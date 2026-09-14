Les actions mondiales du secteur de l'IA reculent alors que les dirigeants du secteur appellent à un ralentissement du développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les directeurs généraux de laboratoires américains de pointe spécialisés dans l’IA appellent à freiner le développement de cette technologie face aux inquiétudes en matière de sécurité

* OpenAI ne procédera pas à une introduction en bourse cette année, déclare son directeur général

* Les valeurs liées à l'IA s'effondrent à Wall Street, en Europe et en Asie

* Les fabricants de puces Nvidia, TSMC, SK Hynix et Infineon sont en baisse

* Anthropic poursuit son introduction en bourse, Nvidia en sera l'investisseur principal, selon des sources

(Mise à jour avec les cours des actions américaines et européennes; ajout de commentaires d'analystes)

par Gregor Stuart Hunter et Johann M Cherian

Les actions liées à l’IA ont plongé lundi à travers le monde après que les dirigeants des plus grandes entreprises du secteur ont mis en garde contre les risques liés à un développement rapide, ce qui constitue la menace la plus grave à ce jour pour les milliards de dollars investis dans ce secteur, qui ont propulsé les marchés mondiaux à des niveaux records.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, dans un long essai publié samedi sur X, a appelé les entreprises du secteur à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de l’intelligence artificielle. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont tous deux déclaré être d’accord avec M. Amodei.

Sam Altman a également déclaré que son entreprise ne procéderait pas à une introduction en bourse cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

Les commentaires des directeurs généraux ont renforcé la surveillance exercée sur les secteurs liés à l’IA, déjà déclenchée par le recours croissant des entreprises à l’endettement et aux financements circulaires pour financer leurs ambitions en matière d’IA, tout en revoyant à la hausse leurs prévisions de dépenses à un moment où les taux de rendement mondiaux, indicateurs des coûts d’emprunt, ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années.

“Si la course à l’IA ralentit sensiblement, la question clé devient: qui paiera pour toutes ces infrastructures? Les baux, la dette et les engagements en matière d’énergie resteront en vigueur même si la demande informatique prévue et la croissance du chiffre d’affaires ralentissent. Et cela pourrait introduire de plus en plus le risque de crédit dans le secteur de l’IA”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote.

Les contrats à terme reflétant l’indice Nasdaq e-mini de Wall Street NQcv1 ont chuté de 1,9 %, les valeurs des fabricants de puces, qui ont été les moteurs de l’engouement pour l’IA, enregistrant les plus fortes baisses.

Nvidia NVDA.O a chuté de 3 %, Advanced Micro Devices

AMD.O a reculé de 5,7 % et SpaceX, la société de Musk

SPCX.O , a perdu 2,6 %. Les hyperscalers tels que Meta META.O et Amazon.com AMZN.O ont chacun reculé de plus de 1,4 %.

Les valeurs technologiques européennes .SX8P ont chuté de 2,5 %, plombées par la baisse de 5,8 % du géant des équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS . Le fabricant de puces Infineon IFXGn.DE a reculé de 8,4 %, tandis que le fabricant d’équipements d’IA Siemens Energy ENR1n.DE a perdu 7,4 %.

En Asie, SoftBank 9984.T , investisseur d’OpenAI, l’éditeur de ChatGPT, a chuté de 13,2 %, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 2330.TW , basée à Taipei, a reculé de 1,2 % et la société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS a perdu 6,3 %.

DES RISQUES “INACCEPTABLES”

M. Amodei a écrit que d’ici six à douze mois, les agents d’IA “pourraient être capables de prendre le contrôle de l’ensemble d’Internet, causant potentiellement des centaines de milliards de dollars de dégâts”.

La société Anthropic, basée à San Francisco, a publié jeudi un rapport sur les menaces décrivant comment plusieurs acteurs avaient utilisé ses modèles d’IA “Claude” pour des activités allant du développement d’armes et des cyberopérations à la surveillance et à la fraude.

L’inquiétude concernant les dangers potentiels de l’IA s’est accrue lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné , affirmant que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Sam Altman, de OpenAI, a déclaré dans une interview que les risques d’extinction humaine posés par l’IA étaient “inacceptables ”.

Et tandis que plusieurs législateurs américains ont fait part de leurs inquiétudes concernant les progrès rapides de l’IA et ont appelé à l’adoption de nouvelles règles, le président américain Donald Trump a, dimanche, assimilé les détracteurs de l’IA à des “forces très négatives” évoquant des scénarios qui ne se produiront pas, et a déclaré qu’il souhaitait s’assurer que les États-Unis restent le leader du secteur .

Les opérations boursières liées à l’IA ont largement alimenté la hausse des marchés boursiers mondiaux depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI en 2022, mais plus récemment, des cyberattaques menées par des agents d’IA rebelles et le mécontentement du public face à la construction de centres de données ont renforcé l’opposition au développement de ce secteur.

Les gouvernements américain et chinois devraient tenir des pourparlers sur la sécurité de l’IA dans le cadre des discussions bilatérales prévues ce mois-ci, selon deux personnes informées de ces projets.

Mais le journal chinois Global Times, soutenu par l’État, a vivement critiqué l’essai d’Anthropic dans un éditorial, le qualifiant de “scénario de guerre froide ” destiné à freiner le développement technologique du pays.

LE SCEPTICISME GRANDIT

Certains investisseurs ont rejeté les avertissements d’Anthropic et d’OpenAI.

Michael Burry, dont les paris prémonitoires contre le marché immobilier américain avant la crise financière de 2008 ont été relatés dans le film “The Big Short”, a déclaré dans un message sur X que ces avertissements n’étaient que “du battage médiatique et de la fanfaronnade” et servaient de “paravent à un véritable ralentissement de la croissance incontrôlable”.

D’autres ont fait valoir que les engagements en dépenses d’investissement , qui atteignent des niveaux records, suggèrent que le développement de l’IA a peu de chances de ralentir, à l’instar de Brian Nowak, de Morgan Stanley, qui prévoit que les dépenses en IA dépasseront 1 200 milliards de dollars d’ici 2027.

“La question clé est de savoir s’il s’agit là du premier signe indiquant que l’extraordinaire cycle d’investissement dans l’IA pourrait finir par s’atténuer. Pour l’instant, cela semble peu probable. La course à la compétitivité entre les entreprises et les pays reste intense, et il est difficile d’imaginer que des entreprises prennent volontairement du recul alors que leurs rivales continuent d’aller de l’avant”, a déclaré la Deutsche Bank dans une note.

Comme pour faire écho à cette concurrence acharnée, Anthropic, la société d’Amodei, a poursuivi son introduction en bourse, prévue le mois prochain, des sources ayant indiqué à Reuters que l’entreprise était en pourparlers pour faire de Nvidia un investisseur de référence .

Ces mises en garde devraient toutefois continuer à peser sur le marché.

“À court terme, ces avertissements pourraient encore peser sur les valeurs liées à l’IA et aux puces électroniques”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Bank à Singapour.

“Leurs valorisations reposent à la fois sur une forte demande et sur un rythme effréné de progrès technologiques”, a-t-elle ajouté. “Lorsque les attentes sont aussi élevées, même un simple retard potentiel peut déclencher des prises de bénéfices.”