Les actions Meituan porteuses d'espoir ce lundi

Malgré l'enquête antitrust en cours à Pékin sur Meituan, le géant de l'internet a annoncé un chiffre d'affaires meilleur que prévu au deuxième trimestre 2021, attirant à nouveau les chasseurs de bonnes affaires.

La plus grande plateforme chinoise de livraison de nourriture a réalisé un chiffre d'affaires de 43,8 milliards de yuans (6,8 milliards de dollars) pour le trimestre de juin, contre 42,4 milliards de yuans pour la moyenne des estimations des analystes. La société a toutefois enregistré une perte nette pour le troisième trimestre consécutif.

Sur le marché, les actions de Meituan ont été malmenées par la répression chinoise contre les sociétés Internet, perdant environ 160 milliards de dollars de valeur boursière depuis son plus haut de février, soit à peu près la moitié de sa valeur. Les entreprises technologiques chinoises ont affiché une croissance impressionnante ces dernières années grâce à leur expansion continue sur le marché et leur capacité à innover. Cependant, elles sont volatiles et peuvent représenter un grand risque en raison des questions réglementaires imprévisibles en Chine continentale.

Les investisseurs peuvent détenir Meituan potentiellement par le biais des ETF d'actions chinoises, des ETF d'actions de marchés émergents ou des ETF de technologie afin de réduire le risque par la diversification. L'une de ces options est le Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). L'ETF détient Meituan comme première participation avec un poids de 8,46%. CHIQ cible un thème d'investissement de plus en plus populaire en Chine, le consommateur.

