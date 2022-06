Les actions pourraient rapporter en moyenne 7 % dans les années à venir, selon DWS

Au cours des dix dernières années, les marchés d'actions mondiaux avaient alors progressé d'environ 12 % par an en euros. " Compte tenu des vents contraires structurels, je pense que nous devrions donc être satisfaits si les marchés boursiers nous donnaient un rendement nominal moyen de 7 % par an ", a déclaré M. Kaldemorgen.

" Entre 1973 et 1975, le marché a fortement réagi à cette évolution, les actions américaines ayant chuté d'environ 15 %. Mais la raison en était un fort resserrement de la politique monétaire, qui avait propulsé le rendement des obligations d'État américaines à dix ans à près de 15 %. Mais je pense qu'une telle évolution est hautement improbable au cours de cette décennie ", déclare le gestionnaire de portefeuille.

(AOF) - Klaus Kaldemorgen, gérant de portefeuille de DWS Concept Kaldemorgen a exposé les conséquences que la combinaison d'une forte inflation et d'une hausse des taux d'intérêt pourrait avoir sur le marché boursier dans les années à venir, en prenant pour exemple les années 1970, qui avaient été caractérisées par des conditions comparables, principalement en raison de la première crise pétrolière.

