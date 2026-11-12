Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer Strategy de ses indices

** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent , l’opérateur d’indices MSCI s’apprêtant à retirer Strategy MSTR.O , qui détient d’importants avoirs en bitcoins, de ses indices mondiaux
** MSCI explique que les importantes positions en bitcoins de MSTR font que cette société s'apparente davantage à un fonds d'investissement qu'à une entreprise d'exploitation
** La baisse des cours du bitcoin BTC= pèse également sur les actions; le BTC recule de 4 % à 71.333,88 $ , tandis que l’ether ETH= perd 3,5 % à 11.996,95 $
** Le BTC s'échange à ses plus bas niveaux depuis 12 semaines
** MSTR, grand détenteur de bitcoins, recule de 6,6 %, tandis que Circle Internet CRCL.N vacille de 5,3 %
** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O recule de 2,8 %; l’action de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O glisse de 4 %
** Le mineur de cryptomonnaies Bit Digital BTBT.O recule de 2,2 % , également pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre
** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O recule de 9,2 %, enregistrant la plus forte baisse du secteur
** Riot Platforms RIOT.O et Mara Holdings MARA.O ont respectivement reculé d' environ 4,5 % et 7,4 %
** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont reculé d' environ 4,4 % et 4,6 % chacun
** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, ont chuté de 8 %
** Si l'on tient compte de l'évolution de la séance , le BTC affiche une baisse de plus de 42 % depuis le début de l'année, tandis que l'ETH recule de près de 33 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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