 0,5 %, tiré par les poids lourds de la technologie ASML ASML.AS et Infineon IFXGn.DE . Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQC1 ont augmenté de 0,4% à 0,6%, un large éventail de titres ayant progressé en pré-ouverture, notamment Nvidia NVDA.O , Eli Lilly LLY.N et Goldman Sachs GS.N , qui ont tous gagné environ 0,6%.

L'engouement pour l'intelligence artificielle était au centre de l'attention, le créateur de ChatGPT, OpenAI , ayant déposé en toute confidentialité lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, quelques jours avant les débuts très attendus de SpaceX sur le marché cette semaine.

"Les banquiers et directeurs généraux de Wall Street sont fous de joie à l’idée de ces introductions en bourse de méga-capitalisation, mais dans la rue, une certaine prudence s’installe", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"Même si nous nous attendons pleinement à ce que l’introduction en bourse de SpaceX soit un succès, l’introduction en bourse en elle-même est probablement l’événement le moins intéressant; ce qui sera bien plus intéressant, ce sont les futurs rapports sur les résultats de SpaceX, qui devront être impressionnants pour justifier une valorisation de 56 fois les bénéfices prévisionnels."

Le prochain grand test pour le secteur technologique sera la publication des résultats d’Oracle ORCL.N mercredi. Les actions d’Apple AAPL.O , quant à elles, n’ont pas réussi à profiter de la refonte de Siri basée sur l’IA, longtemps attendue et dévoilée lors de la conférence annuelle Worldwide Developers Conference de la société.

Les investisseurs se méfient également des risques liés à la hausse des coûts d’emprunt. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR sont supérieurs à 4,5% et, surtout, les rendements à 30 ans US30YT=RR ont passé plus de jours au-dessus de 5% cette année que durant n’importe quelle autre année depuis 2007, selon les données de LSEG.

Au Moyen-Orient, les tensions sont vives et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz est bien inférieur aux niveaux habituels, ce qui maintient les prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril. "L'inflation reste suffisamment tenace pour que 46 des 68 banques centrales mondiales dépassent leurs objectifs, ce qui explique en partie pourquoi les marchés obligataires réévaluent leurs prix en prévision d'un resserrement de la politique monétaire, et pourquoi les actifs à longue durée, le crédit privé et plusieurs devises des marchés émergents sont en difficulté", ont déclaré les analystes de Bank of America dans une note.

"Notre indicateur Global Breadth Rule montre que près de la moitié des marchés boursiers sont déjà surachetés, notamment en Corée, à Taïwan et en Finlande."

La perspective d'une hausse des taux par la Réserve fédérale cette année pour freiner une accélération indésirable de l'inflation a pesé sur les obligations et soutenu le dollar

=USD , qui a gagné environ 2% au cours des quatre dernières semaines. Le rapport sur l'emploi de mai publié vendredi a contribué à renforcer l'idée qu'au moins une hausse cette année est envisageable. Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que la flambée des coûts de l'énergie a continué de faire grimper l'inflation globale en mai.

Les contrats à terme laissent entrevoir une probabilité d'environ 60% d'une hausse des taux de la Fed dès octobre, et une hausse d'un quart de point est presque entièrement anticipée pour décembre. 0#USDIRPR Les marchés anticipent également pleinement une hausse d'un quart de point à 2,25% par la Banque centrale européenne lors de sa réunion de jeudi, et tablent sur un taux directeur de 2,5% ou 2,75% d'ici la fin de l'année. 0#EURIRPR La vigueur surprenante du marché de l'emploi américain a maintenu le dollar à 160,2 yens JPY= , au-dessus de la barre des 160 yens qui, selon beaucoup, pourrait déclencher de nouveaux achats de la part des autorités japonaises.

La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mardi que les responsables étaient "toujours prêts à prendre des mesures décisives".

L'euro a finalement progressé de 0,1% à 1,1546 dollar

EUR= , juste au-dessus de son plus bas niveau en neuf semaines à 1,15 dollar, tandis que la livre sterling GBP= s'est légèrement redressée après avoir atteint son plus bas niveau en trois semaines pour s'échanger autour de 1,338 dollar.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 1,75% à 92,60 dollars le baril. Le prix du pétrole a reculé par rapport au plus haut niveau atteint depuis quatre ans, à 126 dollars, fin avril, mais il reste près de 30% plus élevé qu'à la fin février, tandis que les contrats à terme pour une livraison de brut dans six mois sont 21% au-dessus de ces niveaux LCOc6 .