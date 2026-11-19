Les actions pourraient mettre fin à leur série de baisses à l'approche de l'introduction en bourse très attendue d'Anthropic

Jeudi, les marchés boursiers mondiaux risquaient d’enregistrer leur plus longue série de baisses de l’année, tandis que les investisseurs optimistes, malmenés, plaçaient leurs espoirs dans l’entrée en bourse spectaculaire d’Anthropic prévue plus tard dans la journée pour redonner du tonus à un marché par ailleurs fragile.

Les marchés asiatiques n’avaient pas tout à fait suivi le scénario prévu, Taïwan et Hong Kong ayant tous deux fortement chuté pendant la nuit, mais les valeurs technologiques européennes ont rapidement pris le relais en début de séance, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 bondissaient de près de 1,7 % avant l’ouverture de Wall Street. .N

Ailleurs , l’or XAU= est resté bloqué près de son plus bas niveau depuis 14 mois et les rendements des obligations d’État de référence GVD/EUR ont légèrement progressé suite aux rumeurs faisant état d’une nouvelle hausse des taux américains d’au moins 50 points de base. Mais pour l’instant, cela n’était qu’un bruit de fond.

L'introduction en bourse d'Anthropic, le développeur de Claude , s'annonce comme la plus importante de tous les temps. Le prix de ses actions a été fixé à 83 dollars chacune, ce qui valorise l'entreprise à environ 1 500 milliards de dollars.

“À 83 dollars par action, Anthropic fait son entrée en bourse au-dessus de sa fourchette de prix initiale, mais toujours en dessous de notre estimation de juste valeur de 92 dollars”, a déclaré Malik Ahmed Khan, analyste actions senior chez Morningstar.

M. Khan a ajouté qu’Anthropic devrait maintenir une croissance rapide tout en gérant les coûts considérables liés au développement et à l’exploitation de ses modèles.

Il s’agit du premier grand développeur à entrer en bourse ; son évolution boursière au cours des prochains jours et des prochaines semaines sera donc scrutée de près afin d’évaluer le sentiment général à l’égard de l’IA, après la récente vague de ventes massives observée sur certains segments du marché.

“La question clé (pour les investisseurs) est de savoir s’ils sont à l’aise avec cette fourchette de résultats et s’ils disposent d’un horizon suffisamment long” , a déclaré M. Khan.

LE PÉTROLE RECULE À NOUVEAU

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont restés sous pression, pesés par l’opinion de plus en plus répandue selon laquelle le marché pétrolier s’oriente vers un excédent . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 sont repassés sous la barre des 92 dollars le baril, s’apprêtant à enregistrer une troisième baisse hebdomadaire. O/R

Les investisseurs se concentraient également sur une rencontre tripartite sans précédent en Asie entre le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

Le dollar marquait une pause après avoir atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 19 mois. Les déclarations bellicistes du gouverneur de la Réserve fédérale américaine Christopher Waller, mercredi, avaient renforcé les anticipations d’une nouvelle hausse des taux américains en décembre.

L'euro EUR= s'établissait à 1,0996 dollar, oscillant près de son plus bas niveau depuis avril 2025. Le yen japonais JPY= s'échangeait à 159,48 pour un dollar et la livre sterling GBP= s'établissait à 1,31515 dollar.

M. Waller avait déclaré sur CNBC que , si la Fed souhaitait faire baisser l’inflation, elle devait prendre des “mesures plus agressives” , soit en procédant à une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit en utilisant le communiqué publié après la réunion pour ancrer dans les anticipations du marché de nouvelles hausses au début de l’année prochaine.

Ces commentaires font suite à la publication , la semaine dernière , de chiffres de l’inflation plus élevés que prévu , qui ont incité les marchés à se préparer à de nouvelles hausses des taux. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 90 % d’une hausse de 25 points de base le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a légèrement progressé à 5,08 % US10YT=RR lors des échanges européens , entraînant également une légère hausse des rendements des Bunds allemands DE10YT=RR et des gilts britanniques GB10YT=RR .

LE FEU VERT DE BERLIN POUR UNICREDIT

Outre l’engouement suscité par Anthropic, les traders européens ont également fait grimper les actions d’UniCredit et de la Commerzbank, Berlin ayant donné son feu vert au rachat de la banque allemande après des années de résistance. .EU

La confiance des investisseurs dans l’IA a été ébranlée ces dernières semaines par des inquiétudes concernant la rentabilité de cette technologie et l’endettement massif nécessaire pour financer et mettre en place les infrastructures associées.

Les marchés ont globalement ignoré les prévisions optimistes publiées cette semaine par le fabricant de puces Nvidia NVDA.O , l’incertitude provoquée par le départ, la semaine dernière, de son directeur général Jensen Huang ayant déstabilisé les investisseurs. Le conseil d’administration de la société a rejeté l’idée de réembaucher M. Huang.

Armina Rosenberg, gestionnaire de portefeuille et cofondatrice de Minotaur Capital, a déclaré que l’introduction en bourse d’Anthropic constituait un indicateur utile de l’appétit des investisseurs pour l’IA.

“Mais une seule introduction en bourse ne suffira pas à trancher le débat”, a-t-elle ajouté. “Il existe actuellement un véritable mur d’inquiétude, et il faudra plusieurs éléments pour le surmonter.”