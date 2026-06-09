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Les actions perdent un peu de leur élan tandis que le dollar recule et que le prix du pétrole baisse
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions perdent un peu de leur élan: le Nasdaq et le S&P 500 dans le rouge

* Les valeurs technologiques reculent

* Les cours du pétrole reculent après l'accord entre Israël et l'Iran pour mettre fin aux attaques

(Mise à jour des cours en matinée aux États-Unis) par Sinéad Carew et Amanda Cooper

L'indice mondial des actions MSCI a effacé ses gains antérieurs mardi, **trouvant** peu de soutien à Wall Street où les investisseurs attendaient avec impatience les données sur l'inflation, tandis que le dollar **et les cours du pétrole reculaient**, dans l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient après que l'Iran et Israël ont cessé leurs attaques mutuelles. Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré mardi que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz – une voie d'approvisionnement énergétique clé – augmentait « de manière très significative ». Pourtant, les progrès vers une résolution du conflit au Moyen-Orient semblaient incertains, Israël ayant frappé mardi la ville portuaire historique de Tyr, dans le sud du Liban, tuant au moins huit personnes. Téhéran avait averti lundi qu’il reprendrait les hostilités si Israël continuait d’attaquer son allié, le Hezbollah, au Liban.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement baissé, les traders attendant le rapport sur l'inflation des prix à la consommation du mois de mai, qui doit être publié mercredi, pour savoir si les pressions sur les prix continuent de s'accentuer. Le secteur technologique, poids lourd du S&P 500, n'a pas pu conserver ses gains antérieurs, exerçant une pression sur l'indice de référence et le Nasdaq, fortement orienté vers la technologie. Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera, a souligné l'inquiétude qui règne à l'approche de la publication des données économiques, les investisseurs craignant qu'une inflation élevée n'alimente les inquiétudes concernant les prochaines décisions de la Réserve fédérale. « Une certaine prudence persiste, les investisseurs s’inquiétant quelque peu des chiffres d’inflation potentiellement élevés attendus demain. Une inflation supérieure aux prévisions remet davantage la Fed au premier plan en tant que **risque médiatique** », a déclaré **Goldman**. Depuis la publication vendredi d’un rapport sur l’emploi en mai plus solide que prévu, les traders ont renforcé leurs paris sur le fait que la prochaine décision de la Fed sera une hausse des taux plutôt qu’une baisse, la probabilité d’une hausse de 25 points de base d’ici décembre s’établissant désormais à 43,4 % et les paris sur une hausse de 50 points de base à environ 21 %, contre 12 % la semaine dernière, selon l’outil FedWatch du CME Group . À Wall Street, à 11 h 01 (heure de l'Est) (15 h 01 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 145,62 points, soit 0,29 %, à 50**.**931,63, le S&P 500 .SPX a perdu 16,64 points, soit 0,22 %, à 7**.**389,09 et le Nasdaq Composite

.IXIC a reculé de 179,07 points, soit 0,69 %, à 25**.**750,59. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 3,23 points, soit 0,29 %, à 1**.**104,19, après avoir progressé de plus de 1 % plus tôt dans la journée. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,18**%** après avoir effacé ses gains antérieurs.

COÛTS D'EMPRUNT Sur le marché des devises, l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,22**%** à 99,82, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,23**%** à 1,1561 **dollar**. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,04**%** à 160,23. Du côté des obligations d'État, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 0,2 point de base à 4,548**%**, contre 4,55**%** lundi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a progressé de 0,3 point de base à 5,0272**%**. Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 1,7 point de base à 4,141**%**, contre 4,158**%** lundi en fin de séance. Sur les marchésde l'énergie , le brut américain CLc1 a chuté de 3,94**%** à 87,70 dollars le baril et le Brent LCOc1 a reculé à 91,11 dollars le baril, en baisse de 3,33**%** sur la journée.

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