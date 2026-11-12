Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer Strategy de ses indices

** Les actions liées aux cryptomonnaies et à la blockchain reculent , l’opérateur d’indices MSCI s’apprêtant à retirer Strategy MSTR.O , qui détient d’importants avoirs en bitcoins, de ses indices mondiaux

** MSCI explique que les importantes positions en bitcoins de MSTR font que cette société s'apparente davantage à un fonds d'investissement qu'à une entreprise d'exploitation

** La baisse des cours du bitcoin BTC= pèse également sur les actions; le BTC recule de 4 % à 71.333,88 $ , tandis que l’ether ETH= perd 3,5 % à 11.996,95 $

** Le BTC s'échange à ses plus bas niveaux depuis 12 semaines

** MSTR, grand détenteur de bitcoins, recule de 6,6 %, tandis que Circle Internet CRCL.N vacille de 5,3 %

** La plateforme de trading grand public Robinhood Markets HOOD.O recule de 2,8 %; l’action de la crypto-bourse Coinbase Global COIN.O glisse de 4 %

** Le mineur de cryptomonnaies Bit Digital BTBT.O recule de 2,2 % , également pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre

** Le fabricant de machines de minage de BTC Canaan CAN.O recule de 9,2 %, enregistrant la plus forte baisse du secteur

** Riot Platforms RIOT.O et Mara Holdings MARA.O ont respectivement reculé d' environ 4,5 % et 7,4 %

** L'ETF ProShares Bitcoin Strategy BITO.P et l'ETF iShares Bitcoin Trust IBIT.O ont reculé d' environ 4,4 % et 4,6 % chacun

** Les actions d’American Bitcoin ABTC.O , soutenues par les deux fils aînés du président américain Donald Trump, ont chuté de 8 %

** Si l'on tient compte de l'évolution de la séance , le BTC affiche une baisse de plus de 42 % depuis le début de l'année, tandis que l'ETH recule de près de 33 %